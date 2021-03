Riiber tok enda en medalje

– Jeg må ærlig innrømme at jeg er skuffet, sier han til TV 2.

Jarl Magnus Riiber (23) startet på tredjeplass etter hopprennet i stor bakke.

Han hadde 15 sekunder opp til Akito Watabe, og 37 sekunder opp til den østerrikske lederen Johannes Lamparter.

Sølvduell

Riiber åpnet sterkt, men kontrollert. Etter én av fire runder i den ti kilometer lange løypen hadde han hentet inn Watabes forsprang. Lamparter var halvminuttet foran.

Riiber valgte å ta ryggen til Watabe på den andre runden. Samtidig bevarte Lamparter den store differansen. Da ble jakten på gull gjort om til en duell om sølv.

SØLVDUELLEN: Jarl Magnus Riiber gikk et lureløp mot Akito Watabe før han parkerte japaneren i siste motbakke. Foto: Christof Stache

Riiber fortsatte å la Watabe dra. I den siste motbakken før oppløpet parkerte han japaneren. Plutselig hadde han et hav å gå på, som gjorde at han skled inn til sølv.

Slet med forholdene

Etterpå forklarer 23-åringen at han ga opp et stykke ut i andrerunden. Ting svarte ikke helt, ifølge Riiber.

– Da dør motivasjonen og beina litt ut. Det var ikke helt maks i dag. Det ble det bare langt bak og langt foran, og både jeg og Akito skjønte at «ja, ja, da får vi bare gå til mål». Vi vet jo hvordan det vil ende, poengterer han.

Kombinertkongen sliter med det løse føret i varmen i den tyske landsbyen.

– Jeg er på en måte en godværsløper på ski. Jeg er litt avhengig av at det ikke er for mye sug for at beina mine og de eksplosive fibrene ikke skal få det helt. Egentlig var jeg litt innstilt på at det skulle være skarpere uti der. Det var ikke veldig mye fuktighet i snøen. Jeg følte aldri at lårene mine fikk noe særlig hvile, forklarer han.

Fra før hadde han to gull i Oberstdorf, ett individuelt og ett i lagkonkurransen.

Unggutten Lamparter (19) ble juniorverdensmester i Lahti så sent som for tre uker siden. Torsdag sikret han samme valør i seniorklassen.

Øvrige norske plasseringer ble Jens Lurås Oftebro på sjuendeplass, Espen Andersen på åttendeplass og Jørgen Graabak på 14. plass.

