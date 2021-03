Det er ikke lenge siden Opel fikk nye eiere. Den tradisjonsrike, tyske bilprodusenten, som mange mener hadde sin storhetstid med biler som Manta, Ascona, Rekord og Kadett på 60-70 og 80-tallet, er nå i den store familien som sorterer under paraplyen til Stellantis-gruppen. Her er de sammen med blant andre den franske trioen Citroën, DS og Peugeot.

Første helt nye modell under det nye eierskapet, er andre generasjon av crossoveren Mokka – som i Norge kun blir tilgjengelig som elbil.

Mokka er for øvrig et navn mange kjenner igjen. Den gjorde sitt inntog i Norge i 2012 – og er en kompakt crossover, som den gangen kun hadde diesel og bensinmotorer.

På sitt beste, før elbilene gjorde sitt store inntog, ble det solgt mellom 1.000 og 1.500 eksemplarer i året. Totalt 6.000 er registrert her til lands.

Opel Mokka-e Pluss: Stilig og prisgunstig Minus: Lite plass Pris fra: Elmotor / 136 hk Pris testbil: 331.900 kroner

Den nye er basert på en plattform som er godt kjent, allerede. Common Modular Platform (CMP) heter den. Tusenvis av nordmenn har erfaring med den – siden CMP allerede brukes i for eksempel Citroën e-C4 og Peugeot e-2008.

Fra april skal også norske Opel-kunder få glede av den.

Opel vil ikke at du skal være likegyldig til bilene deres. Mokka-e skal vekke følelser.

Skal vekke følelser

Kundeundersøkelser viser at Opel hadde et rykte for å være litt kjedelig. Det er få som har noe negativt å si – men mange er likegyldige.

Det har Opel tenkt å gjøre noe med. Nå skal følelsene vekkes til live, blant annet ved hjelp av spennende og mer lekent design og farger.

Det passer selvsagt bra at modellen som skal starte den nye given er elektrisk.

Den norske importøren har et litt dårlig inntrykk å rette på, etter nedturen som var rundt elbilen Ampera-e. Der var det lang ventetid, prisøkning og store leveringsproblemer. Det kan du lese mer om her.

Gunstig pris

Nå er det Bertel O. Steen som står for salget av Opel i Norge. De lover at de har sikret seg et godt antall biler. Trolig kan vi forvente i overkant av 1.000 biler til Norge i 2021.

Prisene starter på 279.000 kroner, og Mokka-e havner dermed i en prisgruppe der det finnes mange kunder.

Men det er etter hvert ganske mange om beinet. Da gjelder det å gjøre seg bemerket. Et knippe tyskregistrerte pressebiler har funnet veien til Norge, og vi har fått muligheten til å bli bedre kjent med nykommeren. Målet er å finne ut om dette er noe som vil treffe godt her hjemme.

På innsiden har det skjedd mye. Opplevd kvalitet er bra, og infotainmentsystemet er mer brukervennlig enn noe av det Opel har prestert tidligere.

Hvordan er den å kjøre?

Selv om plattformen, batteripakken på 50 kWt og elmotoren på 136 hk deles med blant andre Peugeot e-2008 og DS 3 E-Tense, er det vesentlige forskjeller. Akselavstand, størrelsen på bilen, fjæringsoppsett og styring, er for eksempel justert for å tilpasses de ulike merkenes profil.

For Opels del, betyr det at disse parameterne er blitt mer "tyske". Etter å ha kjørt bilen, tror vi det kan oppsummeres på følgende vis: Strammere. Mokka-e oppleves litt mer sporty, enn de tre andre, litt høyreiste modellene på samme plattform. Hjulene er plassert langt ut mot hjørnene, bilen er bare drøyt 4,1 meter lang – og styringen virker presis og passelig vektet. Særlig om du velger Sport-modus.

Mokka-e er godt støyisolert og litt strammere i kjøreegenskapene enn for eksempel Citroen e-C4, som den deler plattform med.

Motoren er akkurat slik vi er vant med fra de andre. Skal du føle at det er litt "krutt" å rutte med, er det igjen Sport-modus som gjelder.

136 hk og dreiemoment på 260 Nm er tilstrekkelig. Ikke noe overskudd, men det er heller ikke ofte vi føler at det trengs noe særlig mer. Du kjøper uansett ikke Mokka-e for å bruke den som sportsbil. 0-100 km/t tar 9 sekunder, men særlig i lav fart føles bilen pigg og responsiv.

Støynivået er lavt. Som vi har vært innom mange ganger før: I elbiler, som i utgangspunktet lager lite lyd, er det ekstra viktig at dekkstøy og vindsus minimeres så mye som mulig. Opel har tatt dette på alvor.

Den er også ypperlig på små og trange gater og parkeringshus. Den ser litt SUV-aktig ut, men er mest av alt en ypperlig bybil.

Vi gjennomfører ingen forbruks- eller rekkeviddetest i vårt korte møte med bilen. Det må vi komme tilbake til når vi har mer tid.

Men oppgitt rekkevidde er 324 kilometer, altså noe bedre enn for eksempel e-2008 (310 kilometer). Begge disse tallene er for øvrig basert på den nye, strengere og mer realistiske målemetoden: WLTP.

Vår erfaring med denne plattformen, drivlinjen og batteripakken i andre modeller, tilsier at det ikke er urealistisk å klare oppgitt rekkevidde på sommeren.

Teoretisk kapasitet på hurtiglading er 100 kW. Men som mange har erfart, er dette avhengig av optimale vilkår, for eksempel at batteripakken ikke er for kald.

Bagasjerommet er ikke stort. Her er gulvet flyttet ned på laveste nivå.

Plass og praktiske løsninger:

Plassen er begrenset. Bagasjerommet er på relativt beskjedne 310 liter. Legger du ned ryggen på baksetene, øker volumet til 1.060 liter. Ryggen legges ned 40/60.

Hengerfeste får du ikke – men Mokka-e er godkjent for taklast opptil 70 kg. Totalt er godkjent nyttelast opptil 417 kg.

Det er ikke et eget bagasjerom foran (frunk).

Baksetene er rett og slett trange.

Livet i baksetet:

I baksetet er det trangt. Både til hode og bein. Særlig takhøyden blir en utfordring. Dette er ikke et sted for voksne over tid – og det midterste setet er nærmest å betrakte som et nødsete.

Vinduskanten er også ganske høy, noe som begrenser utsyn for barna.

Det er to USB-uttak, men ingen koppholdere eller midtarmlene.

Bak rattet:

Foran finner vi oss godt til rette. Opel har i flere år hatt ekstra mye fokus på seter. Komfort og god støtte er viktig. Det følges opp i Mokka-e. Setene i testbilen byr på justering for korsryggen og grei sidestøtte. Komfortsetene i testbilen er til og med utstyrt med massasje.

Plassen er raus, rattet kan justeres i alle retninger – og det er varme i rattet. En viktig bonus for mange som bor i Norge.

Velger du litt spenstige farger, er Mokka-e en tøff liten bil, som legges merke til.

Design utvendig og inni:

En vi pratet med på testturen, smilte lurte og sa: "Ja, det er tydelig at de satser på design. Men har de tatt for hardt i?"

Kanskje den sterke grønnfargen, kromlista som strekker seg fra A-stolpen, hele veien til hekken og den svarte kontrastfargen på taket, ble litt mye? Noen vil sikkert mene det. Da har Opel på sett og vis oppnådd det de ville: Dra folk ut av den verste tilstanden som finnes: Likegyldighet!

Vi synes designet er friskt. Den tofargede løsningen gjør at bilen legges merke til. De fleste virker å like det de ser.

Opel har også gitt kundene stor grad av frihet til å spekke bilen akkurat slik de vil. Det finnes en rekke fargekombinasjoner – til og med detaljer i felgene kan få farger som står i stil til resten.

Èn ting du bør være obs på: Blinklysene bak er vanskelige å se, når bremselysene står på. De oransje lampene er rett og slett så små, og så tett plassert inntil bremselysene, at de ikke slipper skikkelig til.

Innvendig er det mer eller mindre eksemplarisk. Opplevd kvalitet er bra for dette prissegmentet, det er to helt nye skjermer på toppen av dashbordet (10+12") – og et smart og funksjonelt system med fysiske knapper.

Sistnevnte lar deg styre klimaanlegg, hovedmenyene på infotainmentsystemet, volum på stereoanlegget – og de ulike kjøreprogrammene. Alt for mange tvinger deg inn i ulike menyer og undermenyer på de berøringssensitive skjermene for å gjøre endringer.

Enkelte ting er rett og slett bedre på "gamlemåten". Når du kan trykke, merker at du har gjort det du skal, og i tillegg slipper å flytte blikket fra veien, er det bra.

Skjermen foran rattet noe av det bedre vi har sett i dette prissegmentet. Lett å lese og forholde seg til. Det finnes ulike visninger, og ingen av dem gjør at du overlesses av informasjon. Bare det viktigste er prioritert. Bra!

De digitale og dynamiske instrumentene er eksemplariske. Lett å forholde seg til og ryddig presentert.

Èn ting vi er kritiske til, her som i mange andre modeller, er bruken av pianolakk-dekor i midtkonsollen. Helt fint når det er flunkende nytt og rent, men blir fort både flekkete, dekket av støv og ødelagt av riper.

Tech-faktor

Adaptive cruisecontrol, som både gasser og bremser for deg, er på plass. Varme i rattet er noe mange setter pris på, og kommer som standard på alle utstyrsnivåer.

Mokka-e er også klargjort for selvkjøring på nivå 2.

Assistentsystemer som parkeringshjelp, nødbrems, filskiftassistent og automatiske LED Matrix-lys er inkludert i toppmodellen, Ultimate.

LED-Matrix-lysene skal være betydelig bedre enn på tidligere modeller. Men akkurat det har vi ikke fått testet i vårt korte møte med bilen.

Konklusjon

Bilen for deg hvis: Du vil ha en smidig og stilig bybil

Ikke bilen for deg hvis: Du har behov for mye plass

Vi setter pris på de fysiske knappene som styrer for eksempel klimaanlegget, ulike kjøreprogram og de viktigste menyene til infotainmentsystemet.

Opel Mokka-e Motor og ytelser: Motor: Elmotor Effekt: 136 hk / 260 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 150 km/t Forbruk (WLTP): 1,74 kWt/mil Batteri/lading: Lithium batteri: 50 kWt Hurtiglading: 100 kW Rekkevidde: 324 km. Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 415 x 198 x 153 cm Bagasjerom: 310 / 1.060 liter Vekt: 1.523 kg Tilhengervekt: 0 kg Nyttelast: 417 kg Taklast: 70 kg Pris: Fra: 279.900 kroner Testbil: 331.900 kroner



