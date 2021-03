Flo stolt av eleven: – Herlig å se på

Liverpool-Chelsea 0-1

Den unge engelskmannen ble matchvinner med et herlig mål like før pause. Det ga Chelsea en fire poengs luke til Liverpool i topp fire-racet.

Tore André Flo har jobbet tett med Mount i Chelsea. Den tidligere målsniken jobber med klubbens utleide spillere, en kategori Mount befant seg i for et par sesonger siden.

– Han er en veldig, veldig smart fotballspiller. Han er veldig mentalt sterk, og lærer underveis i karrieren sin hele tiden. Jeg har kjent ham i åtte år. Han har hele tiden tatt disse stegene. Det har nesten overrasket meg litt hver gang. Nå nærmer han seg med ganske store steg de store, europeiske spillerne, synes jeg, sier Flo som gjest i TV 2s Premier League-studio.

Eleven hans er en blid mann etter trepoengeren på Anfield.

– Det er en veldig viktig seier. Jeg prøver bare å prestere så godt jeg kan, enten jeg starter eller blir byttet inn. Det føles som at alle står sammen. Jeg er åpenbart glad, og jeg er glad for å score i dag. Jeg har lyst til å gjøre det oftere, sier Mount til Sky Sports.

Denne sesongen er det blitt fem Premier League-mål på 22-åringen. Det er nest flest blant Chelsea-stjernene.

Flo minnes da Mount var sendt til utlån hos nederlandske Vitesse i 2017/18-sesongen. Da startet det litt trått, men til slutt endte han med 14 ligamål.

– Vi snakket faktisk sammen for noen år siden i Vitesse. Det gjenstod kanskje litt på det å gå fremover og score. Vi hadde et mål om at han skulle lage ti mål mens han var der. Han hadde ikke så mange ved halvspilt serie, men nådde det med glans. Han er en spiller som tar de stegene. Nå viser han det på et topp Premier League-nivå. Det er helt herlig å se på, altså.

Chelsea er fortsatt ubeseiret etter at Thomas Tuchel tok over. Tyskeren har ledet dem opp til fjerdeplass i Premier League.

Manageren fullroser spillerne sine etter seieren over Liverpool.

– Alle spilte med mot og var skarpe. Det var en sekspoengskamp. Racet fortsetter, og det er fortsatt elleve kamper igjen. Vi tar én kamp av gangen. Vi kan aldri slappe av og feire, for det er det ikke tid til, slår Tuchel fast overfor Sky Sports.