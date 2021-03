Utspillet kommer mens smitteøkningen i landet har presset sykehus til randen av kollaps.

Brasilianske helsemyndigheter registrerte torsdag, for andre dag på rad, det høyeste antallet dødsfall blant koronapasienter på én dag. Mange byer og delstater har følgelig innført nedstengningstiltak.

– Slutt å sutre. Hvor lenge skal dere gråte om dette? Hvor lenge skal dere bli hjemme? Hvor lenge skal dere fortsette å holde alt stengt? Folk orker det ikke mer, sa Bolsonaro på en innvielsesseremoni for en ny jernbanelinje i delstaten Goais.

– Vi beklager dødsfallene. Men hvordan skal det gå med Brasil om vi bare stenger alt, spurte han retorisk.

Mutasjon fører til problemer

Nesten 260.000 mennesker har dødd med covid-19 i Brasil. Bare USA har flere dødsfall. I landet, der det bor 212 millioner, har det i snitt dødd mer enn 1.300 mennesker med covid-19 hver dag den siste uka.

En kraftig økning i smitten blir delvis forklart med framveksten av en variant, kjent som P.1, som først ble oppdaget i byen Manaus i Amazonas. Forskere tror den kan være både mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksiner.

Brasils helseminister, Eduardo Pazuello, er bekymret for konsekvensene koronamutasjonene fører med seg.

– Vi har nådd et alvorlig øyeblikk av pandemien. Mutasjonene treffer oss aggressivt, sa Pazuello denne uken.

Kritisk situasjon

Ifølge Brasils største avis er landet inne i den verste fasen til nå under pandemien, og situasjonen er kritisk i alle regioner.

– For første gang under pandemien har det vært en samtidig forverring av flere indikatorer over hele landet. For eksempel har økningen i antall smittetilfeller, antall koronadødsfall og antall personer med akutt lungesvikt vært høye over lengre tid, uttalte landets helsemyndigheter.

Onsdag kunngjorde guvernør i São Paulo, Joao Doria at regionen med over 46,3 millioner innbyggere stenges ned i to uker.

– Helsevesenet er på randen av et sammenbrudd. Sykehusene i São Paolo mottar én ny intensivpasient hvert andre minutt, sa han ifølge Al Jazeera.

Han har som mange andre rettet kraftig kritikk mot landets president.

– Dette er din feil. Det er fordi du fornekter situasjonen, uttalte Doria onsdag. En kommentar som var rettet mot Bolsonaro.