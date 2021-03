Superstjerne saksøkes av familien

I september i fjor utga den amerikanske superstjernen Mariah Carey (51) sine egne memoarer i boken «The Meaning Of Mariah Carey».

Boken havnet på New York Times' bestselgerliste over sakprosabøker i oktober.

I boken har Carey delt flere avsløringer fra livet sitt, blant annet fra hennes dysfunksjonelle oppvekst, rasisme hun opplevde som barn og anklager om at hennes første ekteskap var voldelig.

I tillegg kommer hun med flere avsløringer av familiemedlemmer. Det har ført til splid i familien, og nå har Careys bror, Morgan Carey (61), fått nok.

Superstjernen blir nemlig saksøkt av sin egen bror.

Feilaktige anklager

BBC skriver at storebroren saksøker sin 10 år yngre søster for ærekrenkelse og følelsesmessig nød på grunn av boken.

Han søker en uspesifisert erstatning, og mener boken feilaktig anklager han for å være voldelig.

Ifølge sakspapirene har han blitt påført en ekstrem mental lidelse. Han mener også å ha fått en alvorlig skade på omdømmet sitt, etter at søsteren skrev om en påstått voldelig kamp mellom broren og faren, da Carey var en liten jente.

I boken skriver Carey at det angivelig måtte 12 politimenn til for å trekke broren og faren fra hverandre. Broren mener derimot at hendelsen er oppspinn.

SØSKEN: Mariah Carey blir blant annet saksøkt av sin egen storebror, Morgan Carey. Foto: Alamy

I sakspapirene kommer det frem at storebroren føler på sorg og skuffelse over søsterens svik og ondsinnede løgn.

– Han er på ingen måte misunnelig over søsterens enorme suksess, og har hatt egne suksesser, både profesjonelle og personlige, og har alltid ønsket henne godt, står det i sakspapirene.

Dette skjer kun én måned etter at Careys søster saksøkte henne for over 100 millioner norske kroner, på grunn av samme bok.

Én intensjon

I memoarene sine skrev Carey at søsteren Alison Carey ga henne valium da hun var 12 år gammel. Ifølge Carey forsøkte søsteren å slå henne og kaste kokende te på henne.

På bakgrunn av anklagene i boken, saksøkte dermed søsteren superstjernen. Hun mente det var skrevet med en intensjon om å ydmyke og gjøre henne flau.

Søsteren avviser anklagene som kommer frem i boken. Hun mener Carey er hjerteløs og ondskapsfull, og hun mener at sangerinnen ikke har bevis for å komme med slike alvorlige påstander.

Careys bror har også saksøkt medforfatter i boken, Michaela Angela Davis, samt forlaget Macmillian.



Verken Carey eller forlaget har kommentert søksmålet.