Krevde høytlesning av 628 sider for å sinke Bidens krisepakke

Torsdag stemte et flertall i senatet for å behandle Bidens nye korona-krisepakke.

Redningspakken i seg selv er på 1900 milliarder dollar og inneholder blant annet direkte støtte til innbyggerne og ulike økonomiske tiltak rettet mot boligmarked og bedrifter.

– Dersom vi vedtar denne krisepakken, vil vi skape syv millioner jobber bare i år, har Biden tidligere lovet.

Mange republikanere mener at pakken er for omfattende, og at det er satt av penger til ting som ikke har noe å gjøre med å støtte ofre for koronapandemien.

Flere økonomer har også uttrykt bekymring for at en så enrom krisepakke kan føre til inflasjon, mens andre eksperter ser på den som en nødvendighet.

Politisk uenighet

På grunn av politisk uenighet om formen på krisepakken, har Biden pent måttet vente på at krisepakken blir ferdig behandlet.

Det har i mange uker blitt diskutert og forhandlet, uten at man har kommet noen vei før torsdag, da det ble besluttet at den skulle behandles i Senatet.

Men det ble tidlig klart at republikanerne gjør hva de kan for å hale ut tiden.

Haler ut tiden

For at pakken skal bankes gjennom kreves det et knapt flertall, noe som er på plass hvis alle demokrater i Senatet stemmer for.

Demokratene har nemlig hårfint flertall i Senatet, men Biden har uttrykt at han ønsker tverrpolitisk flertall for krisepakken.

Den Trump-vennlige senatoren Ron Johnson fra Wisconsin, har vært en av bidragsyterne til å dra ned tempoet i saksbehandlingen.

Rett etter det ble votert for å behandle pakken i Senatet, insisterte han på noe litt utenom det vanlige.

SENATET: Ron Johnson ville veldig gjerne at de skriftlige utkastet til Biden krisepakke skulle leses opp høyt før de begynte å debattere den i Senatet. Foto: Pool / Reuters / NTB

Ti timer høytlesning

Johnson krevde at alle sidene av krisepakken skulle leses opp høyt i Senatet.

I alt er krisepakken i skriftlig form på 628 sider. Anslagsvis tar det ti timer å lese opp det hele. Så igjen ble voteringen for krisepakken utsatt.

– Jeg vil forsikre meg om at alle senatorene får tid til å lese gjennom hva krisepakken går ut på, sa Johnsen til en lokal radiostasjon.

Naturlig nok var ikke mange av senatorene interessert i å overvære denne seansen, men det var ingen hindring, for det kreves kun at én senator er til stede, og det var Johnson.

I’m gearing up to push back on the Biden administration’s reckless $1.9 trillion earmark wish list—only 1% of which goes for COVID vaccine production and distribution. These supplies should help keep my colleagues going for a few days. pic.twitter.com/aaEmUF9RKr — Mike Lee (@SenMikeLee) March 4, 2021

– Jeg gjør ikke dette for at det skal smerte, men for å trekke frem hvor grovt og unødvendig dette er, har Johnson uttalt.

Debatt starter trolig fredag

Etter at støttepakken er ferdig lest opp torsdag, er det ventet at Senatorene starter å debattere innholdet i den på fredag. Men man er fortsatt, etter alle solemerker, en bit unna å stemme over pakken. For republikanerne skal fremme forslag om en rekke endringer.

– Vi vil sende noen hundre forslag til endringer fra republikansk side og vi får stemme over noen titalls av dem, men folk begynner å bli slitne. jeg har en plan på hvordan vi skal unngå å bli for slitne. jeg har laget en tidsplan slik at vi kan jobbe i tre skift, sa Johnson til Politico onsdag.

Den republikanske senatoren Mike Lee postet torsdag en video på Twitter der han sa han er forberedt på at behandlingen av krisepakken i Senatet kan ta tid. Han har derfor bunkret opp med godteri og energidrikk.