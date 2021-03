Ropte til dommeren: – Det er urettferdig! Alle de andre har sluppet ut

Mannen som ble avbildet med beina på kontorpulten til Demokratenes leder i Senatet, Nancy Pelosi, ropte ut i frustrasjon under en fengslingshøring torsdag. Han kunne ikke forstå hvorfor han fortsatt sitter fengslet.

Den 06. januar verserte de oppsiktsvekkende bildene fra stormingen av Kongressen i medier verden rundt.

Et bilde, som har brent seg fast på netthinnen fra den dramatiske dagen i Washington for mange, er bilde av Richard Barnett.

Han var en av inntrengerne som tok seg inn i kongressbygget og vandaliserte det de kom over i jakten på folkevalgte politikere.

Brøt seg inn på Pelosis kontor

Barnett, som er en hengiven Trump-tilhenger, var å finne godt plassert i en lenestol på «speaker» i Representantenes hus, Nancy Pelosis kontor.

Pelosi hadde da akkurat blitt brakt i sikkerhet av sikkerhetsvakter, sammen med resten av de som deltok i den formelle sertifiseringen av presidentvalget i Senatet den dagen.

De ansatte ved Pelosis kontor klarte med nød og neppe å forskanse seg inne på et grupperom tvers over korridoren for kontoret, før inntrengerne strømmet inn.

Pågrepet og fengslet

Den 08. januar ble Barnett pågrepet av politiet etter å ha blitt identifisert som personen på bilde.

Den 60 år gamle mannen fra Arkansas ble da pågrepet i sitt eget hus og han ble føderalt anklaget for å ha å reist til- og oppholdt seg på et område uten lov, voldelig innbrudd og tyveri av offentlig eiendom, rapporterer NBC News.

Siden den gang har han sittet fengslet i påvente av at saken skal opp i rettssystemet, men torsdag ble det avholdt en ny fengslingshøring for Barnett.

FENGSLET: Richard Barnett ble avbildet av Washington Sherrifs kontor den 08. januar etter at han hadde blitt pågrepet. Foto: Handout / AFP / NTB

Ropte og skrek i retten

Dommeren skulle avgjøre hvorvidt 60-åringen fortsatt skulle holdes fengslet, eller om han skulle få slippe ut. Høringen foregikk over video, så de var ikke samlet i en rettssal.

Dommer Chrisopher R. Cooper kom frem til at Barnett skulle forbli bak lås og slå inntil hans neste fengslingsmøte i mai.

Den nyheten ble ikke godt mottatt av Barnett, som ifølge NBC News ropte og skrek da han fikk beskjeden. Han har tidligere uttalt at han føler at han har betalt for det han gjorde 06. januar.

– Det er urettferdig! Alle de andre har sluppet ut, og de har gjort ting som er mye verre enn det jeg har gjort, sa han og fortsatte:

– Jeg har vært her i over en måned. Nå må jeg bli enda en måned og alle andre slipper ut, sa han.

Ifølge Barnetts forsvarer, Joseph D. McBride var ikke utbruddet til hans klient så voldsomt, og McBride benekter at det var rettet mot dommer Cooper.

– Barnetts frustrasjon skyldes det faktum at han sitter fengslet før rettssaken, til tross for at han har noe kriminelt rulleblad. Han har fast jobb, er respektert lokalsamfunnet og har vært godt gift i over 20 år, sa McBride til kanalen.