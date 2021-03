Slik får du babyboomen din, Erna!

Gi oss bedre forutsetninger for å få flere barn, så skal du se at babyboomen plutselig kommer, Erna Solberg.

MSe denne kvinnen, det er meg og jeg føder barn. Det at jeg føder barn og er med på å øke arbeidskraften i Norge.

«Få flere barn» sier, sier Erna Solberg, men hva får vi igjen for det? Hvor fristende er det egentlig?

Hvor er bekkensjekken?

Det er utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen på Helsedirektoratet.no, som kan informere oss om at på 6 ukers kontrollen som også er kalt «etterkontroll» at det skal tas opp tematikker som:

• Søvn og hvile, mestring av morsrollen, forholdet til partner.

• Nedstemthet

• Bekkenrelaterte smerter, inkontinens

• Smerter i bekkenbunnen, kontroll av fødselsrifter og tilheling

• Renselse, menstruasjon, prevensjon

• Seksualitet

• Amming, morsmelkernæring eller morsmelktillegg

• Hemoglobin – anemi

Men, ringer du til en fastlege i dag så kan noen si at vaginal undersøkelse ikke er så vanlig lenger, mer mindre man spør etter det eller har en komplisert fødsel.

Og om du spør, men forteller at du ikke har noen plager, har jeg dessverre hørt mange som kan fortelle at legens svar er «ja, men da er alt greit- du trenger ikke undersøkes».

Har du tatt keisersnitt så ser de kanskje ikke nødvendigheten av å ta en titt engang.

Mange fastleger, som de fleste tar 6-ukers kontrollen hos, har ikke i dag den erfaringen eller vet hva de skal se etter når det kommer til eventuelle muskulære skader eller sjekke at kvinnen har styrke og «kontakt» med bekkenbunnen.

#jegføderikkealene: Tina Skarbøe har stått i fronten i fødeopprøret. I februar fødet hun sitt andre barn.

Og vil vi få en ordentlig undersøkelse må vi gå til en som har spesialisert seg på bekkenbunn. Og det er ikke billig!

For ikke å nevne opptrening av bekkenbunnen? Det må vi selv betale for! I tillegg til at kiropraktor, fysioterapeut, psykolog, terapeut og ammeveiledning koster flesk, er det vi og ikke staten som betaler for dette.

Hadde vært litt forsiktig med denne, da det er frivillig å gå privat. Man kan bli henvist på medisinsk grunnlag og få dette dekket...?!

Men dette virker dessverre å være langt ifra virkeligheten- for veldig mange, når det kommer til hva som faktisk blir gjennomgått på denne etterkontrollen.

I følge flertallet av kvinner jeg har snakket med er det parets kjemi etter fødsel og prevensjon som opptar store deler av samtalen.

Slik forskning tilsier har antallet kvinner med fødselsdepresjon steget med 75% etter pandemien startet. Kanskje mye hadde vært gjort om de bare hadde gitt oss et EPDS skjema "Edinburgh Postnatal Depression Scale". Dette kunne hjulpet til å kartlegge kvinner med begynnende fødselsdepresjon FØR den blir altoppslukende og går over til andre psykiske plager som for eksempel angst.

Vi må bli sett og hørt

Du kan også lese flere steder at om ikke fastlege eller jordmor kan hjelpe og du har problemer utenfor dens ekspertise så henvises det til andre kilder for diagnostisering og behandling.

Da kan jeg si at flertallet jeg har snakket med i det siste ikke har fått dette og dermed ikke fått den hjelpen de trenger eller burde ha, og i allefall ikke i tide.

Foto: Eva Rose Furmyr

Og om de selv søker hjelp så er det ut av egen lommebok at pengene flyr.

Ta meg som et eksempel. Jeg går privat for å få hjelp med min kropp (fysisk og psykisk), amming og baby. Dette er penger som jeg velger å investere for min egen del da jeg selv har slitt med angst og depresjon, en gang for mye. Dette er hjelp jeg selv oppsøker da jeg ikke fikk den hjelpen jeg trengte eller burde fått etter mitt første svangerskap. Men hvorfor er ikke dette inkludert i barselomsorgen og hvorfor er det ikke gratis? Hvorfor har vi ikke gode nok systemer som «snapper» opp oss tidlig nok?

Sorry, Erna!

Om vi skal føde så mange barn som det ønskes, hvorfor er det ikke bedre tilbud i barsel? Tror du ikke at vi føder flere barn om vi får god nok oppfølging når vi er gravide, fødende og i barsel? At vi blir sett og hørt.

Flere og flere mødre som får barn, sitter igjen med store traumer og tenker at det forblir med dette ene barnet. Sorry, Erna!

Bare se hvor langt vi måtte gå med #jegføderikkealene og hvilken kamp vi fortsatt fighter for kvinnehelse.

Hvorfor ikke øke jordmorbemanningen?

Rett til omsorg før, under og etter fødsel.

Hvorfor får vi ikke en sterkere omsorg etter fødsel? Gi oss bedre ammeveiledning, ikke bare se på om baby tar puppen for å så si at alt i orden?

Om vi får oppfølging i ni måneder i graviditeten så hvorfor kan vi ikke få samme oppfølging i barsel?

Tenk at korona måtte til for å få et lite håp om å bedre kvinnehelse. For å synliggjøre hvor lite kvinnehelse er prioritert i Norge.

Gi oss bedre forutsetninger for å få flere barn så skal du se at babyboomen plutselig kommer, Erna Solberg.

Ja til å sette kvinnehelse på kartet i 2021!

