Slått ut: – En lei fortsettelse

Filip Ingebrigtsen løp 1500-meteren på 3.41,52. Han endte på fjerdeplass i sitt heat, og var avhengig av tid for å gå videre.

Han fikk først et ørlite håp fornyet etter en disk i andre heat. Etter tre heat var han imidlertid ute av dansen.

– Jeg håpet at jeg skulle føle meg bedre med et par rolige uker, men det er ikke helt der det må være nå. Jeg tok en sjanse, men det virker som at jeg ikke er helt klar ennå, sier Filip til NRK.

27-åringen har hatt en muskulær overbelastning i opptakten til mesterskapet. Det har Gjert Ingebrigtsen fortalt til Aftenposten.

– Det er en litt sånn lei fortsettelse av den muskulære situasjonen som har vært litt uggen i det siste. Han har vært litt plaget med en pakket muskulatur i beina. Med en gang han begynner å pushe på litt, protesterer muskulaturen, forklarer trenerfaren til NRK.

– Jeg er litt spent på å snakke med ham etterpå, om det er så galt at han egentlig bare bør reise hjem. Eller om han venter og løper 3000 meter-forsøket. Det får vi se, fortsetter han.

Jakob Ingebrigtsen hadde full kontroll i sitt heat og tok seg videre til finalen. Han løp på 3.39,89.

STORFAVORITT: Jakob Ingebrigtsen satte innendørs europarekord på distansen i februar med tiden 3.31,80. Dermed har han favorittstempelet på seg foran finalen. Foto: Czarek Sokolowski

Norges tredje deltaker Jacob Boutera ble nummer sju i sitt heat med 3.41,67. Det holdt heller ikke til finaleplass, men er personlig rekord.

Innendørs-EM avholdes i polske Torun.