Junioren Helene Marie Fossesholm (19) hadde full kontroll på sjarmøretappen da de norske stafettjentene cruiset inn til stafettgull torsdag.

Mens både Tiril Udnes Weng og Therese Johaug følte seg sikre på norsk gull da det gjensto et par kilometer, jogget Heidi Weng hvileløst frem og tilbake i målområdet. Hun måtte flere ganger kikke på tv-skjermen.

– Jeg var stresset da Helene gikk. Jeg vet at hun har stålkontroll, men hun er liksom maskoten min. Jeg må passe på maskoten min. Junioren. Jeg var litt nervøs, avslører Weng.

– Du jogget rundt i målområdet?

– Helene er sikker som banken, men jeg var ordentlig nervøs. Etterpå var jeg lettet og ekstremt glad, sier Weng til TV 2.

– Min bedre halvdel

Fossesholm tar det som et kompliment å bli kalt Wengs maskot.

– Hehe, vi er Knoll og Tott. Jeg vet ikke hva Heidi la i det, men jeg tar det sikkert som et kompliment. Heidi er jo bare snill og god. Hun er min bedre halvdel, min «sister from another mister», sier Fossesholm.

Weng var ikke bare nervøs på vegne av Fossesholm. Hun hadde sin fulle hyre med å kontrollere egne nerver før starten på stafetten.

– I 2019 klarte jeg ikke å teste ski. Jeg måtte få en annen til å teste ski for meg, for jeg klarte ikke å stå på beina. Jeg var kvalm. Jeg tenkte at «dette kan jeg ikke gjøre». Nå hadde jeg litt av det samme, men jeg klarte i hvert fall å teste ski. Jeg klarte nesten ikke å stå på beina for jeg var så skjelven. Men fem klassisk er noe jeg kan. Det funket veldig bra, forteller hun.

– Visste ikke hva jeg skulle gjøre

Weng gikk ut sammen med Julija Stupak på stafetten. Mot slutten av etappen fikk hun en liten luke.

– Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Om jeg skulle sette inn et støt. På toppen turte jeg ikke å snu meg heller. Det var bare å komme seg til mål og gi Therese klappet. Det var en deilig følelse, forteller hun.

På lørdagens tremil får Weng med seg Fossesholm, Therese Johaug, Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå.