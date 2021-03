Marerittabellen som viser Liverpools kollaps

Liverpool gikk rekordlange 68 kamper uten ligatap på Anfield. Den rekken stoppet brått da Burnley vant 1–0 på Merseyside, 21. januar 2021.

Gårsdagens tap mot Chelsea sørget for nok en klubbrekord – fem strake tap på hjemmebane.

Tabellen for kampene etter jul viser at Liverpool har vært blant de aller dårligste lagene i Premier League. I den perioden har de kun tatt 12 poeng.

Premier League–tabell (24. desember 2020 – 5. mars 2021)

1. Manchester City (42p)

2. Manchester United (25p)

3. West Ham United (24p)

4. Arsenal (23p)

5. Leicester City (23p)

6. Chelsea (19p)

7. Leeds United (18p)

8. Aston Villa (17p)

9. Everton (17p)

10. Burnley (16p)

11. Crystal Palace (16p)

12. Tottenham Hotspur (14p)

13. Brighton and Hove Albion (14p)

14. Wolverhampton Wanderers (14p)

15. Fulham (13p)

16. Liverpool (12p)

17. Sheffield United (12p)

18. West Bromwich Albion (10p)

19. Newcastle United (8p)

20. Southampton (6p)

En unik evne til å rote vekk ledelsen

Merseyside–klubben har toppet tabellen på julaften totalt seks ganger i Premier League–historien. I 1996, 2008, 2013, 2018, 2019 og nå i 2020. Bare i 19/20–sesongen holdt det helt inn.

Siden Arsenal rotet vekk sin ledelse i 07/08–sesongen, er Liverpool det eneste laget som har ledet til jul uten å vinne ligaen. All sannsynlighet tilsier at de nå har gjort det for femte gang.

Rollebyttet

Til jul så alt lyst ut for Merseyside–laget. Etter en sterk seier mot Tottenham og en knusende 7–0 seier over Crystal Palace toppet de røde tabellen, med fire poeng ned til Leicester på andreplass.

Liverpool har slitt med store skadeproblemer i forsvaret denne sesongen. Det har heller ikke stemt fremover på banen for Jürgen Klopps gutter. I de fem siste hjemmekampene har de kun scoret ett mål, og det var på straffespark.

Manchester City derimot hadde hatt en trøblete start på sesongen. Pep Guardiolas mannskap lå på åttende plass, med åtte poeng opp til teten ved juletider.

Siden 19. desember har de lyseblå vunnet alt som er av kamper og løper ifra resten av ligaen, mens Liverpool har kollapset.

Dermed er rollene snudd på hodet. Liverpool må kjempe med nebb og klør om en topp fire–plassering, mens City ser ut til å spasere inn mot ligagull.

Premier League–tabellen per 5. mars 2021

1. Manchester City (65p)

2. Manchester United (51p)

3. Leicester City (50p)

4. Chelsea (47p)

5. Everton (46p)

6. West Ham (45p)

7. Liverpool (43p)

8. Tottenham Hotspur (42p)

9. Aston Villa (39p)

10. Arsenal (37p)

11. Leeds United (35p)

12. Wolverhampton Wanderers (34p)

13. Crystal Palace (34p)

14. Southampton (30p)

15. Burnley (29p)

16. Brighton and Hove Albion (26p)

17. Newcastle United (26p)

18. Fulham (23p)

19. West Bromwich Albion (17p)

20. Sheffield United (14p)