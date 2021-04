– Risikoen som ble tatt, er noe av det mest ekstreme vi har gjort for å redde liv

For et tillegg på 26 kroner i timen forventes det at norske brannmenn skal redde liv, og samtidig risikere sitt eget.

«Dette er stort, dette er veldig stort».

Meldingene som gikk mellom sambandene til brannmannskapene i Nedre Romerike en grytidlig onsdag morgen i slutten av desember var kaotiske.

Ingen visste hva som kom til å møte dem da de kastet seg inn i bilene og kjørte mot Ask i Gjerdrum.

Alt de hadde av informasjon, var at det hadde gått et stort jordskred. På dette tidspunktet ante de verken om hus eller mennesker var tatt.

TV 2 har fått tilgang til en dashboard-video fra en av de første bilene som rykket ut til skredområdet.

Se de dramatiske minuttene under!

Det var bekmørkt og det snødde tett. Etter noen minutter måtte bilen stoppe.

Brannmannskapene var i ferd med å kjøre rett inn i skredet, og ble nødt til å rygge for å komme seg unna.

– Ville meldinger

De rakk så vidt å tenke på egen risiko. Alt fokus lå på å redde liv.

– Vi måtte nærme oss skredkanten, og vi måtte redde så mange vi kunne på kortest mulig. Og det var der den store risikoen kom, for vi visste aldri når neste skred kom. Men vi gjorde det beste vi kunne for å unngå at vi mistet våre egne folk, forteller assisterende innsatsleder Ingart Andersen i Nedre Romerike brannvesen til TV 2.

Det tok imidlertid lang tid før omfanget av katastrofen gikk opp for mannskapet.

VEIEN FORSVANT: Brannmannskapene kom kjørende langs veien, men måtte rygge da de oppdaget at raset hadde slukt veien. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er mer konkret når man rykker ut til en husbrann og du ser at det brenner i første etasje. Her var det midt på natta, det snør mye, det er vind og det er helt mørkt. Etter hvert kom det også ganske ville meldinger om hva som kunne ligge i raset, sier Andersen.

– Tør vi gjøre det igjen?

Risikoen som møtte brannmannskapet ved skredkanten var enorm og lignet ikke noe de har vært borte i tidligere. Flere av de som deltok i redningsaksjonen sier det var flaks at det ikke gikk enda flere liv.

STERKT PREGET: Assisterende innsatsleder Ingart Andersen sier opplevelsen i Gjerdrum sitter dypt i. Foto: Erik Edland / TV 2

– På et tidspunkt gikk mannskapet inn i en leilighet som lå helt på raskanten. Da de åpnet døra, så man at gulvet raste. Da jeg hørte det på radioen, så ble stressnivået litt forhøyet. Da måtte vi bare ta med oss de i huset og komme oss unna. Fordi vi visste ikke hvor mye som ville rase. Det var veldig nære egentlig, forteller Andersen.

For risikoen som brannmann er ekstrem, og de kan potensielt møte livsfarlige situasjoner på jobb hver eneste dag.

Reagerer på tillegg

Derfor reagerer de nå på at dette blir belønnet med et risikotillegg på 26 kroner i timen.

– Vi har en forventning fra publikum om at vi skal utgjøre en forskjell. Til tider må vi ta vurderinger som kan gå på bekostning av mannskapets sikkerhet. Men vi er villig til å ta en risiko for publikum, og da har vi også en forventning til at tillegget må stå i stil til det vi møter i hverdagen, sier foreningsleder Henrik Knapskog i Nedre Romerike brannkorps til TV 2.

VIL HA MER: Foreningsleder for brannkorpset i Nedre Romerike Henrik Knapskog sier det er en forventning at risikotillegget må opp. Foto: Erik Edland / TV 2

I løpet av våren skal særavtalen til brannmenn forhandles, og dermed også risikotillegget på 26 kroner.

Det er Kommunesektorens organisasjon (KS) som forhandler mot brannmennene og deres fagforbund.

Forhandlingsleder Torfinn Thomassen sier til TV 2 at statistikk viser at brannmenn ikke er mer utsatt for ulykker, skader og risiko i jobbutførelsen enn andre grupper i arbeidslivet.

– Det er også sammenlignet med helse, omsorg, sykepleiere. Brannmenn kommer ganske langt ned på lista, heldigvis, sier Thomassen til TV 2.

– Kvestet for livet

IKKE MER RISIKO: Forhandlingsleder Torfinn Thomassen mener det ikke er knyttet mer risiko til brannmannyrket enn andre risikoutsatte yrker. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Han sier det er vanskelig å sette en prislapp på risiko, og mener derfor det blir feil å øke risikotillegget, slik situasjonen er nå.

– Det finnes andre mekanismer for det. Hvis de mener at de skal ha mer lønn, så må de komme tilbake i lønnsoppgjøret. Det er en helt fair måte å gjøre det på, sier Thomassen.

Assisterende innsatsleder Andersen har fortsatt en ærefrykt over at redningsaksjonen i Gjerdrum gikk bra.

– Det hadde ikke vært gøy å være meg og sendt inn guttene i skredområdet, når flere av de kunne blitt kvestet for livet eller i verste fall dødd, sier Andersen og fortsetter:

TØFT: Det tok flere dager før redningsmannskapene fikk gå inn i selve skredområdet. Foto: Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen.

– Men nå sitter vi heldigvis her, vi mistet ingen og reddet mange. Da blir regnestykket veldig greit. Men tør vi gjøre det igjen? Hvor ofte kan vi gjøre dette, uten at det går ille for våre folk og de vi skal redde?

– Ligger noe ekstra i oss

Innsatsleder Andersen tror mange brannmenn tenker det er en forventning fra publikum at de skal ta en ekstrem risiko.

– Den risikoen som ble tatt i Gjerdrum, er noe av det mest ekstreme vi har gjort for å redde liv. Men det ligger noe ekstra i de fleste av oss, også får man noen tanker i ettertid som man må tenke på, sier han.

EKSTREME FORHOLD: Arbeidsforholdene til redningsmannskapene i skredgropa i Gjerdrum var ekstreme, og risikoen som ble tatt var enorm. Foto: Erik Edland / TV 2

Til tross for at den erfarne brannmannen gjerne ønsker seg mer i risikotillegg, er han klar på at den risikoen de utsetter seg selv for, til syvende og sist er verdt det.

– Det å vite at andre kan leve videre på grunn av en jobb du har gjort, er ålreit å tenke på, sier Andersen.