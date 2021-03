– Regjeringen har sviktet hensynet til norsk sikkerhet

Salget av fabrikken Bergen Engines - som leverer motorer, service og vedlikehold på flere av både Norges og NATOs forsvarsskip - er blitt en storpolitisk nøtt.

1. februar ble fabrikken utenfor Bergen solgt til det russiske selskapet TMH International.

– At dette salget fikk passere er en grov feil av regjeringen.

Det sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i utenriks- og forsvarskomiteen.

– Her har regjeringen sviktet sitt viktigste hensyn - hensynet til norsk sikkerhet, sier Huitfeldt til TV 2.

KRITISK: Anniken Huitfeldt (Ap) mener regjeringen har gjort en grov feil. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Hun mener salget skulle vært behandlet i henhold til sikkerhetsloven, som skal motvirke trusler mot Norges sikkerhet.

Tette bånd til Putin

Bergen Engines driver vedlikehold og produserer reservedeler for blant annet det norske etterretningsskipet FS «Marjata» og flere av de norske kystvaktskipene.

– Vi skal være sikker på at de som skal inn i våre skip, og slik får tilgang til den aller helligste teknologien i Forsvaret, ikke jobber for noen andre, sier Huitfeldt.

Frykten er at sensitiv norsk forsvarsteknologi skal havne i hendene på russerne.

For ifølge TV 2s kilder har det russiske selskapets hovedmenn nære bånd til russisk etterretning og politiske elite.

SKIP: Forsvarets spionskip FS "Marjata" har motorer fra Bergen Engines. Foto: Ole Berg-Rusten / Scanpix

Bergens Tidende omtalte de frynsete topplederne først.

Våpen og anklager om hvitvasking

To av toppene i TMH International er de russiske forretningsmennene Andrey Bokarev og Iskander Makhmudov.

Begge har sterke forbindelser til det russiske etterretningsvesenet, ifølge TV 2s kilder. De eier også store aksjeposter i våpenprodusenten Kalasjnikov.

På dette bildet møter milliardæren Andrey Bokarev den russiske presidenten Vladimir Putin.

MØTE: Millardæren Andrey Bokarev (t.h) har hatt personlige møter med den russiske presidenten Vladimir Putin. Foto: Kremlin.ru

Makhmudov har også flere ganger vært under etterforskning for hvitvasking av penger.

Begge står også på USAs liste over russiske rikinger som har særdeles nære bånd til president Putin.

– Vær på vakt

– Jeg vil påstå at dette salget er det nærmeste man kan komme å få innsikt i NATOs hemmeligheter, sier Russland-ekspert Kalev Stoicescu til TV 2.

Han er tidligere toppdiplomat fra Estland og en av Europas fremste Russland-kjennere.

Stoicescu sier han er sjokkert over at salgsplanene av Bergen Engines har gått så langt - uten at norske myndigheter har stoppet dem.

– Jeg vil be den norske regjeringen om å være på vakt, sier Stoicescu, som i dag jobber som seniorforsker hos International Centre for Defence and Security i Tallin (ICDS).

De russiske oppkjøperne, TMH International, uttaler i en e-post til TV 2, via sine representanter i Sveits, at de tar beskyttelse av sikkerhetsteknologi på alvor, og vil forhindre at denne kommer på avveie.

FABRIKK: Bergen Engines, tidligere Rolls Royce motorfabrikk, er nå solgt til et russisk selskap. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Også forsker på Institutt for forsvarsstudier, Jardar N. Østbø, frykter konsekvensene av salget.

– I verste fall skaffer russerne seg en mulighet til å følge med på norske etterretningsvirksomhet i nordområdene, sier Østbø.

Vurderer mistillit

Også flere andre parti på Stortinget krever at forsvarsministeren stanser salget av fabrikken i Bergen.

SKURRER: Christian Tybring-Gjedde ( Frp) ber også regjeringen snu. Foto: Vidar Ruud

– Her er det for mye som skurrer. Dette hadde også vært en diskusjon dersom salget gikk til et EØS-land. Men russere?!

Det sier Christian Tybring-Gjedde, Frps utenrikspolitiske talsmann, og håper departementet tenker seg om en gang til.

Ledelsen i Bergen Engines ønsker ikke å kommentere den politiske debatten rundt salget, men sier til TV 2 de konsulterte regjeringen før salget.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener det er helt utrolig at regjeringen har latt salget skjer.

– Dette er som å spille russiske rulett med norsk sikkerhet, sier han.

– Nå trenger vi en redegjørelse for hva som har skjedd, før vi må ta en vurdering om vi har tillitt til statsråden etter denne skandalen.

– Mange hensyn å ta

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier han ikke har mottatt noen henvendelse fra Stortinget når det kommer til en høring.

– Nå ser vi på alle sidene av saken. Både handelspolitisk, sikkerhetspolitisk og forsvarspolitisk, sier han til TV 2.

HENSYN: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) medgir at saken er komplisert. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han viser til at det er en kompleks sak, og at han ikke har lyst å konkludere før departementene er ferdig å utrede.

– Her er også handelspolitiske hensyn og ta. Det er ikke slik at bare fordi det står Russland eller en annen nasjon på en henvendelsen, at vi kan skyve den fra oss, sier han, og fortsetter:

– Vi er veldig for en åpen, fri handel og en åpen økonomi, så her har vi mange hensyn å ta, og vi skal ta de hensynene som trengs.