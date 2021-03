Splid om Qatar-boikott: – Hvis det er grunnlaget, blir det helt feil

Se debatten der Erik Thorstvedt, Tromsø, NFF og sosialantropolog Mari Norbakk deltar i videovinduet øverst i saken.

I kjølvannet av The Guardians sjokkrapport, hvor det kom frem at rundt 6500 gjestearbeidere har mistet livet i Qatar siden 2010, har flere norske klubber oppfordret til boikott av mesterskapet.

I en kronikk på tv2.no argumenterer fotballekspert Erik Thorstvedt for at tallene er tatt ut av kontekst. Den kan du lese her.

– Dette tallet har kommet som en knyttneve rett i magen på norske klubber og norske fotballsupportere, sier han under en debatt på Nyhetskanalen.

– De skal nå stemme på sine årsmøter: Ja eller nei til boikott av VM i Qatar. Hvis grunnlaget er at 6500 er blitt drept mens de bygger stadionene, blir det helt feil, mener Thorstvedt.

Imot boikott

Den tidligere landslagskeeperen sier at han er imot en boikott.

– Det blir sagt i Tromsø sin pressemelding, for eksempel, at det er forsøk på dialog, men at ingenting har skjedd. Det er beviselig feil. Jeg kan gå inn på Amnesty Internationals rapport om VM i Qatar. Der et det nok av dritt som dokumenteres. For jeg lover, det er masse å ta av. Men, det var også dokumentert veldig mange forbedringer og nye lover som er kommet i Qatar for å gjøre situasjonen bedre, hevder han.

Thorstvedt understreker at det ikke er nok med nye lover. De skal også etterleves.

– Så det er en stor utfordring. Men å si at ingenting har skjedd, er faktisk feil.

Mari Norbakk, sosialantropolog ved Universitetet i Bergen, synes det er problematisk at tallene i The Guardian-artikkelen ikke blir satt i kontekst.

– Som indikator på dårlige arbeidsforhold synes jeg ikke disse tallene helt holder mål. Og de er ikke satt i kontekst godt nok. Vi vet ikke hvem disse migrantarbeiderne er, og vi vet ikke hva de dør av. Fordi vi ikke vet noe mer spesifikt om hvem de er, så synes jeg at å ta en beslutning basert på de tallene, er å ta en beslutning på et dårlig faktagrunnlag, mener Norbakk.

Slår tilbake mot Thorstvedt

Tromsø var den første klubben til å gå inn for en oppfordring om boikott av mesterskapet. Øyvind Alapnes, daglig leder i klubben, slår tilbake mot Thorstvedt.

Han avviser at beslutningen ble tatt på grunnlag av The Guardian-rapporten. Alapnes forklarer at de derfor unngikk å skrive tall i pressemeldingen.

– Vi vil ikke at det skal bli diskusjoner om det er 1000, 3000 eller 6000 døde som er kriteriet for om vi skal gå til en boikott, sier Alapnes under debatten.

– Og så tror jeg Erik (Thorstvedt) må sjekke kildematerialet sitt. For vi sitter på mange flere rapporter og direktekilder fra Qatar om at antall døde er skyhøyt. Hvis Erik kommer frem til at det moderne slaveriet, der man behandler folk som dyr, ikke leder til flere dødsfall der nede enn det som skjer i Norge, vet vi at det må være et eller annet feil med statistikken han sitter på, mener Tromsø-lederen.

Han forklarer at klubben har flere grunner til boikotten.

– Qatar er et gjennomrasistisk land. De behandler de som kommer inn dit som dyr. Mange av dødsfallene handler ikke om å ramle ned fra et stilas, sier Alapnes.

– Qatar er også totalt imot homofili. Du kan motta en straff på opp mot tre år for å være homofil. Det finnes også, hvis du er muslim og homofil, en dødsstraff i lovverket deres. Uten at det nødvendigvis er blitt praktisert de siste årene. Vi mener at det finnes så mange rapporter som helt konkret viser at dødsraten blant immigrantene er skyhøye direkte tilknyttet hvordan de blir behandlet i landet.

Thorstvedt understreker at han er helt enig i at det er mye galt med forholdene i VM-nasjonen.

– Men jeg tror også at VM er med å pushe ting i rett retning. Det er faktisk ganske mange bevis på at det har skjedd i dette tilfellet. Vi må uansett ikke henge oss opp i VM-arbeiderne. For til og med blant byggearbeidere i Qatar, er det bare to til tre prosent som jobber med VM-anlegg. Til og med er det så stort søkelys på akkurat disse at det er blitt et internt klasseskille i Qatar, der folkene som jobber med VM-anlegg har det mye bedre enn de andre. Det blir òg helt feil, sier Thorstvedt.

Slik svarer NFF

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), er enig med både Thorstvedt og Alapnes. Han mener at The Guardian-tallene må vurderes kritisk, samtidig som han sier at det er all grunn til å kritisere regimet i Qatar.

Han legger til at staten aldri burde blitt tildelt mesterskapet i utgangspunktet.

– Det vi egentlig diskuterer nå, er virkemiddelet vi skal ta i bruk for å reagere på et sånt regime. Da har vi valgt ikke å støtte eller gå for boikott, men dialog. Kritisk dialog og forsøke å påvirke, forklarer Bjerketvedt.

Presset øker på NFF etter hvert som flere og flere klubber oppfordrer til boikott. Bjerketvedt har forståelse for at det reageres, og sier at boikott er et virkemiddel som også må diskuteres.

– Jeg tror at en boikott kan virke mot sin hensikt, rett og slett. Nettopp fordi denne gruppen (arbeiderne i Qatar) ikke får en stemme, ikke blir sett og hørt og lukker seg inne i et regime som vi ønsker å bidra til å endre, forklarer han.

Alapnes i Tromsø er enig i at dialog er det beste verktøyet man kan ha. Han mener imidlertid at man gjennom mange år med dialog ikke har oppnådd reelle endringer.

– Det har kommet på papiret noen små justeringer, men rapportere fra Qatar sier at de etterlever ikke i vesentlig grad det de har bestemt. Så tror jeg heller ikke at man kommer til å sette seg på flyet til Qatar etter at VM er avholdt. Da bryr vi oss ikke så veldig mye om hva som skjer der nede, tror han.

