Iselin Guttormsen lei kritikkstorm: – Det er så mye følelser

Det er mye opp- og nedturer i livet til Bloggerne-aktuelle Iselin Guttormsen (33), derav mye gråting.

– Ofte når jeg er sint også, så kommer det mye tårer, sier hun da God kveld Norge intervjuer henne i forbindelse med avslutningen på årets Bloggerne-sesong.

– Det er så mye følelser og veldig emosjonelt. Og noen ganger er det veldig rart å se det, for jeg har jo kommet meg et steg videre og lagt det bak meg.

Men når det kommer til kritikk er det annerledes, forklarer hun:

– Uberettiget kritikk, som jeg føler at det er. Men det er jo litt deilig å se at man kan tale litt imot da.

Se hele «Bloggerne»-spesialen gratis på Sumo her:

Tar et oppgjør med nettrollene

I Bloggerne tar Iselin Guttormsen et oppgjør med de hun kaller for nettroll.

– Når folk ser deg gråte på Bloggerne, vil jeg tro at det sitter en del folk der ute som får litt dårlig samvittighet. Har du fått noen reaksjoner fra noen av de som har sendt deg meldinger, spør Programleder Niklas Baarli.

– Nei, de som har sendt meg stygge meldinger og de som mener at de prøver å oppfordre til en sunn debatt, blir vel bare enda mer provosert av at jeg sitter, sier hun.

Hun har derimot fått mange støtteerklæringer:

– Det er de gode og fine tilbakemeldingene jeg tar til meg.

Kritikken tar ingen ende

Iselin Guttormsen har ikke bare blitt kritisert for å være en dårlig influenser, hun har også blitt kritisert for å være en dårlig sexolog. Hun tror kritikken bunner i at mange blir forvirret over at hun blander rollene.

– Men det virker ikke som det er så mange andre som får så mye pes. Det er jo flere komikere som også er leger for eksempel, men med en gang det kommer en dame inn, jeg vet ikke...

Hun fortsetter:

– Jeg er både sexolog, jeg er influenser, jeg er mamma, jeg er kjæreste. Jeg kan være en sur kjerring, jeg kan være en blid dame, jeg kan være alt.

Hun forteller at hun tilpasser seg de ulike arenaene etter behov, men stiller spørsmål ved hvorfor folk er nødt til å sette henne i bås.

– Jeg kan forstå at folk synes det er vanskelig. Men det er jo bare meg. Jeg kan ikke endre på det.

Til God kveld Norge forteller hun at det har gått innpå henne og at hun tidvis har vært lei seg fordi det føles som at det handler som om henne som person. Hadde det handlet om en meningen hun har ville det vært annerledes.