VM-debutant Fossesholm etter stafettgullet: – Jeg gikk full pupp siste bakken, og da sprakk den ikke

Mens storfavoritt Sverige fikk skitrøbbel, stemte alt for det norske stafettlaget.

Etter to gode etapper fra Tiril Udnes Weng og Heidi Weng, gikk Therese Johaug ifra Russland og alt lå perfekt til rette for VM-debutant Helene Marie Fossesholm på ankeretappen.

Fossesholm hadde full kontroll og gikk inn til suverent norsk VM-gull 26,6 sekunder foran Russland. Finland tok bronsemedaljen.

– Jeg har gått to distanser i VM ever, og da få en ankeretappe er stort. Jeg tar det som en ære. Jeg vet det var mange som var skeptiske, men jeg hadde troen og viste at det det duger. Når man har så fantastiske jenter som går så bra, var det bare for meg å cruise rundt der. Jeg koste meg, sier Fossesholm til TV 2.

Stafettgullet var naturligvis stort for VM-debutanten. Så stort at det rett og slett gikk litt i surr i intervjuet med TV 2.

– Det må være det største kvarteret i mitt liv, egentlig. Det var helt vanvittig hvordan de andre jentene gikk og jeg gikk jo opp med gigantisk luke, og da var det bare for meg å gå godt på ski og ikke være for hard i starten. Det er en hard skøyteløype og da nytter det ikke å gå full pupp i første bakke, og så sprekker puppen, holdt jeg på å si, sier Fossesholm til TV 2 og ler før hun fortsetter:

– Det ble litt feil, ja, nei, da nytter det ikke at den sprekker etter det.

– Nei, for sprukken pupp er ikke noe særlig?

– Nei det er ikke noe særlig, man vil ha den full, holdt jeg på og si, sier Fossesholm og fortsetter å le.

– Nei nå... jeg gikk full pupp siste bakken, og da sprakk den ikke, konkluderer hun.

Therese Johaug mente det var en fordel for Norge å ikke være favoritter før start, og var svært fornøyd med å få revansje etter forrige stafett-tap for Sverige.

– Vi var underdogs og brukte det til det fulle. Vi hadde alt å vinne, og visste at vi hadde en sjanse om alle gjorde sitt beste. Det var ingen som forventet at vi skulle ta gull, og da er det ekstra godt og deilig å kunne ta det gullet når vi tapte duellen i Seefeld, sier en strålende fornøyd Johaug til TV 2.

Sverige med smøresmell

Tiril Udnes Weng gikk Norges første etappe, men det var Sverige og Jonna Sundling som tok ledelsen i tetgruppen etter 2,5 kilometer.

Men opp den siste bakken fikk Sundling problemer med for glatte ski og tapte mye tid.

Norge, Russland og Sveits kom først inn til første veksling, og hadde en luke på 12,5 sekunder ned til Sverige.

– Tiril gjorde den jobben hun skulle, hun gjorde mer enn det jeg hadde forventet, dette var strålende, sa tidligere landslagstrener Svein Tore Samdal i TV-Stua.

– Jeg skal ikke være noen spådame, men jeg hadde skikkelig troen på at vi skulle ta det i dag. Det var så god stemning i laget, støtteapparatet, smørerne, de leverer til gull hele gjengen. Da var det bare for oss å gi gass, rett og slett, sier Udnes Weng til TV 2.

Mens Heidi Weng gikk rett opp i tet sammen med Russland og Tsjekkia fra start på andreetappe, tapte Charlotte Kalla mye og plutselig lå Sverige over 33 sekunder bak teten.

– Da jeg så Tiril fikk en luke, spesielt til de svenske som var så store favoritter, tenkte jeg «herlighet, dette blir så bra det». Dette betydde så mye for alle sammen, sier Heidi Weng til NRK.

Det var tydelig at den svenske leiren hadde gått på en smøresmell.

– Har hun gode ski så går hun godt på ski, sier Samdal.

– Dette er skiene, hun er ikke så dårlig, sier Therese Johaugs bror Karstein Johaug.

Kalla og Sverige gikk inn til andre veksling hele ett minutt og 39 sekunder bak Norge.

– Det er veldig synd på de svenske jentene, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Sverige endte til slutt på sjetteplass, to minutter bak Norge.

Johaug rykket ifra

Therese Johaug gikk ut til tredje etappe noen meter foran Russland, og det tok ikke lang tid før hun rykket ifra Tatjana Sorina.

Johaug gikk inn til veksling 19,8 sekunder foran Russland, og la et godt utgangspunkt for junior Helene Marie Fossesholm på ankeretappen.

Fossesholm økte avstanden til Natalja Neprjajeva og vant med nesten halvminuttet.

– Jeg ser ikke et svakhetstegn, se på hvordan hun går da!, sier Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Helene går som en erfaren ankerkvinne. Det ser ut som om at hun ikke har gjort noe annet, supplerer Skinstad.