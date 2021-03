Dette gleder vi oss til: – Noen vaner vil ta år å bli kvitt

Det har snart gått ett år siden WHO erklærte koronaviruset som en pandemi, og snudde hele verden på hodet.

Siden da har sosial distansering, kohort og karantene blitt en del av vårt dagligdagse liv.

For bare ett år siden levde vi tilnærmet bekymringsfritt, og gjorde ting som nå virker helt utenkelig å skulle gjøre igjen.

TV 2 har spurt våre lesere om hva vi gjorde før korona, som nå er helt fjernt å tenke tilbake på.

Blant eksemplene vi fikk inn var å smake av hverandres drikke, spille bowling og ta fingrene ned i bowlingkulen som trolig aldri har blitt vasket, stå tett i tett på festival, kysse fremmede på byen og blåse ut lysene på en bursdagskake med masse folk rundt.

– Minner om en fobi

Atferdsspesialist Jørgen Dalen sier til TV 2 at det er vanskelig å spå hvordan folks atferd blir frem i tid.

Mens enkelte vaner blir enkle å kvitte seg med, tror Dalen folk kan bli overrasket over hvor lang tid det vil ta å komme tilbake til et helt normalt liv – om vi noensinne gjør det.

– Av endringer som ikke er så lett å reversere så finner vi avstand til andre, og det å vaske seg. Det minner om en fobi. Psykologisk sett vet vi at den type læring holder i veldig lenge. Det går ikke over på én dag, og kommer til å sitte der i to-tre år, sier atferdsspesialisten.

IKKE SOM FØR: Atferdsspesialisten tror det vil ta mellom to til tre år før vi er på en normal festival igjen. Foto: Terje Pedersen

Dalen tror det er lenge til vi kommer til å stå tett i tett på festival.

– Øya-festivalen blir ikke som det var før, med en gang. Det vil ta et par år, og opptattheten av renhet og avstand blir med oss i en lang stund, sier han.

– Blir borte ganske lenge

Atferdsspesialisten tror særlig ting som oppfattes som urent, og som knyttes til smitte blir dempet i tiden fremover.

– Klemming med ukjente mennesker og intens håndhilsing tror jeg blir borte ganske lenge.

EN GOD KLEM: Mange av oss savner å gi folk en god klem. Foto: Vidar Ruud

Mens noen atferder og ting man gjorde før er lett å erstatte med andre ting, finnes det behov det er umulig å bytte ut.

– Behovet for å omgås andre mennesker vil alltid være der. Det kommer aldri i verden til å skje at vi slutter å møte folk, sier Dalen.

Men vår sosiale oppførsel kan ha blitt sterkt påvirket av pandemien.

– For alle mennesker er det å være sammen med andre folk, viktig for egen helse. Noen tåler bedre å være alene, men vi alle har grunnleggende behov. Men så vil det kanskje ta litt lenger tid enn man tror, og det sosiale livet vil ikke eksplodere over sommeren. Også her vil det nok ta to-tre år før det normaliserer seg, sier Dalen.

Atferdsspesialisten tror pandemien har gjort at det blir mer aksept for introverte hobbyer og aktiviteter.

– Tidligere har det vært uglesett å bare sitte for seg selv og drive med egne ting. Mens nå har de mer «ensomme» hobbyene blitt mer godkjent, sier han.

HILSE: Da pandemien gjorde at vi ikke kunne klemme eller håndhilse, oppsto det nye metoder. Foto: Heiko Junge

Av andre eksempler TV 2s lesere trakk frem var det å nyse eller hoste uten å få blikk fra andre, spise smaksprøver på butikken eller prøve sminke, gi en fremmed mobilen og be de ta bilde av deg og sitte ved siden av noen på bussen.

– Kan erstattes

Å reise er også noe som ligger i ryggmargen hos de fleste av oss. Pandemien har imidlertid ført til at vi har vært nødt til å holde oss hjemme.

Også her tror Dalen vi vil merke en stor forskjell i årene som kommer.

REISE: Mange av oss savner å reise til eksotiske reisemål. Men atferdsspesialist Dalen tror de lange reisene kan bli erstattet av andre ting. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Det å reise handler om å bli stimulert, få nye impulser og oppleve nye ting. Det er ikke like grunnleggende som å omgås andre mennesker, og til en viss grad kan reise erstattes med andre type stimuli, tror Dalen.

Han er sikker på at reisevanene våre vil forandres.

– Jeg tror at folk de første årene vil prøve å finne andre måter å bli stimulert på, enn å ta de lange reisene.

Atferdsspesialisten tror det vil ta mellom to til tre år før verden og hverdagen vår normaliserer seg. Han understreker at folk må ha tålmodighet.

– Mange styres av de forventningene de har. De ønsker å få tilbake det de har mistet. Men det er en del ting som tyder på at vi fortsatt må ha tålmodighet, sier Dalen.