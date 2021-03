Anfield-marerittet fortsetter for Liverpool

Ny bunnotering for den regjerende Premier League-mesteren.

Liverpool-Chelsea 0-1

Saken oppdateres.

Jürgen Klopp ble senket av Thomas Tuchels Chelsea.

Dermed er skrekkrekken med strake tap på hjemmebane forlenget til fem for Liverpool – den lengste i klubbens historie.

Tapet betyr også at de taper terreng til den viktige fjerdeplassen. Den innehar Chelsea, fire poeng foran.

– Det er et hardt slag. Det er ikke over ennå. Men når du taper så mange kamper, fortjener du ikke å gå til Champions League, sier Klopp til Sky Sports.

I løpet av de tapte hjemmekampene har de bare scoret ett mål. Det var på straffe. Forrige gang de vant på eget gress, var 16. desember.

Flere har skyldt på skadeproblemene i forsvar for Liverpools svake form. Mot Chelsea stemte det ikke verken fremover eller bakover for Klopps menn.

Først i det 85. minutt noterte de en avslutning på mål.

Klopp mener at baklengsmålet skyldtes én enkel feil i forsvar. Offensivt mener han at det var den avgjørende pasningen som felte dem.

– Når vi har ballen, må vi skape flere sjanser. Det var for mange situasjoner der alt var veldig bra frem til den siste pasningen. I avgjørende øyeblikk må vi forberede oss og vise kvaliteten vår. Vi gjør det ikke ofte nok. Det er klart, sier Klopp.

SKUFFET: Mohamed Salah ble overraskende byttet ut etter drøyt timen spilt. Liverpools toppscorer ristet på hodet etter at han satte seg på benken. Foto: Laurence Griffiths

Liverpools manager forsvarer at han tok av Mohamed Salah etter drøyt timen spilt.

– Det handlet bare om å få på friske bein. Det er ikke så ofte, men det så ut som «Mo» slet litt. Han har spilt mange kamper. Du har rett, jeg kunne tatt av Bobby (Firmino) eller Sadio (Mané), men i det øyeblikket så det ut som «Mo» slet mest, mener han.

Thomas Tuchel fullroser spillerne sine etter seieren. Han mener at de spilte med mot offensivt og disiplin defensivt.

– Det var en veldig fortjent seier, en stor prestasjon og et stort resultat, sier Chelsea-sjefen til Sky Sports.

Ble reddet av VAR

Etter en intens åpning, der særlig gjestene hadde sett farlige ut når de fikk kontre, trodde de fleste i Chelsea-leiren at Timo Werner hadde sendt dem i ledelsen. Da var det spilt rundt en halvtime.

VAR-bussen kom imidlertid frem til at tyskeren var på gal side av offsidelinjen, en avgjørelse tatt med minst mulig margin.

Like før pause var det duket for Mason Mount. 22-åringen passerte Fabinho lett på vei innover i banen. Så skrudde han ballen i hjørnet, utagbart for Liverpool-keeper Alisson.

– Et praktfullt mål, sa TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Ropte på straffe

Etter hvilen ropte Liverpool på straffe. Roberto Firmino skjøt ballen rett i hånden på N'Golo Kanté fra kort avstand. Franskmannen hadde hånden i en unaturlig stilling, men dommer Martin Atkinson konkluderte med at det ikke var nok til å gi straffe.

De røde fra Merseyside fortsatte å slite. Chelsea var laget som skapte de største sjansene, og forsvarte seg samtidig godt.