Danmark inngår vaksinesamarbeid med Østerrike og Israel

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, reiste torsdag til Israel for å møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og Østerrikes statsminister Sebastian Kurz, i håp om å øke koronavaksineproduksjonen.

Samme dag opplyser hun om at møtet har båret frukter.

– Dette handler om å beskytte folket vårt. Vi har avtalt å kombinere kunnskapen vår i en kollektiv innsats for å sikre en bedre og tryggere tilgang til vaksiner, sier Frederiksen.

Landene vil opprette et fond, hvor pengene skal gå til vaksineforskning. De skal også samarbeide om å investere i vaksineproduksjon i EU og Israel.

Både Danmark og Østerrike er som EU-land en del av EUs felles vaksinestrategi, men går dermed også egne veier for å sikre seg flere vaksiner.

Ukjent pris

Netanyahu takker Frederiksen og Kurz for å være «dynamiske ledere».

– Sammen vil vi bli vaksine-nasjonene, sier han.

Etter pressekonferansen ble den israelske statsministeren spurt om hvor mye samarbeidet vil koste. Det ville han imidlertid ikke svare på.

Ifølge Netanyahu har flere andre land også allerede tatt kontakt om å få lov til å være med på vaksinesamarbeidet.

Kritikk

Den østerrikske statsministeren, Sebastian Kurz, har tidligere kritisert EUs legemiddeltilsyn, EMA, for å bruke for lang tid på godkjenningsprosessen av koronavaksiner.

Ifølge Kurz mener ekspertene i Østerrike at rundt 6 millioner østerrikere vil måtte vaksineres årlig framover.

– Pandemien vil være med oss lenge, med forskjellige mutasjoner, sa han i forkant av vaksinemøtet.

I Israel er imidlertid over 40 prosent av befolkningen ferdigvaksinert.

– Denne pandemien kan kun overvinnes gjennom globalt samarbeid. Vaksiner kan gi oss muligheten til å komme tilbake til normalen, sier Kurz under pressemøtet.

Ber Norge melde seg på

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) har tidligere sagt at Norge bør bli med i vaksinesamarbeidet.

– Nå er det på tide at Høie våkner, og at vi blir med i et samarbeid med Israel. De har veldig gode resultater fra sin vaksinering av befolkningen, og jeg er sikker på at Norge vil få store fordeler av å samarbeide med dem både kortsiktig og langsiktig, sier Listhaug.

Også stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) har også sagt at Norge bør melde seg på.

Helseminister Bent Høie (H) understreker imidlertid at det ikke er antall vaksineavtaler Norges utrulling står og faller på.

– Norge kunne selvfølgelig inngått avtaler med andre vaksineprodusenter, men det ville ikke gitt oss noen flere vaksiner nå. For hovedutfordringen nå er produksjonskapasiteten, og den avtalen vi har med de andre landene i EU, er det som sikrer oss raskest tilgang til produserte vaksiner i nærmeste framtid, sa Høie til NTB, tirsdag.