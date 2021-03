Vaffelhjerte med nougat og hvit sjokoladekrem

Vaffelrøre



Ca. 8 stk

Dette trenger du:

120 g hvetemel

20 g sukker

2 knivsodder salt

2 egg (ca. 100 g)

2 dl helmelk

20 g smør

Smør til smøring av vaffeljernet

Slik gjør du:

Bland hvetemel, sukker, salt, egg og melk til en jevn røre i en bolle. Smelt smøret, og bland det deretter inn i røren. La røren stå og svelle i 60 minutter før den stekes i et vaffeljern.

Hjemmelaget nougat

Dette trenger du:

250 g hasselnøtter

100 g lys sjokolade (helst med 40 % kakaomasse)

Slik gjør du:

Sett stekeovnen på 180 grader. Rist hasselnøttene i ovnen i ca. 10 minutter til skallet begynner å løsne. Rør gjerne rundt i nøttene noen ganger under risting. Pass på at de ikke blir for mørke. Ta ut og avkjøl nøttene. Ha de avkjølte nøttene i en boks og sett på lokket. Rist de kraftig. Dette gjør at skallet på nøttene faller av av seg selv. Ha nøttene i et dørslag og plukke ut de ferdig rensede nøttene. Skallet kastes. Ta vare på ca. 2 ss av nøttene som skal grovhakkes og brukes som topping på kremen. Ha resten av de ristede nøttene i en foodprosessor og kjør nøttene til de slipper oljen og blir flytende praline. Smelt sjokoladen i vannbad og rør den inn i pralinmassen. Ha på glass og oppbevar i romtemperatur.

Tips: Oppbevares i romtemperatur. Skal det lagres lenge kan den oppbevares i kjøleskap, da må pålegget tas ut og bli romtemperert før bruk. I kjøleskapet holder pålegget i flere måneder.

Karamellisert hvit sjokoladekrem

Dette trenger du:

100 g karamellisert hvit sjokolade, kalles også blond sjokolade.

3 dl kremfløte

Slik gjør du:

Finhakk sjokoladen. Kok opp fløte, tøm halvparten av blandingen over sjokoladen og rør alt godt sammen med. Tilsett så resten av fløten, rør sammen. Sett kremen i kjøleskapet til den blir kald, du bør beregne ca. 5 timer, men la den gjerne stå natten over.

Før servering pisker du kremen forsiktig stiv. Det er også viktig å ikke piske for mye – da sprekker kremen.

Tips: Får du ikke tak i blond sjokolade kan du lage det selv. Legg sjokoladen i en ildfast form og sett de i stekeovnen på 90 grader i ca. 30 minutter. Rør i sjokoladen av og til til den får en lett karamellisert farge. Ta ut og avkjøl.

Servering: Server vaffelhjertene med nougat, pisket karamellisert sjokoladekrem og topp kremen med litt hakkede ristede hasselnøtter