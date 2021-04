Oslo-opprør mot rød asfalt

Rundt om i flere av Oslos bydeler er det et gryende opprør mot byrådets sykkelpolitikk.

I år skal kommunen bygge sykkelveier med rød asfalt for 361 millioner kroner, på steder der lokalmiljøet slett ikke har bedt om det.

Først ute i protestene var beboerne i Løwenskjoldsgate på Frogner.

TV 2 har møtt musikerne Frode Alnæs, Claudia Scott og Bent Patey, som har bodd og trivdes i området i mange år. De er oppgitt over at den idylliske gaten med trer i midten nå brytes opp og anlegges med sykkelfelt på begge sider.

PROTESTERER: Musikerne Bent Patey, Claudia Scott og Frode Alnæs er oppgitt over vedtaket om å anlegge sykkelfelt i Løwenskjoldsgate på Frogner. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Symbolpolitikk

– Jeg har bodd her i 40 år. Jeg har latt barna vokse opp her, og jeg har aldri hørt om noen alvorlige trafikkulykker her som et sykkelfelt kunne forhindre. Dette blir ren symbolpolitikk, sier Bent Patey.

Claudia Scott og Frode Alnæs er også oppgitt.

– Når du kommer hjem fra spillejobb to tre timer over midnatt trenger du et sted å parkere bilen, og få tatt inn utstyret. Det har vært mulig her i Løwenskjoldsgate, men nå tar de vekk over 170 parkeringsplasser, sier Claudia Scott.

– Jeg har overhode ikke noe imot sykkel eller sykkelfelter, men det blir jo helt umulig å frakte med seg to Marshall-forsterkere og alt det andre på sykkel, sier Frode Alnæs.

RÅDHUSGATA: Sykkelfeltene i Rådhusgata er flyttet til veibanen. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer RÅDHUSGATA: Her må syklister midlertidig bruke de gamle sykkelfeltene. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer RÅDHUSGATA: Før lå sykkelfeltet ved siden av fortauet. Nå er det flyttet inn i veien. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Også på østkanten har den røde asfalten fått beboerne til å se - ja - rødt.

Lederen i Rødtvet borettslag, Edwin Hammervold er selv aktiv syklist, og han har syklet Birkebeinerrittet 20 ganger. Men rød asfalt i nærmiljøet trenger han ikke.

– Bruker pengene feil!

– Parkerte biler har aldri vært noe problem for syklistene her oppe. Vi er ikke så mange, og pengene burde heller vært brukt nede på den ellers flotte sykkelløypa langs Riksvei 4, mener Hammervold.

Han viser til at sykkelfeltet langs riksveien er altfor smalt forbi Rødtvet, og syklistene kom kommer nedover i 40 km i timen må dele veien med fotgjengere og barnevogner.

LAMBERSETER: Arbeidet med ny sykkelvei er igang på Lamberseter. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Les mer LAMBERSETER: Arbeidet med ny sykkelvei er igang på Lamberseter. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Les mer

– Der hadde vi trengt en utbedring, ikke her oppe! Mange eldre mister parkeringsplassen for den bilen de er helt avhengig av. Vi som bor i blokk må også kunne ha bil, sier borettslagslederen som ikke nøler med å kalle byrådets gjennomføring av sykkelstrategien ren symbolpolitikk og fundamentalisme.

Fremskrittspartiets påtroppende nestleder Ketil Solvik-Olsen, også han en ivrig amatørsyklist, mener Miljøpartiet de Grønne og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg er ideologisk blendet, og at den egentlige hensikten er å bli kvitt parkeringsplasser og gjøre det vanskeligere å ha bil.

VANSKELIGERE: Påtroppende nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen, mener den egentlige hensikten er å bli kvitt parkeringsplasser og gjøre det vanskeligere å ha bil. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Ren overkjøring!

– Jeg er veldig tilhenger av å bygge sykkelfelt der hvor folk ønsker det av hensyn til trygghet for barn på vei til skolen og bedre fremkommelighet. Men byrådet i Oslo legger sykkelfelter gjennom områder som ikke ønsker det, slik at folk i enebolig utenfor ring tre skal kunne sykle til jobben på Aker brygge. Dette er ren overkjøring av folk i sentrum, som da fratas muligheten til å ha bil.

Fakta: Sykkelveier i Oslo Oslo kommune planlegger å bygge 100 km nye sykkelveier frem mot 2024.

I år er det satt av 361 millioner kroner til 25 km nye sykkelveier.

Det endelige målet for sykkelveisatsingen i Oslo er at 25 prosent av persontransporten i byen skal skje på sykkel, på et sykkelveinett kostnadsberegnet til 8,5 milliarder kroner, hvor 530 km er tilrettelagt for syklister av Vegvesenet og kommunen.

Rød asfalt på sykkelfeltene i Oslo koster 250 kroner per kvadratmeter. 100 kroner dyrere enn vanlig svart asfalt.

Solvik-Olsen mener politikken er kostbar og bare skaper unødig konfrontasjon mellom syklister, bilister og fotgjengere. Man må kunne transportere seg på flere måter.

– Mange i byen er også helt avhengige av bilen, mener Solvik-Olsen.

På Lambertseter har byrådet denne uken fjernet et hel alle av 50 år gamle lønnetrær for å gjøre plass for sykkelfelter. Tiltaket har skapt storm i lokalmiljøet og i sosiale medier. Også på Grefsen og Ullern har den røde asfalten satt sinnene i kok.

FORTSETTER: Byråd Lan Marie Nguyen Berg står fast på videre sykkelsatsing. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Byrådet kjører på

Men byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) står fast på sykkelsatsingen.

– Det er jo alltid sånn at med en forandring så er det mange som klager. Men det vi vet er at neste ni av ti i Oslo mener det er bra at vi legger til rette for at flere kan sykle i byen. Og det er jeg glad for. Vi har bygget sykkelveier de siste fem årene, og det vil vi fortsette å gjøre, sier Berg til TV 2.