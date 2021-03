Reagerer på høye kostnader: Betalte en halv million for barna

Marlon og Miguel snudde livet på hodet, for Sigrid og Martin. Men ikke alle har råd til å betale for familielykken, mener de.

– Jeg synes det er ekstra vakkert når vi som er ufrivillig barnløse kan bli foreldre til et barn som virkelig trenger foreldre, sier Sigrid Mogård-Jansen.

Hun og mannen Martin hadde i flere år ønsket seg barn, men ble ikke gravide. De bestemte seg for å adoptere, og i mai 2018 kunne de endelig dra til Colombia og hente sønnen Miguel.

– Vi gråt jo da han kom gjennom døren der, det var en nydelig opplevelse, sier Martin Mogård-Jansen om deres første møte med Miguel i Colombia.

Kostet 700.000 kroner

– Det har vært en drøm. Jeg må klype meg i armen over hvor lykkelige vi er, sier Sigrid.

Lykken ble på nytt stor da de i høst kunne hente lillebror Marlon, også han fra Colombia.

– De har vært brødre fra første øyeblikket de så hverandre. De har vært bestevenner, som erteris, forteller hun.

BRØDRE: Miguel (5) og Marlon (2) er begge adopterte fra Colombia. Foto: Karen Anna Kleppe

Men det har kostet mye penger å få de to guttene til Norge.

– Det har kostet syv hundre tusen kroner, men vi har fått hundre tusen tilbake per barn fra staten. Så fem hundre tusen har det kostet, noe som for vår del har vært verdt hver krone for vi elsker dem over alt på jord og kan ikke tenke oss et liv uten dem.

De er bekymret for at den høye kostnaden fører til at færre velger å adoptere.

– Ikke alle har råd

– Er man ufrivillig barnløs, så er det ikke alle som har en halv million kroner til å få to barn, og det er et veldig stort økonomisk skille mellom for eksempel prøverør og adopsjon. Hvis man tenker seg at man har et valg mellom en prøverørsbehandling som koster 18 000 kroner og adopsjon til 250 000, så er det forståelig at mange velger prøverør, sier Sigrid som understreker at hun vet at mange også velger prøverør fordi de ønsker seg et biologisk barn.

– Adopsjon er jo ikke for alle, men kostnadsbildet blir altfor skjevt, sier hun.

I tillegg til rundt 240 00 kroner som går til adopsjonsforeningen, har familien Mogård-Jansen hatt flere store utgifter i forbindelse med adopsjonene.

De har vært på adopsjonsforberedende kurs, måttet ta personlighetstester, hatt obligatoriske samtaler med psykolog, betalt mange tusen kroner for dokumenter og rapporter, og så kostet selve hentereisen til Colombia rundt hundre tusen kroner.

Færre adopterer

De siste årene har antall adopsjoner til Norge sunket kraftig. I 2005 ble 582 barn adoptert til Norge. I 2020 var det bare 40, men det skyldes også at koronapandemien har vanskeliggjort adopsjon.

De siste årene har tallet likevel ligget på rundt hundre barn i året. Dette kan blant annet forklares med økt innenlandsadopsjon i landene som de norske adopsjonsforeningene samarbeider med, at ettbarnspolitikken i Kina ikke lenger eksisterer og at ny teknologi og liberalisering av regelverket gjør det mulig å få barn på andre måter.

Adopsjonsforum tar i underkant av 240 000 kroner for én adopsjon, men hundre tusen av disse får familiene refundert fra staten.

– Det er reelle kostnader som skal dekkes. Det er saksbehandling og dokumentbehandling som koster, det er ikke noen avgifter for barn, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Nina Wang.

MER STØTTE: Daglig leder i Adopsjonsforum, Nina Wang, håper myndighetene vil øke adopsjonsstøtten. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Hun mener myndighetene burde refundert mer av kostnadene.

Vil ha større tilskudd

– Vi ønsker ikke en situasjon der familier må utsette vurderingen av en adopsjon eller det å adoptere på grunn av kostnaden. Så vi kunne tenke oss at det var et større tilskudd så kostnaden for familiene var lavere.

Tror dere nedgangen i antall adopsjoner til Norge har en sammenheng med kostnaden?

– Vi vet ganske lite om det. Vi tror at kostnadene kanskje gjør at noen prøver andre alternativer først, sier Wang.

Barne- og familiedepartementet sier at de har prioritert økning av adopsjonsstøtten.

– Den er nå dobbelt så stor som den var da vi tok over. Jeg skulle gjerne sett at adopsjonsstøtten var høyere. Derfor har KrF i sitt program at vi ønsker å øke den til 2G, som vil si litt over to hundre tusen. Altså en dobling i fra dagens beløp, sier statssekretær i barne- og familiedepartementet, Reid Ivar Bjorland Dahl (KrF).

Trenger flere barn i Norge

Samtidig som adopsjonstallene faller er myndighetene bekymret over at nordmenn ikke får nok barn. Statsminister Erna Solberg sa blant annet i sin nyttårstale i 2019 at "Norge trenger flere barn".

– Mattestykket er jo egentlig enkelt. Norge trenger flere barn. Det er mange som ikke kan få barn og det er mange barn i verden som trenger et hjem, sier Sigrid Mogård-Jansen. Hun og mannen Martin kan ikke få fullrost adopsjonsprosessen nok.

– Fra vi begynte prosessen til vi hadde vår førstefåtte sønn i armene, tok det bare tretten måneder. Det er jo ikke noe særlig lenger en det ville tatt å bli gravid. Og vi har brukt tre og et halvt år på å få to barn, fra start til slutt.

På sosiale medier

Fordi de mener at adopsjon er en så fin måte å bli foreldre på, har de opprettet en Instagram- og Facebook-konto som heter Adoptivfamilien.

– Der deler vi adopsjonsrelatert innhold og gir folk et innblikk i vårt liv som adopsjonsfamilie.

LYKKELIGE: Sigrid og Martin Mogård-Jansen har hatt utelukkende gode opplevelser med å adoptere og håper flere vil gjøre som dem. Foto: Karen Anna Kleppe

De håper at nordmenn vil fortsette å adoptere.

– Det er kritisk å få utjevnet det gapet mellom kostnaden og statsstøtten man får. Ellers er vi bekymret for at man ikke lenger får flere adopterte til Norge fordi det blir helt urealistisk og umulig for mange å adoptere, sier Martin.