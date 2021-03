Lindelöf til TV 2: – Dette er forskjellen på City og United

Victor Lindelöf er overbevist om at Ole Gunnar Solskjær er mannen som kan bringe Premier League-tittelen tilbake til Old Trafford. Svensken er klar på hva som må til for å ta igjen byrival Manchester City.

Sammen med resten av Manchester United har Victor Lindelöf sett byrival Manchester City seile ifra i tittelkampen de siste ukene.

For der avstanden var to poeng favør laget fra den røde delen av Manchester for en og en halv måned siden, har City nå mer eller mindre parkert de røde djevlene.

– Vi har tapt noen poeng i det siste. Det har vært noen kamper der vi kanskje burde ha fått med oss tre poeng, der vi har spilt uavgjort. Når man ser tilbake på det etter en sesong, er det ofte de kampene som avgjør. Og de ekstra to poengene betyr veldig mye, sier Lindelöf til TV 2 og fortsetter:

– Vi må bare fokusere på å vinne hver eneste kamp og så får vi se hvor det fører oss. Det er klart at den avstanden har økt litt, men det er opp til oss å fortsette å vinne kamper, så får vi se.

Det skal uansett holde hardt for Lindelöf og co. Før byderbyet på Etihad søndag er avstanden mellom de to lagene 14 poeng favør City. Ifølge svensken er forklaringen enkel.

– Jeg tror forskjellen på de to lagene er de kampene der vi ikke har fått med oss alle poengene. De har fått med seg tre poeng i sine kamper, mens vi har spilt uavgjort i enkelte av våre kamper der vi kanskje burde ha vunnet. Det er der forskjellen ligger. Får man med seg disse ekstra poengene betyr det veldig mye i lengden. Det er det som har vært forskjellen siden januar, at vi har spilt mye uavgjort, mens de har vunnet, sier han.

Null-null

For der Manchester City har vunnet 15 kamper på rad i Premier League, har Manchester United vunnet sju kamper og spilt like mange uavgjort i samme periode. Fire av de uavgjortkampene har endt 0-0.

– Vi vil selvfølgelig score i hver eneste kamp vi spiller. Det er alltid det vi jobber for, men det har ikke skjedd i de siste kampene. Det har vært tette kamper der vi ikke helt har fått det til, men det er ingen panikk. Det er bare å fortsette å jobbe. Med den kvaliteten vi har vil målene komme. Vi har levert god fotball, det er bare målene som har manglet, forklarer Lindelöf.

Og det med scoringer har vært Uniteds største utfordring også i kampene mot de antatt beste lagene.

Totalt har laget spilt sju kamper mot Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham så langt denne sesongen. Ett straffemål, to tap og fem 0-0-kamper er beholdningen for Ole Gunnar Solskjærs mannskap etter de oppgjørene.

– Det er veldig tette kamper mot sånne lag og det veldig små detaljer som avgjør. Det kan være en feil eller en dødball. Vi går alltid inn i hver kamp for å score og vinne, men så har det blitt 0-0 i mange av de kampene. Det er vi selvfølgelig ikke fornøyde med. Jeg vet ikke helt årsaken til at det har blitt sånn, men det er som sagt veldig tett mot sånne lag, forklarer Lindelöf.

– En fantastisk trener

Den svenske midtstopperen er nå godt inne i sin fjerde sesong som Manchester United-spiller. I løpet av Solskjærs regjeringstid har 26-åringen nytt stor tillit i midtforsvaret, og denne sesongen har han foreløpig startet 20 av 27 kamper.

– Jeg har hatt en bra tid i klubben og utviklet meg veldig mye både som menneske og spiller. Det er et privilegium å få representere denne klubben og ta på seg den trøyen. Det har vært veldig bra og så hadde det vært fint å vinne en tittel. Det tror jeg er det store målet for alle nå. Det er vel det eneste jeg har savnet disse årene, sier svensken, som samtidig kan fortelle at han har trives svært godt under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

– Det har vært veldig bra å få jobbe med han. Han har hjulpet meg og utviklet meg på mange ulike nivåer. Det er en veldig dyktig trener. Han er veldig flink til å kommunisere med spillerne, både individuelt og som lag. Han får oss til å stå sammen. Det er en fantastisk trener som har hjulpet meg mye siden jeg kom hit, roser Lindelöf.

HYLLER SOLSKJÆR: Victor Lindelöf er overbevist om at Ole Gunnar Solskjær vil bringe suksessen tilbake til Old Trafford. Foto: Martin Rickett

Midtstopperen føler seg trygg på at Manchester United under Solskjær vil klare det de ikke har klart siden 12/13-sesongen: Å vinne Premier League.

– Det tror jeg. Han har vært veldig viktig for oss siden han kom til klubben. Han har en veldig bra energi og han forsøker å få spillerne til å jobbe på samme nivå. Det er det vi strekker oss mot. Vi utvikler oss som lag hver eneste dag, og målet er absolutt å vinne Premier League, sier han.

Lever drømmen

Selv om det skal holde hardt denne sesongen, kjemper Manchester United stadig på flere fronter. Før laget går inn i landslagspausen i slutten av mars skal de både gjennom åttedelsfinale i Europaligaenog kvartfinale i FA-cupen.

– Selvfølgelig vil jeg vinne alle kampene vi har igjen, sånn er det bare. Vi kjemper fortsatt på flere fronter og jeg vil selvfølgelig vinne en tittel. Det tror jeg alle i klubben ønsker. Så det jeg vil er at vi skal vinne de kampene vi har igjen, avslutte på en god måte og forhåpentligvis stå igjen med en tittel. Det hadde vært veldig bra, sier Lindelöf.

Første oppgave for Lindelöf og resten av gjengen er altså Manchester City. Og selv om Premier League-toget kanskje har gått for de røde djevlene, betyr det alltid noe ekstra med et byderby.

– Det er selvfølgelig en drøm. Jeg har alltid drømt om å spille på det høyeste nivået for de største klubbene. Jeg er i den største klubben og har vært her i mange år, og det er klart at det er en drøm for meg å få representere en sånn storklubb. Det er disse kampene man ønsker å spille, de store kampene der man møter de beste klubbene og de beste spillerne. Det er bare å gå ut å nyte det, avslutter Lindelöf.

