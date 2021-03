Sveriges trener raser etter Wengs jubelbrøl: – Ufattelig usportslig

– Det er ufattelig usportslig.

Det sier Sveriges landslagssjef Anders Byström til Expressen om det norske stafettlagets gullfeiring.

Hendelsen han referer til er et NRK-intervju av Sveriges langrennsstjerne Frida Karlsson. Hun hadde akkurat svart på NRKs siste spørsmål da Heidi Weng hoppet foran kameraet og feiret hemningsløst. Like etterpå fikk hun også besøk av Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm.

Se Weng-hylet som irriterer svenskene i videovinduet øverst! (Video med tillatelse fra NRK)

– Jentene snakket om det etterpå og var opprørt over det. De syntes det var dårlig stil av de norske utøverne, sier Byström.

Stafetten endte med fiasko for de svenske jentene. De var storfavoritter, men grunnet en smørebom måtte de ta til takke med 6. plass.

Det gjorde at Norge relativt enkelt kunne ta revansj på svenskene som snøt dem for stafett-gullet i Seefeld for to år siden.

FADESE: En skuffet Frida Karlsson går i mål bak feirende nordmenn. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Dette sier Karlsson

TV 2 snakket med Frida Karlsson og Ebba Andersson da de torsdag kveld mottok medaljene sine fra 10-kilometeren som ble avholdt på tirsdag.

Da var det tydelig at de hadde lagt bak seg irritasjonen som Byström henviste til. Iallfall hovedpersonen selv, Frida Karlsson.

– Hun hadde kanskje kunne spart seg for det foran Frida, sier Ebba Andersson.

– Jeg forstår deres glede. Vi hadde også vært glade om vi vant, men det var nok kanskje litt uheldig å gjøre det akkurat der, sier Andersson.

Frida Karlsson var mer hemmelighetsfull og hadde lite å utsette på Wengs jubelbrøl.

– Hun hadde rett til å være glad, man skal jo feire et gull, mener Frida Karlsson til TV 2.

Johaug: – Da er man hårsår!

Norges landslagstrener Ole Morten Iversen sier til Nettavisen at svenskene burde tåle det.

– Nå har jeg sett klippet. Hvis Anders Byström begynner å lage en sak om det, så blir jeg veldig skuffet over ham. Han bør heve seg over det der, sier Iversen til avisen.

– Jeg tror egentlig bare hun var glad. Hun hadde nok vanskelig for å holde igjen, sier Karlsson.

TV 2 snakket også med stafettvinnerne fra Norge etter at de hadde mottatt gullmedaljene torsdag kveld.

– Sånn er det. For to år siden fikk jeg bare skryt for at jeg satte pris på at de vant. Jeg unnet dem seieren i 2019 og var fornøyd med at vi fikk medalje. Da får jeg den i fleisen nå da. Nå er jeg plutselig slem, sier Heidi Weng.

Hun får full støtte fra Norges skidronning.

– Nei, vet du hva! Vi backer Heidi 100 prosent. Da er du hårsår om du mener... Det er lov å vise følelser. Det er ikke bare å gå og hente medaljer. Da er det lov å feire når man klarer det. Det er lov å vise følelser, sier Therese Johaug til TV 2.

TV 2s ekspert: – Byström misforstår dette totalt

TV 2s langrennekspert Petter Skinstad skjønner at svenskene reagerte, men mener det ikke var noen grunn til det.

– Jeg skjønner at svenskene reagerer, og for de som ikke kjenner Heidi personlig kan det oppfattes usportslig. Når det er sagt, finnes det ikke noe vondt i Heidi Weng. Hun er en varm og omtenksom dame. Dette er nok mer en Heidi i gledesrus og lettelse etter en vanskelig sesong og et svakt mesterskap så langt, sier Skinstad.

Weng hadde hatt et tøft mesterskap før torsdagens stafettgull. I det første distanserennet i VM ble hun nummer ni. Ett minutt og 25 sekunder bak Therese Johaug.

Tirsdag kom hun i mål på 15. plass. Nesten to minutter bak gull-vinner Johaug, og 14 sekunder bak 42 år gamle Riita-Lisa Roponen. Torsdag kunne hun endelig slippe jubelen løs etter å ha vært en del av stafettlaget som sikret seg VM-gull.

– Jeg kan sende en hilsen til Anders Byström og si at han i skuffelsen over svensk fiasko misforstår dette totalt. Meg bekjent var de norske jentene borte hos svenskene etter målgang til tross for at svenskene selv har yppet seg inn mot stafetten. Jeg tror alle småsøsken på et eller annet tidspunkt lærer seg at de største før eller senere kommer til å ta igjen, sier TV 2s langrennekspert.