Armenia trekker seg fra Eurovision

Armenias offentlige kringkastingsselskap, AMPTV, annonserte i dag at landet trekker seg fra Eurovision Song Contest.

– Etter en nøye og detaljert diskusjon har Armenias offentlige TV-selskap bestemt seg for å trekke landet fra Eurovision Song Contest 2021. En blanding av de siste hendelsene i landet, den korte produksjonstiden og andre objektive grunner gjør at en skikkelig deltakelse blir umulig, skriver AMPTV.

Krig

Den lille nasjonen fra fjellkjeden Kaukasus er for tiden med i en bitter konflikt med nabolandet, Aserbajdsjan.

Aserbajdsjan og Armenia strides om utbryterregionen Nagorno-Karabakh, der etniske armenske separatister har hatt kontrollen siden 1993. Utbryterregionen støttes offisielt av regjeringen i Armenia.

Om lag 30.000 mennesker ble drept under krigen på 90-tallet da Armenia tok kontroll over utbryterregionen.

Det har siden 90-tallet vært forhandlinger mellom partene om framtiden til Nagorno-Karabakh, men i praksis har det ikke vært noen store gjennombrudd.

Den pågående konflikten er mest sannsynlig grunnen for at landet trekker seg fra sangkonkurransen.

Trist

Martin Österdahl fra European Broadcasting Union (EBU), forteller til nettstedet, Eurovision.tv at han er lei seg for at Armenia trekker seg.

– Armenia har en flott historie i Eurovision Song Contest, og har alltid hatt glede og kvalitet i sine fremførelser. Vi forstår grunnene for at de trekker seg og vi kommer til å savne dem i Rotterdam. Vi ønsker Armenia tilbake i 2022, forteller han til nettstedet.

Armenia har trakk seg også i 2012 grunnet konflikten med Aserbajdsjan.

Foreløpig skal Aserbajdsjan delta i finalen.