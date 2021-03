Norges mest kjente mentaltrener skar seg i pillerus: – Jeg kjenner på skammen

– Jeg blir skjelven i stemmen bare ved å snakke om det, sier Erik Bertrand Larssen.

I to-tre år har han vurdert frem og tilbake om han skulle orke og gå ut med historien sin. Nå har han valgt å fortelle om dette mørkeste av kapitler i livet for aller første gang på TV. Ennå må han jobbe med seg selv - hver eneste dag.

– Folk har en tendens til å stå frem med historier som dette når alt er helt bra igjen. Jeg har det mye bedre nå enn da, men jeg synes ikke det er lett. Jeg har ikke abstinenser eller lyst til å ta piller, men det har vært en kamp de tre siste årene. Jeg håper det kan bli bedre enn jeg har det nå, forteller han åpenhjertig.

COACH FOR DE BESTE. Erik Bertrand Larssen har vært landets mest ettertraktede mentaltrener for idrettshelter og næringslivstopper. Her sammen med Petter Northug i 2010. Foto: Berit Roald. NTB

Sist Bertrand Larssen satt i sofaen hos God morgen Norge var i 2014. Da fremstod han akkurat slik folk husker ham - som den suksessrike mentaltreneren med de celebre kundene. Han hadde gitt ut to boksuksesser «Bli best med mental trening»" og «Helvetesuka» og slått seg opp som den tidligere fallskjermjegeren som ga råd til store idrettsstjerner og samfunnstopper om hvordan de skulle yte max i livet.

Samtidig holdt hans eget liv på å rakne fullstendig.

– Utad så det vel ut som om alt var i skjønneste orden, men da begynte egentlig den aller verste perioden, forteller Bertrand Larssen.

Erik Bertrand Larssen Er utdannet befal, fallskjermjeger og siviløkonom.

Han er tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren for «fremragende fortjenester for Forsvaret».

I snart femten år har han motivert folk i inn- og utland til å skape sine egne gjennombrudd.

Han har tidligere gitt ut bøkene Bli best med mental trening, Helvetesuka og NÅ!, som er oversatt til tretten språk, og som har solgt i mer enn 500 000 eksemplarer.

Har to ekteskap bak seg og fem barn i alderen 4 til 14 år. Kilde: Kagge forlag og Erik Bertrand Larssen

Han vet akkurat når pillene kom inn i livet hans. En bilulykke i militæret i 1995 satte karrieren på vent og etterlot ham med kroniske smerter. Det var naturlig å ta dem- sterke smertestillende med morfinlignende effekt.

I ettertid har han lært å gå lenger bak i historien for å forstå hvordan medisineringen gikk over i misbruk og en higen etter rusen - hvordan han - av alle - kunne «synke så dypt».

– Jeg kan kjenne på en skam og en flauhet i det, forteller han. – Det var overraskende at jeg skulle komme i et sånt uføre. Jeg som hadde ressurssterke foreldre, venner og en fin familie.

Mobbet og utestengt

FØLTE SEG IKKE «BRA NOK». Selv om han hadde et trygt og godt hjem, var barndommen preget av mobbing og utestengelse. Den unge Erik var ofte alene og følte seg ensom

Oppveksten hjemme husker han som god og trygg, men familien flyttet mye. På skolen ble han mobbet og han opplevde utestenging. Han fikset ikke sport noe særlig og var mye ensom.

– Jeg vokste nok opp med en følelse av at jeg ikke var «bra nok». Senere ble Forsvaret en arena hvor jeg fikk vist meg, men da overkompenserte jeg ved å bli en veldig tøffing. Jeg undertrykket den sårbare siden av meg selv, forteller han.

MESTRINGSPLASS. I Forsvaret fant Bertrand Larssen en arena å hevde seg på. –JEg overkompenserte nok i motsatt retning ved å bli en skikkelig tøffing, sier han. Foto: Privat

Da han senere møtte motgang i livet, oppdaget han hvordan pillene bidro til å numme de vanskelige følelsene. Jo mer motgang han møtte, jo mer økte pillebruken.

–«Livets hus» ramlet sammen

– Jeg gikk i en periode på flere smeller. Bedriften min tapte mange millioner kroner, jeg følte meg som en dårlig kjæreste, en dårlig far, jeg hadde konstant dårlig samvittighet for barna mine. Livets hus ramlet litt sammen og da ble disse pillene en nødhavn, husker han.

Han kunne ta 10 til 15 Paralgin Forte på én kveld. Det gjorde at han fikk søvnproblemer, så han begynte også med sovepiller.

– Jeg var veldig flink til å skjule det. I ettertid er det ingen som burde føle dårlig samvittighet for at de ikke så noe eller tok meg til side. Når man går sakte, men sikkert inn i en avhengighet er det vanskelig å se grensen for når det blir et større problem. Man lyver til seg selv, selv om jeg hele tiden hadde en stemme inni meg som sa at dette bærer helt galt avsted. Jeg overbeviste meg selv om at jeg var en tøffing og at jeg hadde kontroll.

Kuttet seg over øyet

Vendepunktet beskriver han i boka «Mental Rehab» som lanseres nå:

«En sen kveld dyttet jeg i meg nærmere 20 Paralgin Forte, i tillegg til noen sovepiller. Jeg var helt pling, der jeg satt og så på UFC, Ultimate Fighting Championship. Jeg er usikker på hva det var som fikk meg til å handle som jeg gjorde, kanskje var det slåssingen på TV-en som inspirerte meg. Uansett fant jeg frem en kniv og kuttet meg ganske dypt over det ene øyet. Det rant blod nedover ansiktet. Jeg så ikke ut. Da sykebilen hentet meg, var jeg så skamfull at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg. For skamfull til å fortelle helsepersonellet hva som egentlig hadde skjedd. Jeg sa bare at jeg hadde hatt vondt i hjertet, og holdt på den måten pillemisbruket for meg selv.»

– Jeg var i en relativt tung rus og ikke rasjonell i det hele tatt, forteller han på spørsmål om hva som gikk gjennom hodet hans den gang.

– En psykolog ville nok sagt at det var et desperat rop om hjelp, ser han.

- Hva ville du sagt at det var?

– Jeg har nok en sterk formening om at det var det, men er samtidig ydmyk for at jeg ikke er et fagmenneske. Det ble i alle fall et vendepunkt.

På rehab i USA

Bertrand Larssen velger å flytte bort fra familien for å skjerme dem. Samtidig oppsøker han en legevenn og legger alle kortene på bordet. Hun råder ham til å søke hjelp.

«Det er 17 dager siden jeg tok noe», skriver han. Første kvelden ligger han og stirrer i taket på rommet: «Jeg fester øynene i taket. Tenker på barna mine. Familien min. Dem jeg er i ferd med å miste. Alle jeg har sviktet. Kjenner at tårene presser på igjen. Hvordan klarte jeg å rote det til, så til de grader?» Fra «Mental Rehab» Erik Bertrand Larssen

Turen går over Atlanteren til en rehabiliteringsklinikk i USA, utenfor Chicago.

– Hvorfor valgte du å reise på rehab i USA?

– Jeg ville flykte og få en ny start. Jeg ville ikke bli gjenkjent, jeg skammet meg såpass mye og jeg ville ikke at noen skulle tipse media om at «Nå er Erik på rehab». Helst ville jeg leve med munker i Nepal. Jeg ville så til de grader flykte bort, forteller han.

Løp og gråt

Oppholdet på klinikken beskriver han som veldig strengt, nesten som et fengsel. Han hadde store smerter, fysiske og psykiske- og han var redd. Redd for alt som kunne skje etterpå.

– Det er så mye skam rundt det å bli avhengig av noe, erkjennelsen av å være en misbruker. Man savner barna, man føler seg som en dårlig rollemodell, jeg følte en skam overfor foreldrene mine og familien min for de har alltid vært så bra. Og så blir man redd - redd for «hva skjer nå?».

– Jeg husker jeg pleide å starte dagen med å løpe innenfor innhegningene og jeg gråt. Hver dag. Det var så natta at jeg så ikke et eneste lysglimt.

–Gjør det for barna dine

Opplegget i Chicago skulle egentlig ta fire uker. De ansatte passet på ham hele tiden, sjekket ham om natten, tok urinprøver. Tre uker inn i oppholdet kalte de ham inn på kontoret.

–De sa «Erik, vi tror ikke du er klar for å dra hjem om en uke». Og jeg husker at jeg ble så lettet. Jeg var ikke klar. Jeg ble der en måned til.

Han husker så godt det første lille tegnet på lyset i enden av tunnelen.

– Det hadde vært så mørkt, så mørkt og jeg så virkelig ikke noe håp. Så var det en dag en medpasient sa noe til meg som endret alt. Det var Joe, den yngste i gjengen, han var i begynnelsen av tjueårene og hadde ikke barn selv, men han sa: «Erik, du må gjøre det for barna dine». Han sa det åpenbare, men for meg var det blitt så mørkt at jeg ikke lenger så det.

– Plutselig stod barna mine frem som lysende stjerner selv om det var helt «natta» .Det er utrolig fint å tenke på .

– Finner du ditt «why» så finner du ditt «how», sier mentaltreneren og siterer Nietzsche.

Mye av de han har lært andre, har han måttet hente frem og bruke på seg selv for første gang.

– Jeg måtte finne ut hvorfor jeg kjempet, se for meg målet.

Redd for returen

Etter en måned til på institusjonen var han klar for å dra hjem. Fri for avhengigheten, men fortsatt redd.

– Man skal jo hjem til det kjente og trygge, men samtidig var alt annerledes. Jeg var blitt skilt og hva med jobb, hva med venner og familie? Kommer de til å stå ved din side? Jeg var redd for det som ventet.

Erik blir rørt når han forteller om mottagelsen. Foreldrene og søsteren som slo ring om ham, den snille onkelen som lot ham bo hjemme hos ham til han kom seg på bena. Vennene som ikke hadde vendt ham ryggen.

– Jeg blir veldig rørt når jeg tenker på det, sier han stille. Jeg føler meg veldig privilegert for ikke alle kommer ut og har det nettverket. Da er det lett å falle tilbake til gamle vaner og fristelser.

Selv om det koster mye å være så brutalt ærlig, håper han at historien vil bidra til at andre ser et håp, eller søker hjelp,

– Å gjøre dette er skikkelig vondt og tenker selvsagt på hva det innebærer for mine nærmeste at jeg står frem på denne måten. Erkjennelsen av at man er en misbruker, må på rehab og kampen tilbake. Jeg kjenner på en skam, når jeg forteller om det. Likevel har jeg tenkt at når jeg gjør det, så må jeg nesten bare være bånn ærlig i håp om å inspirere noen der ute til å ta tak i det, eller til å stoppe i tide. Jeg er selvsagt også redd for hva det kan medbringe av «gruff», men det får heller stå sin prøve, smiler han.

MED CASPER RUUD i 2019. Livet er ikke helt på plass for mentaltreneren selv om han er kvitt rusen – Men jeg er på et mye bedre sted, sier Bertrand Larssen. Foto: Erik Johansen

I dag jobber Erik Bertrand Larssen fortsatt som mentaltrener og forfatter, men han har sluppet ned garden mer.

– Jeg kan ikke lenger bare være han tøffe Erik som «gønner på» lenger. Nå må jeg ta en pust i bakken, innrømme at jeg er sliten og svak innimellom, stå i problemene mine.

Jeg har det ikke superbra ennå, det må jeg innrømme, men jeg er på et mye bedre sted enn jeg var for tre år siden.

Nå prøver han å bruke så mye tid som han kan på de fem barna sine som i dag er 4, 5, 7, 12 og 14 år gamle.

– Rollen min som pappa er utrolig viktig for meg. Det fineste jeg kunne tenke meg var hvis barna mine kunne se tilbake på barndommen sin og si at jeg har vært en god pappa, avslutter Bertrand Larssen.