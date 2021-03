Mannen bak rekordhoppet i Oberstdorf: - Alt gikk i svart

For over 17 år siden vant Kongsberggutten den tysk-østerrikske hoppuka. I tradisjon-tro, gikk åpningsrennet i Schattenbergbakken i Oberstorf. Her ga Sigurd Pettersen verden et av de råeste skihoppene gjennom tidene.

– Jeg husker jo litt, men det sitter kanskje ikke så friskt i minne som man skulle tro. Det jeg husker best er vel egentlig egenopplevelsen.

– Jeg smilte den gang Mika Kojonkoski vinka meg ut, spesielt på sistehoppet. Da visste jeg at det var litt oppdrift og gode muligheter til å hoppe langt, forteller den tidligere landslagshopperen.

Sigurd Pettersen hadde en god følelse før han slapp seg fra bommen i Oberstdorf. (Foto: scanpix)

Black-out

Sigurd Pettersen ledet rennet etter et hopp på imponerende 133 meter, noe som var nest lengst i den første omgangen. Det skulle derimot bli kort sammenlignet med svevet han fullførte i andreomgang. Kongsbergenseren hadde bestemt seg for å kline til.

– Jeg tok i såpass i den satsen at jeg ikke så eller husker noe som helst. Det var nærmest en black-out, forteller Pettersen, som etter hvert evnet å åpne øynene:

– Jeg kom til meg selv utpå kulspissen og da har jeg sikkert flydd 70-80 meter før jeg i det hele tatt ser. Alle de andre sansene hadde jeg med meg, og kjenner at jeg har truffet bra.

Og bra traff han. Sigurd Pettersen fikk en enorm høyde, men klarte likevel å bevare hastigheten nedover i bakken. Siden synet hadde forsvunnet under satsbevegelsen, ante han ikke at K-punkt på 120 meter var nådd.

FORFJAMEST: Sigurd Pettersen sliter fortsatt med å forstå den elleville høyden han fikk i 2003. Foto: Harald Christian Eiken

– Jeg passerte K-punktet i så stor høyde at jeg ikke forstod at det faktisk var K-punkt. Jeg trodde jeg var lenger oppi bakken, men K forsvant og da var det egentlig bare å ta sikte.

Sjokket over hvor langt han hadde kommet, gjorde Pettersen så forbauset at han var ute og korrigerte med armene. Bakkerekordholderen mener at svevet kunne blitt enda lenger hvis ikke sansene hadde spilt han et puss, men etter 143,5 meter var det på tide å gå inn for landing.

– Jeg satset egentlig alt på å bare stå, men når jeg gjorde det og i det rennet som det var, fikk jeg adrenalin opp til øra. Det var en sann gledesrus.

KNALLSESONG: I 2003/04 vant Sigurd Pettersen både hoppuka sammenlagt og sitt første NM-gull. Her fra jubelscenene etter hoppuketriumfen. Foto: Robert Michael

Tror på mer norsk jubel

På onsdag tok Maren Lundby et historisk VM-gull. Hun var den første til å vinne et verdensmesterskapsrenn i stor bakke for kvinner. Fredag 5. mars er det guttenes tur til å teste flyegenskapene i Schattenbergbakken. Selv om det har vært mangel på pallplasser i bakken de siste årene, har Pettersen troen på norsk suksess.

Bakkerekordholderen tror Lindvik kan prege fredagens renn. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

– Marius Lindvik har gjort det bra i Oberstdorf før, så jeg tror han kan havne på pallen. Både Robert Johannson og Daniel Andre Tande er også medaljekandidater. Pallen blir Piotr Zyla, en nordmann og Markus Eisenbichler, sier en smilende Pettersen.

Halvor Egner Granerud mister som kjent resten av mesterskapet på grunn av Covid-19, men fikk en opptur med sammenlagtseier i verdenscupen. Sigurd Pettersen er full av lovord om den nye storhopperen.

– Han hopper helt fantastisk. Vi har aldri hatt noe lignende stabilitetsmessig. Den siste på herresiden som var i nærheten, var Anders Bardal. Maren Lundby har tidligere fylt de skoa på kvinnesiden. Det er bare å applaudere, heie, og ønske de lykke til videre i sesongen.

ETTERLENGTET OPPTUR: Etter at drømmen om VM-gull brast, fikk Halvor Egner Granerud et plaster på såret med sammenlagtseier i verdenscupen. Foto: Janek Skarzynski

Men bakkerekorden vil de neppe klare å ta. Hoppet på 143,5 meter har skrevet seg inn i historiebøkene, og mannen bak svevet føler seg sikker på at det vil trone øverst i mange år til.

– Hvis man skal være litt realistisk, så satt jeg bakkerekorden på dagtid med oppdrift. Nå hopper til på kvelden med bakvind. Det er det nok vanskelig å sette en bakkerekord på de lengdene, forteller Pettersen, som likevel gjerne kunne gitt fra seg rekorden på én betingelse:

– Jeg håper først og fremst at det kan være en nordmann. Det hadde vært kjempeartig om det hadde vært noen av de norske jentene som hadde lukta på disse lengdene også. Om det skjer, er det helt supert