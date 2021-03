Gir bort 70 millioner kroner til nytt sykehus i Møre og Romsdal

Nyheten ble presentert på en pressekonferanse i Molde fredag ettermiddag.

– Dette er fordi GassROR IKS vil bidra til å sikre funksjonene som er vedtatt inn i akuttsykehuset. Slik vil vi bidra til at sykehuset i Molde opprettholder sin funksjon som akuttsykehus med traumefunksjon for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal, sier styreleder Arne Sverre Dahl i GassROR IKS.

Det nye sykehuset skal bygges på Hjelset utenfor Molde og har vært gjenstand for massiv strid rundt både lokalisering og finansiering. I januar ble anbudet fra Veidekke vraket av helseforetaket og nå skal byggeprosjektet ut på anbud for tredje gang. Prosjektet har en total kostnadsramme på nærmere seks milliarder kroner.

Tilbudet om gaven på 70 millioner kroner skal leggs frem for styret i helseforetaket, og administrerende dirketør Øyvind Bakke er glad for bidraget.

– Pengegaven vil øke fleksibiliteten i arealene og legge enda bedre til rette for fremtidige behov. Det vil gjøre det mulig for oss å utvide arealene for mikrobiologi, intensiv og diagnostikk. Dette vil styrke fremtidig behov for pasienttilbud og beredskap, sier Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal.

GassROR IKS er eid av kommunene i Romsdal samt av Møre og Romsdal fylkeskommune. De har i oppgave å forvalte eiendomsskatt fra gassanlegget på Nyhamna til utvikling i Romsdalsregionen.