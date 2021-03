Tromsø vil innføre strenge tiltak

Et stort smitteutbrudd i Tromsø gjør at kommunen vil innføre strenge tiltak.

Tromsø har over lengre tid hatt svært lavt smittenivå, med kun enkelte tilfeller av importsmitte uten at smitten har spredt seg i samfunnet.

– Denne situasjonen har nå endret seg fullstendig, skriver formannskapet i kommunen.

Tromsø har siden torsdag 25. februar hatt et stort smitteutbrudd, hvor det til nå er 60 personer som har blitt smittet. Over 4700 personer er testet. De smittede er stort sett i alderen tjue til tretti år.

– Smitten har i hovedsak spredt seg ved sosiale sammenkomster. I tillegg har en del blitt smittet på treningssentre, opplyser kommunen.

Onsdag 3. mars kom det første tilfellet uten kjent smittekilde.



– Dette viser at det er skjult smitte i samfunnet. Og smittesporing fungerer ikke overfor skjult smitte, sier kommunen.



Som en følge av smitten vil kommunen innføre strenge tiltak. Formannskapet skal votere over tiltakene torsdag ettermiddag.

– Smittesporing og testkapasitet er på et nivå som så vidt fungerer, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen under en pressekonferanse.

Kommunen opplyser at de vil innføre plikt til bruk av munnbind i butikker, kjøpesentre og sportslokaler. Kommunen har allerede munnbindplikt for kollektivreisende. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år.

Kommunen vil også innføre forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere.

Offentlige steder og virksomheter hvor det foregår fysiske aktiviteter innendørs, som treningssentre og idrettshaller, skal også stenges.

Saken oppdateres