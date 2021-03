Kyal Sin (19) ble drept - nå hylles hun som en helt

I kjølvannet av militærkuppet i Myanmar, har minst 54 mennesker blitt drept av politiet og soldater i landet.

En av dem er 19 år gamle Kyal Sin.

I bildet under kan man se Sin nede i det venstre hjørnet. Bildet ble tatt på onsdag. Hun og de andre demonstrantene lå på bakken for å søke dekning fra politiet.

DEMONSTRASJON: Bildet av Sin og de andre demonstrantene ble tatt på onsdag. Sin ble drept samme dag. Foto:REUTERS/Stringer

Etter at det kom frem at Sin ble skutt og drept under demonstrasjonen, har hun blitt et ikon i Myanmar.

Demonstrasjon

Myat Thu var sammen med Sin under demonstrasjonen på onsdag, samme dag som Sin ble drept.

Han beskriver Sin som å ha vært en lykkelig jente, som elsket familien sin.

Thu forteller også at Sin var svært aktiv under demonstrasjonene. Etter at politiet brukte tåregass mot demonstrantene, sparket Sin løs et vannrør, slik at demonstrantene kunne skylle ut tåregassen fra øynene deres.

– Hun brydde seg, og beskyttet andre. Hun sa: «Sitt ned! Kulene kan treffe deg», forteller Thu.

BBC skriver at Sin ble sett rope: «Er vi ett folk? Sammen! Sammen!», kort tid før hun ble skutt.

I forkant av demonstrasjonen publiserte Sin et innlegg på sin Facebook-profil, hvor hun skrev hvilken blodtype hun hadde. Dette fordi hun ønsket at organene hennes skulle doneres bort, om hun skulle dø i demonstrasjonene.

T-skjorten

På torsdag stilte hundrevis myanmarere opp i Mandalay for å minnes Sin og de andre demonstrantene som ble drept.

PLAKAT: Plakaten skildrer Kyal Sin ikledd hennes sorte T-skjorte. Foto: STR/AFP

Under minnemarkeringen holdt flere opp plakater som avbildet Sin, og budskapet som stod på T-skjorten som hun brukte da hun ble skutt og drept.

«Alt vil ordne seg».

IKON: Nok et bilde av Kyal Sin, som ble drept under en demonstrasjon i Myanmar på torsdag. Foto: AP Photo

Nye demonstrasjoner

På torsdag demonstrerte titusenvis av myanmarere i Yangoon og Mandalay, landets to største byer.

Ifølge Reuters brukte politiet igjen skarp ammunisjon og tåregass for å spre demonstrantene.

BBC skriver også at fem jagerfly i formasjon ble sett susende over demonstrasjonene, i det kalles en maktdemonstrasjon fra militæret.

Mer enn 1700 mennesker er pågrepet i landet, deriblant journalister og parlamentsmedlemmer.

Sanksjoner

FNs sikkerhetsråd skal diskutere situasjonen i Myanmar fredag denne uken.

Både EU og USA har allerede varslet sanksjoner rettet mot generalene som sto bak kuppet. FNs spesialutsending til Myanmar Christine Schraner Burgener sa onsdag at hun etter kuppet advarte militæret om at verdens land og FNs sikkerhetsråd kunne komme til å reagere på kuppet med strenge straffetiltak.

– Og svaret var «Vi er vant til sanksjoner, og vi har overlevd de sanksjonene tidligere», sier Burgener.