Økt lønnsstøtte skal få flere permitterte tilbake i jobb

Fredag klokken 12.00 presenterer finansminister Jan Tore Sanner en ny ordning for lønnsstøtte til bedrifter som ønsker å få arbeidsledige og permitterte tilbake i jobb.



Ordningen ønskes velkommen av alle de største organisasjonene i arbeidslivet, NHO, LO og Virke. Etter det TV 2 har grunn til å tro vil bedrifter som tar tilbake permitterte eller arbeidsledige kunne motta inntil 25 000 kroner i lønnsstøtte fra staten per måned.

Ordningen gjelder alle bedrifter som kan dokumenter minimum femten prosent omsetningstap på grunn av korona-situasjonen. De er sikret et lavere beløp som gradvis stiger. Maksbeløpet på 25 000 kroner per ansatt gjender bedrifter som har hatt mer enn 75 prosent i tapt omsetning.

Etter det TV 2 får opplyst, vil denne nye ordningen gi en langt lavere egenandel for bedriftene enn ordningen som ble lansert i fjor. Da var egenandelen omkring 75 prosent for bedriftene. Nå skal denne etter det TV 2 forstår senkes til under 50 prosent. Dermed håper regjeringen og partene at langt flere permitterte og ledige vil få tilbud om å komme tilbake på jobb, til tross for korona-utfordringene i næringslivet.

Den forrige ordningen ble svært lite brukt. Av rammen på 4 milliarder som ble satt av til bedriftene, ble bare 4 prosent brukt. Arbeidsgiverne mente den gang at ordningen ble for uforutsigbar og for kostbar. Enkelte bedrifter som fikk lønnsstøtte fra staten opplevde til og med å tape penger på å benytte ordningen.

I den nye ordningen vil enkelte av de gamle begrensningene bli fjernet, blant annet det absolutte kravet om at bedrifter som mottar lønnsstøtte forplikter seg til ikke å permittere flere ansatte.

Det er ventet at den nye lønnsstøtteordningen særlig vil treffe bedrifter innen reiseliv, servering og kultur, samt andre bransjer som har forhåpninger om å komme i gang igjen ganske snart. Mange av disse virksomhetene ligger i store byer, men også mange reiselivsbedrifter i distriktene vil kunne ha god nytte av en fornyet og forbedret lønnsstøtteordning, sier kilder TV har vært i kontakt med.

For å kunne søke om lønnsstøtte fra staten må bedriftene kunne vise til et omsetningstap på minst 30 prosent. Denne utbetales i etterkant. Dersom bedriften i løpet av perioden får høyere omsetning, bortfaller retten til lønnsstøtte.