Opplever at Tobias (3) er mindre verdt enn storebror Kasper (9): – Det er vondt å tenke på

Foreldrene Helene Nøss (31) og Rune Kalland (38) kjemper en kamp for at sønnene skal ha like rettigheter når de vokser opp.

Tobias (3) sørger for at latteren sitter løst i familieboligen på Eidsvoll.

Han ruller over parketten i sin røde, elektriske rullestol, som minner mest om en racerbil.

– Han er veldig aktiv og blid gutt. I tillegg har han en ekstrem ståpåvilje. Som de fleste treåringer vil han opp og rundt hele tiden, sier Helene Nøss (31).

De siste ukene har imidlertid den gode stemningen, vært preget av et alvor.

9. mars er en viktig dato for om lag 17 prosent av Norges innbyggere og familiene deres.

Da skal Stortinget stemme over om Tobias og andre med en funksjonshemming fortjener rettigheter på lik linje med andre norske borgere.

Dette har Stortinget stemt ned to ganger tidligere.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.

FORELDRE: Helene Nøss (31) og Rune Kalland (38) forteller sin historie i håp om at det kan hjelpe sønnen og andre med funksjonsnedsettelse. Foto: Frode Sunde / TV 2

Forskjellsbehandling

Tre år gamle Tobias er født med cerebral parese, som er en funksjonshemming som rammer bevegelse og motorikk. Han trenger støtte for å sitte, komme seg rundt og for gjennomføre daglige aktiviteter som treåringer gjerne vil.

– Han begrenser seg ikke, så vi må jo bare henge på, ler Helene.

I tillegg er de foreldre til ni år gamle Kasper, som er funksjonsfrisk.

For foreldrene er det vondt at funksjonshemmede ikke har krav på samme rettigheter, som andre borgere i Norge.

– Vi har to barn, og for oss er de selvfølgelig like mye verdt. Da er det vondt å tenke på at det norske samfunnet mener at Tobias er mindre verdt enn storebroren Kasper. Det er som at samfunnet og politikerne ikke tar han på like stort alvor, sier hun.

KJEMPER: Foreldrene kjemper for at Tobias (3) skal ha samme muligheter som Kasper (9) når han vokser opp. Foto: Frode Sunde / TV 2

Utfordringer

Om FNs menneskerettighetskonvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) blir inkorporert i norsk lov, gir det foreldrene en trygghet.

– Da vil staten i mye større grad ha et ansvar for å tilrettelegge og sette inn tiltak som sikrer at Tobias kan leve et fullverdig liv på lik linje med alle andre i Norge, sier hun.

Slik situasjonen er nå, kan ikke Tobias begynne på den samme barneskolen som storebroren eller vennene i barnehagen.

– Den er ikke tilrettelagt for funksjonhemmede, så han må i stedet begynne på en annen skole, som er lengre unna. Da vil han miste vennene sine. Sånn er det med mye i samfunnet, sier hun.

Etter hvert som Tobias blir eldre, vokser også behovene hans. Han kommer til å trenge større utstyr, og at boligen blir utbygd og mer tilrettelagt.

Dette kan familien søke kommunen om midler til, men det krever mange runder og det er mange om benet.

– Vi vil få behov mer tilrettelegging og avlastning for at han skal kunne leve et fullverdig og likestilt liv. Det kommer til å bli mange kamper, og da en trygghet for oss å ha lovverket i ryggen, sier Helene.

STØTTE: Tobias trenger hjelp og støtte til det meste i hverdagen. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer GÅ: Om Tobias får en hjelpende hånd kan han både gå og stå. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer STØTTE: Etterhvert som Tobias vokser seg større kommer familien til å trenge mer avlastning. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Sender et viktig signal

I tillegg til at Norge i større grad vil forplikte seg til å tilrettelegge for funksjonshemmede, mener familien at avstemningen vil sende et viktig signal.

– Hvis de som leder landet stemmer ned forslaget om like rettigheter, sier de at funksjonhemmede ikke er like viktige. Det sender et signal både til personene som har en funksjonshemming og til samfunnet generelt, sier hun.

Det er en kjent sak at funksjonshemmede i Norge blir utsatt for forskjellsbehandling, mobbing og trakassering i Norge.

Ettersom Tobias bare er tre år, har familien opplevd lite av dette foreløpig. De forteller i stedet om fin oppfølging fra sykehuset og kommunen.

Men det betyr ikke at foreldrene ikke er bekymret for fremtiden hans.

– Vi hører jo stadig om funksjonshemmede som ikke får være med bussen fordi sjåførene ikke har tid til å ta ned rampen. Eller at personer i rullestol, ikke får handlet fordi butikken ikke er tilrettelagt. Derfor er det viktig at lovverket er på plass, som sikrer at handikappede har rettigheter alle vi andre har, sier hun.

RACER: Tobias fyker som regel rundt i rullestolen sin, som har fått kallenavnet «Wizzy». Foto: Frode Sunde / TV 2

Dårlig magefølelse

Selv om det for familien er utenkelig med noe annet enn flertall for forslaget, har de en dårlig magefølelse.

– Vi er selvfølgelig spente, men vi tror at det kommer til å bli nedstemt. Slik vi har forstått det, mangler vi fire stemmer, sier Helene.

Norge ratifiserte FN-konvensjonen om funksjonshemmede i 2013.

Både i 2017 og 2019 ble forslaget om å innlemme konvensjonen i norsk lov nedstemt. Nå ligger det an til å bli nedstemt igjen.

ØVER: Tobias sitter i rullestol, men øver på å gå ved hjelp av gåstativ eller støtte fra foreldrene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil sikre rettighetene

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har stått i spissen for at FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter må inn i norsk lov.

– Vi har laget så mange hindringer for mange. Skoler og helsehus er ikke godt nok tilrettelagt. Vi må få det i norsk lov, som nesten alle andre land allerede har gjort, slik at alle får mulighetene og friheten som de skal ha, sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (Sv).

Han mener at mangel på inkorporering av CRPD i menneskerettsloven er med på å gjøre likestillingskampen for mennesker med nedsatt funksjonsevne vanskeligere.

– Hvis det er i norsk lov, så vil det gjelde over andre norske lover, og dermed sikre rettighetene, sier Wilkinson.

I den seneste innstillingen støttes forslaget også av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

FRITID: Foreldrene ønsker å gi Tobias muligheten til å være med venner og til å delta på fritidsaktiviteter, uten å alltid måtte være avhengig av foreldrene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil ikke gi suverenitet til FN

Høyre har stemt ned forslaget to ganger, og kommer til å gjøre det igjen på tirsdag.

– Vi mener at det er norske domstoler og norsk forvaltning som skal praktisere loven. Dette er et spørsmål om innenrikspolitikk, og da er det Stortinget som har legitimitet til å bestemme rekkefølgene og prioriteringene, sier stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H).

Hvis konvensjonen blir innlemmet i norsk lov, er Høyre bekymret for at FN-kommisjonen blir den viktigste rettskilden for norske prioriteringer.

– Skal vi ta veldig mange konvensjoner inn i norsk lov, så ville vi fått med på kjøpet et par bestemmelser som er problematiske, sier Tetzschner.

Høyre får støtte av Fremskrittspartiet, som også mener at funksjonshemmedes rettigheter må styrkes gjennom norsk lovgivning i Stortinget og styres nasjonalt, ikke av FN.

Det betyr at når saken skal stemmes over, så mangler forkjemperne fire stemmer for flertall.

Det betyr at både Venstre og KrF, som har åtte stemmer hver, kan bli avgjørende.

GLAD: Tobias har alltid et smil om munnen. På handletur med pappa er inget unntak. Foto: Frode Sundby / TV 2

På høy tid

Norges Handikapforbund mener at det allerede hadde skjedd en viktig holdningsendring i Norge. Det er nå et politisk flertall for å gjøre dette på Stortinget.

Personer med funksjonsnedsettelse har gått fra å bli sett på som annerledes til innbyggere på lik linje med alle andre som skal kunne delta samfunnet.

SYSTEM: Tove Linnea Brandvik mener at det er det ikke er feil med folk, det er feil med system og struktur som stenger folk ute. Foto: Ivar Kvistum / Handikapnytt

– Vi har jobbet lenge for at samfunnet skal anerkjenne at funksjonhemmede er likestilt og har krav på samme rettigheter. Det viktigste skrittet er tatt, så nå er det på høy tid at vi innarbeider rettighetene i norsk lov, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

– Hvorfor er det så viktig?

– Da sikrer man at funksjonshemmede har samme rettigheter som alle andre nordmenn, og for å sikre de samme rettighetene må det løses på ulike måter. Det vil gi funksjonshemmede langt større gjennomslag, sørge for nødvendige endringer i lover og praksis og motvirke diskriminering, sier hun.

Det kan for eksempel sikre at skoler og offentlige bygg utformes universelt.

– Jeg tror at det er en redsel for at dette skal medføre økte kostnader. Likestilling er ikke gratis, det har vært brukt store offentlige midler på å bygge et samfunn som stenger noen ute, sier forbundslederen.

HÅPER: Selv om foreldrene tror at forslaget vil bli nedstemt på tirsdag, har de et lite håp. Foto: Frode Sunde / TV 2

En følelse av maktesløshet

Tobarnsmoren Helene kan ikke forstå argumentasjonen til regjeringspartiene.

Hun viser til at Norge tidligere har inkorporert barnekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen i norsk lov.

– Det er veldig spesielt at de utelater konvensjonen for Norges største minoritet. Jeg blir irritert, oppgitt og sint. I andre stunder er jeg lei meg og føler meg litt maktesløs, sier tobarnsmoren.

Som foreldre til et barn med en funksjonshemming, krever det alltid ekstra i hverdagen. Nå bruker de i tillegg mye tid på å kjempe for sønnens likeverd.

– Det burde ikke være forskjell på hvordan samfunnet ser på barna mine. Jeg skulle ønske jeg slapp å ta den kampen i tillegg, sier hun.