SV-ordfører utålmodig etter å få folk inn i tom boligblokk på Tøyen

Venstres veteran Odd Einar Dørum kom denne uken med et knallhardt angrep mot det rødgrønne byrået i Oslo for å ha sviktet Tøyenløftet fra 2013 om at området skulle bli et tryggere og bedre sted å bo.

TV 2 møtte den gamle Venstre-krigeren på Tøyen Torg, der den kommunale boligblokka Hagegata 30 med 52 leiligheter står og forfaller.

– Det står som et symbol på evnesløshet og viljesløshet i byrådet, for det har stått tomt i åtte år, smalt Dørum.

Kritikken rammer også SVs ordfører i Oslo, Marianne Borgen, for uten henne hadde det aldri blitt noen Tøyen-avtale.

– Jeg er enig med Odd Einar Dørum - at Hagegata 30 står tom er ikke noe særlig okei, sier Borgen.

Avviser svik

Borgen var gruppeleder for SV i bystyret i 2013, og helt sentral i avtalen partiet inngikk med Høyre, Venstre og KrF om å flytte Munch-museet fra Tøyen til Bjørvika.

Etter flere års politisk strid om lokalisering av det nasjonale kulturbygget snudde SV og sikret flertall for at det nye museet skulle bygges i Bjørvika.

På en hasteinnkalt pressekonferansen 28. mai 2013 triumferte Borgen med at det til gjengjeld skulle bli en storsatsning på bo- og oppvekstmiljøet på Tøyen.

Det nye Munch museet Lambda har reist seg ved fjorden - men den kommunale boligblokka er lukket og låst, og duene har slått seg til på verandaene.

– Har du vært for opptatt av å være ordfører til å følge opp Tøyenløftet?

– Nei, det har jeg i hvert fall ikke. Jeg er veldig stolt over at jeg bidro til å få til den Tøyen-avtalen. Jeg er stolt av det vi har fått til på Tøyen så langt, men vi er ikke ferdige. Og jeg har sagt, også før jeg ble ordfører, at jeg skal kjempe for Tøyen, og det til siste åndedrag, sier hun.

Utsikt til blokka

Dørum understreket at Tøyen har fått et løftet på flere andre områder.

– Det er flotte aktiviteter i biblioteket, flotte aktiviteter med Tøyen sportsklubb og mye annet bra. Hvorfor skal da boligpolitikken skal stå med dette monumentet over manglende handleevne, spurte han.

SV i Oslo har kontor på toppen av den høyeste blokka på den andre siden av Tøyen Torg - og har i alle disse årene ikke kunnet unngå å se rett på de tomme leilighetene, med vinduene gjensperret av kryssfiner.

– Jeg er forundret over at SV, som var intenst opptatt av boligspørsmålet går inn i et byråd og forsvinner. Det er et mysterium, sa Dørum.

– Hvordan har det vært for SV å se over på det tomme bygget i alle disse årene?

– Det er som jeg har sagt ikke noe okei at den har stått tom så lenge, og jeg er glad for at det nå er planer på gang for at vi skal få liv i Hagegata 30 igjen, for hus trenger liv, hus trenger folk, sier Borgen.

– Når du ser forskjellene mellom boligblokka og Lambda, blir det ikke da veldig tydelig hvor det rødgrønne byrådet satser?

– Her må man se helheten i hva som har skjedd knyttet til denne avtalen som jeg bidro til – jeg kan nevne mange, mange positive ting som har skjedd på Tøyen. Jeg tror alle har sett hvor mye tryggere og triveligere det har blitt, både for de som bor der og de som er på besøk.

Tredje boligsektor

Hagegata 30 ble et større problem enn det man trodde da den likevel ikke ble solgt og gjort om til studentboliger, slik man først planla, sier Borgen.

I 2017 ble det bestemt å utrede hva bygget kunne brukes til, men ingenting skjedde. Våren 2019 ba bystyret om at det ble lagt til rette for leie- til eieboliger i blokka.

Rundt 30 prosent av beboerne på Tøyen skiftes ut i løpet av året, og målet er et mer stabilt bo- og oppvekstmiljø, der folk går over fra leie til å eie, og blir boende.

I februar 2020 opplyste byrådet at man ville sette i gang piloter for å prøve ut nye kommunale boligløsninger.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) fikk i november 2020 i oppdrag å utarbeide en såkalt forenklet konseptvalgutredning (KVU) for rehabilitering og ombygging av boligblokken.

Utredningen skal være ferdig til høsten.

– Jeg er veldig glad for at vi får beskjed fra byrådet om at de har konkrete planer på gang med en tredje boligsektor, knyttet til Hagegata 30. Der er det et stort potensiale for å få til sånne leie til eie boliger, sier Borgen.

Ti-årsjubileum og valg

Om to år er det lokalvalg og 10-års jubileum for Tøyen-løftet.

– Står blokka fortsatt tom da?

– Det håper jeg virkelig ikke!

– Men kan du garantere det?

– Jeg kan ikke gi noen garantier - det må i så fall byrådet gjøre – men jeg håper virkelig ikke det. Folk trenger boliger i denne byen og vi trenger å få utviklet det vi kaller en tredje boligsektor, og ikke minst muligheten for leie til eie, sier Borgen.

En av satsingene på Tøyen som har blitt en suksess er gatekunst og utemalerier. Internasjonale og lokale kunstnere har slått seg løs, og gitt de gamle bygårdene et særpreg.

Men i Hagagata 30 har ingen løftet en pensel. Duene får være i fred, og ikke engang taggerne har latt seg friste.

– Kunne man ikke gjort fasaden litt mer tiltalende i hvert fall?

– Det kan godt hende at man kunne gjort det. Men jeg er bare helt enig med dem som er utålmodige nå på å få liv i blokka, få folk inn i leiligheter der. Det er de som teller framover, sier ordføreren.