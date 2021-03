Kraftig jordskjelv på New Zealand

Et jordskjelv med en styrke på 7.3 er målt på New Zealand. Det er sendt ut tsunamivarsel.

Myndighetene undersøker nå hvorvidt det vil komme en tsunami som følger av det kraftige skjelvet.

Det er nå utstedt et tsunamivarsel for en radius på 300 kilometer fra episenteret, langs kysten av New Zealand.

Lokale myndigheter har bedt folk i nærheten av kysten om å søke tilflukt på nærmeste høyde, eller så langt inn på øya som mulig.

Saken oppdateres!