Kan slippe en bombe: – Pleier stort sett å gå galt

Søndag sender CBS News i USA det allerede omdiskuterte intervjuet med prins Harry og hans kone Meghan.

Intervjuet er gjort av talkshow-dronningen og parets venn Oprah Winfrey.

FIRE ÅR: Det er fire år siden prins Harry og Meghan Markle kunngjorde forlovelsen. Paret har et barn, snart 2 år gamle Archie. De venter sitt andre barn. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP / NTB

I klipp som har blitt publisert, antyder Meghan at kongehuset i Storbritannia fremmer usanne påstander om henne og prins Harry.

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan forvente at vi bare skal være stille, om det er slik at kongehuset spiller en aktiv rolle i å fremme løgner om oss, sier hun.

Den tidligere skuespilleren sier også at hun ikke er redd for eventuelle konsekvenser for å si sin mening.

– Hvis det kommer med en risiko for å miste ting, så er det allerede mye som har blitt mistet, sier hun.

I et nytt klipp som ble publisert fredag, sier Meghan også at hun er lettet over å kunne snakke for seg selv igjen.

OPPGJØR: I intervjuet går prinseparet mot Windsors mangeårige mantra "aldri klag, aldri forklar". Foto: Harpo Productions / Joe Pugliese

Kan være skadelig

Klippet om anklagene kom ut like etter at Buckingham Palace kunngjorde at de undersøker anklager om at Meghan hersjet med ansatte ved kongepalasset da hun var i Storbritannia.

Megan omtaler anklagene som et karakterdrap og et forsøk på å fremme et «fullstendig usant narrativ».

KAN VÆRE SKADELIG: Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror at intervjuet Harry og Meghan har gjort ikke styrker kongehuset. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen sier at vi ikke før natt til mandag vet hva intervjuet vil ha å si for det britiske kongehuset. Men det kan få konsekvenser, sier han.

– Intervjuet kan helt åpenbart skade kongehuset, sier Norén Isaksen til TV 2.

Men han understreker at det kommer an på hva prinseparet sier.

– Det vil være skadelig om de kommer med anklager og beskyldninger mot kongefamilien og hoffet. Anklager kan i seg selv også være skadelig fordi kongehus skal ikke være kontroversielt, og det at medlemmer dyrker konflikter i offentligheten er ikke positivt, sier han.

Går rett vest

GJEST: Oprah Winfrey var gjest i bryllupet til prins Harry og hertuginne Meghan. Foto: Ian West / AFP / NTB

Historikeren sier at han har vanskelig for å se for seg at intervjuet vil styrke kongehuset.

Tradisjonelt har ikke slike intervjuet tatt seg så godt ut for kongehuset, sier han.

– Det er ikke ofte medlemmer av det britiske kongehuset gir store TV-intervjuer, men de gangene de har gjort det, pleier det stort sett å gå galt, sier Norén Isaksen.

Han viser både til intervjuet prins Charles gjorde i 1994, intervjuet prinsesse Diana gjorde i 1995 og prins Andrews intervju i 2019.

– Ingen av dem var tjent med intervjuene de gjorde, sier han.

I 1994 fortalte prins Charles at han hadde vært utro. Året etterpå svarte Diana med at hun også hadde vært utro, at det hadde vært tre i ekteskapet: Charles, Camilla (nå hertuginne av Cornwall) og henne, og hun tvilte på at prinsen burde bli konge.

SPURTE I 2018: Operah Widfrey sier at hun ringte Meghan i 2018 for å spørre om et intervju, men Meghan sier at det ikke var et riktig tidspunkt. Nå var det riktig tidspunkt, fordi hun kan snakke for seg selv igjen, sier hertuginnen. Foto: Harpo Productions / Joe Pugliese

I 2019 ga prins Andrew et intervju til BBC om sitt vennskap med den overgrepssiktede milliardæren Jeffrey Epstein, hvor han nektet for å ha hatt sex med en 17-åring som angivelig mottok 15.000 dollar i betaling fra Epstein i 2001.

I etterkant av intervjuet trakk prinsen seg fra alle kongelige plikter på ubestemt tid.

Kan brenne broen

Dersom prins Harry og hertuginne Meghan kommer med brannfakler mot kongehuset, kan det ha konsekvenser for framtiden, tror forfatteren.

GIFT: Paris Harry og Meghan Markle giftet seg i mai 2019. Foto: Aaron Chown / AFP / NTB

– Parallellene mellom intervjuet med Diana og nå med Meghan er at her snakker man om ting det kanskje er best å ta på privaten framfor i offentligheten, sier Norén Isaksen.

– Diana brente broen til kongehuset med sitt intervju. Dersom Meghan går veldig hardt ut mot kongefamilien, kan hun brenne broen til kongefamilien og muligheten for å forbedre familierelasjonene, sier han.

– Dobbeltmoralsk

Fredag stiller forfatter Carolyn Durand av biografien av Meghan og Harry «Finding Freedom» spørsmål ved hvorfor Buckingham Palace undersøker anklagene mot Meghan, men ikke anklagene mot dronning Elizabeth sønn og Harrys onkel, prins Andrew.

– De er dobbelmoralske, sier Durand til Sky News.

– Hvorfor har ikke han villet samarbeide med amerikanske myndigheter? Hvorfor mistet prins Harry sine militære æresgrader etter at han trakk seg fra kongehuset, men det har ikke prins Andrew?, spør hun videre.

BLIR STOREBROR: Snart 2 år gamle Archie blir storebror. Hertugparet kunngjorde familieforrøkelsen for tre uker siden. Foto: Toby Melville / Reuters / NTB

Redd for gjentakelse

I klipp som er publisert, sier prins Harry at han er «redd for at historien gjentar seg», hvor han trolig refererer til hvordan pressen behandlet prinsesse Diana, ifølge Sky News.

– Jeg er bare utrolig lettet og glad for å sitte her og snakke til deg med min kone ved min side, sier prins Harry.

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan det har vært for henne å gå gjennom den slik prosess alene for så mange år siden, fordi det har vært utrolig tøft for oss to. Vi har i det minste hverandre, sier prinsen.

Intervjuet sendes på TV 3 og Viafree klokken 21.30 mandag. Det sendes på CBS i USA søndag klokken 20, som vil si klokken 2 natt til mandag norsk tid.

TV 3 beskriver intervjuet følgende:

«Winfrey vil snakke med Meghan, hertuginnen av Sussex, i et intervju som dekker alt fra å gå inn i livet som kongelig, ekteskap, å være mor og filantropisk arbeid, til hvordan hun håndterer livet under intenst offentlig press. Senere får de to selskap av prins Harry når de snakker om parets flytting til USA og deres fremtidige håp og drømmer for deres voksende familie.»