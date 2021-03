Friends-gjenforening nærmer seg – avslører detaljer om innspillingen

I snart ett år har ihugga Friends-fans blitt holdt på pinebenken.

I februar i fjor avslørte nemlig strømmetjenesten HBO Max at en spesialepisode av den populære TV-serien skulle spilles inn. Episoden var planlagt å vises i mai, men på grunn av koronapandemien har den etterlengtede spesialen blitt satt på vent.

Siden da har innspillingen av episoden blitt utsatt gang på gang. I november i fjor kunne imidlertid skuespiller Matthew Perry (51), som spiller Chandler Bing, avsløre for sine Twitter-følgere at innspillingen trolig ville skje i mars dette året.

– Det ser ut som vi har et travelt år foran oss. Og det er akkurat slik jeg liker det!, tvitret han.

Én måned ventetid

I et radiointervju med Andy Cohen (52) avslører nå skuespiller David Schwimmer (54), som spiller Ross Geller, at fansen snart kan slippe jubelen løs.

– Det skjer! Om en liten måned drar jeg til Los Angeles faktisk, forteller han.

Der skal han treffe sine gode kollegaer og venner Courteney Cox (56), Jennifer Aniston (52), Lisa Kudrow (57), Matthew Perry (51) og Matt LeBlanc (53).

Tidligere i år avslørte også Kudrow nye detaljer om den kommende spesial-episoden, da hun gjestet Rob Lowe sin podcast.

– Vi skal ikke portrettere karakterene våre. Det er oss som treffer hverandre igjen, noe som ikke skjer så ofte. Det har aldri skjedd foran folk siden 2004, da vi sluttet å spille inn serien, forklarte hun.

Funnet en løsning

Selv om koronapandemien satte en midlertidig stopper for innspillingen, har produksjonen jobbet intenst for å finne ut av hvordan de skal løse innspillingen til tross for korona-utfordringer.

– Vi fant ut hvordan vi kan filme så trygt som mulig. På grunn av sikkerhet og smittevern skal vi filme en del av episoden utendørs, sier Schwimmer i radiointervjuet.

I oktober i 2019 møttes skuespillerne for en gjenforening. Samtidig debuterte Aniston på Instagram med et bilde av gjengen samlet. Det fikk internett til å knekke, samt at hun satte ny rekord da hun fikk over én million følgere etter litt over fem timer.