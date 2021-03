Måtte trekke seg fra TV-program – misliker stempelet hun fikk i ettertid

Hun var én av favorittene til å vinne i Idol i 2016, men en skade på stemmebåndet gjorde at hun måtte trekke seg. Nå er Julie Stokke (22) tilbake på TV-skjermen i årets sesong av The Voice.

Julie Stokke (22) ble for mange kjent gjennom sin Idol-deltakelse i 2016.

Fra audition imponerte hun dommerne med sin store stemme, noe som tok henne helt til finalerundene i TV 2-programmet.

Så tok Idol-reisen en dyster retning.

Få dager før finalerundene gikk av stabelen ble Stokke nemlig tatt ut av sangkonkurransen. En skade på stemmebåndene hennes ble oppdaget, og i samråd med legen, besluttet produksjonen at det ikke var helsemessig forsvarlig å la henne fortsette i en konkurranse med en så stor belastning på stemmen.

IDOL: Julie Stokke imponerte dommerne under sin Idol-audition i 2016. Foto: Endre Forbord/TV 2

– Det var skikkelig hardt. Det var som et slag i trynet, jeg trodde jo selv at jeg ikke skulle bli sendt hjem, for jeg hadde så store forhåpninger. Det var ikke en tanke som streifet meg, forteller Stokke når TV 2 ringer henne.

– Det var veldig, veldig fælt. Jeg gråt to dager i strekk etter at jeg fikk beskjeden og måtte dra hjem.

Idol-drømmen ble knust for Stokke, som hadde droppet ut av videregående for å følge drømmen sin. Men selv om verden raste sammen, skulle det ikke ta lang tid før hun begynte å synge igjen.

Nå er hun aktuell i TV 2-programmet The Voice.

DUELL: Duellen mellom Julie Stokke og Mads Wighus ble til en vakker duett, da de fremførte Perfect Symphony av Ed Sheeran og Andrea Bocelli. Foto: Robert Holand/TV 2

Stemplet

Kort tid etter Stokke vendte hjem til hjemplassen sin Lundamo i Melhus kommune i Trøndelag, begynte hun med behandling for stemmebåndsskaden.

Hos en pensjonert logoped lærte hun å bruke stemmen sin på riktig måte, og etter omtrent fire måneder begynte hun gradvis å synge igjen.

– Jeg var ikke redd for å begynne å synge igjen, men det var en frykt i meg. Jeg gikk konstant med en følelse av «hva om stemmen går til helvette igjen?», forteller hun.

Etter Idol har hun opplevd å ha fått et stempel på grunn av skaden på stemmebåndet sitt. Det har hun sett seg lei av.

– Det virker som «hele» Norge vet at jeg har hatt problemer med stemmen, for hver gang jeg møter noen så spør de: Var det ikke du som hadde problemer med stemmen? Jo, det var meg gitt, bra observert, svarer jeg.

– Det stempelet er jeg lei av. Det er det alle henger seg opp i, men det er ikke noe problem. Det er jo det som har skjedd, sier hun, selv om hun skulle ønske at folk husket henne for musikken, heller enn stemmetrøbbelet sitt.

– Ble for tungt

Ettersom Stokke ikke hadde noe skole å vende tilbake til da Idol-reisen var over, tok hun et år på folkehøyskole hvor hun drev med musikk, ikke langt unna hjemplassen sin.

Da hun fylte 18 år tok hun en djervt valg, og bestilte en enveisbillett til England.

– Jeg kom inn på Paul McCartney-skolen i Liverpool, Liverpool Institute for Performing Arts, (LIPA). Så da dro jeg over til England alene.

I dag er hun sjokkert over valget hun tok.

– Jeg skjønner ikke at jeg turte, og jeg tenker mye på hvordan mamma turte å sende meg alene over der. Men jeg har hele tiden gjort som jeg selv har ønsket, forteller hun.

Etter et halvt år på skolen valgte hun derimot å hoppe av studiet av personlige årsaker.

– Det ble rett og slett for tungt for meg.

Likevel ble hun boende i byen i nærmere to år, hvor hun sammen med venner spilte på alt de kom over, så og si hver kveld.

Langt nede

Da Stokke returnerte til Norge i 2019 var hun sliten, lei og utbrent etter England-oppholdet. Det førte til en tøff tid for trønderen, da hun kom hjem.

– Jeg ble veldig deprimert, da jeg kom hjem. Jeg slet med angst og var veldig langt nede. Mamma forsøkte å få meg til legen, noe jeg ikke ville. Men det endte til slutt meg at jeg ble med, og siden da har jeg fått hjelp med det jeg har strevd med, forteller hun.

– Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har slitt med min mentale helse. Jeg vil være åpen om det, for mental helse er så viktig.

Siden hun vendte nesen mot Trøndelag har hun brukt mye tid på å komme seg tilbake. Hun peker særlig på én ting som har hindret henne i å gjøre det hun brenner for.

– Det har vært vanskelig å drive med musikk og det jeg har hatt lyst til, for det har vært så mye som har stoppet meg, inni meg selv. Det er dét som har vært min største utfordring: Den indre stemmen som jobber mot meg.

STOR STEMME: Julie Stokke har aldri vært i tvil om hva hun vil drive med i livet, til tross for motgang på veien. Foto: Robert Holand/TV 2

Et «statement»

At hun skulle delta i The Voice, var derfor ikke selvsagt.

– Jeg gikk så mange runder med meg selv. Skulle jeg melde meg på, var det rett å melde seg på, hvorfor skulle jeg melde meg på, forklarer hun.

Deltakelsen har blitt altoppslukende for Stokke, som setter svært høye krav til seg selv.

– Jeg har så lyst til å vise alle hvem jeg er, hva jeg står for, og vise at jeg er tilbake. Jeg vet hvor hardt jeg har jobbet for å komme tilbake, og hvor mye jeg har jobbet med meg selv de siste to årene, for å bli «meg» igjen.

At hun valgte å synge "(For Gods Sake) Give More Power To The People" av Joss Stone på blind-audition var derfor ingen tilfeldighet.

– Jeg husker jeg sa for tre-fire år siden at om jeg noen gang skulle på TV igjen, så skulle jeg synge den låten, så folk skjønner at jeg er tilbake. Det er ikke sikkert folk synes det er fint, men da har jeg gjort et «statement», ler hun.

Både låtvalg og Stokkes stemme falt i smak hos samtlige av mentorene, som snudde seg under hennes blind-audition.

– Du er en slik artist som The Voice handler om. Du kan nå langt i denne konkurransen, kanskje helt til toppen, sa Espen Lind (49).

Til tross for flotte kompliment fra Lind, Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29), Ina Wroldsen (36) og Yosef Wolde-Mariam (43), som alle kjempet om å få henne på sitt lag, falt valget til slutt på Wroldsen.

Det er Stokke veldig fornøyd med.

Kjenner seg ikke igjen

Etter The Voice-deltakelsen har tilbakemeldingene ikke latt vente på seg. Hun forteller at flere har bitt seg i merke hennes selvsikkerhet på scenen.

Det kjenner hun seg derimot ikke igjen i.

– Alle som kjenner meg vet at det ikke er slik i virkeligheten. Jeg er ikke beskjeden, men jeg er ikke like selvsikker som det fremstår på TV. Det synes jeg er litt artig å se selv også, at jeg blomstrer så voldsomt på scenen, forteller hun.

I ettertid har Stokke også fått tilbakemeldinger fra bekjente om at hun har forandret seg.

– Jeg har fått høre at jeg har forandret meg, og at det virker som jeg har blitt mer tilfreds med hva jeg holder på med, at jeg virker mer trygg. Det synes jeg er fint å høre, for det er ikke det jeg føler i det hele tatt, ler hun, og utdyper:

– Jeg synes det er så ekkelt, særlig før jeg går på scenen. Da står jeg å skjelver som et aspeløv, men det er jo ingen som ser det. Jeg blir forbannet noen ganger over at folk ikke ser at jeg er nervøs, for jeg er jævlig nervøs. Det bare høres ikke sånn ut, sier hun.

Levebrød

Så langt i The Voice er det tydelig at Stokke har stålkontroll på stemmen sin. Likevel kan det være at hun én dag må ta grep som følge av skaden hun fikk på stemmebåndet sitt.

– Det har blitt et slags arr på stemmebåndet som ikke vil gå bort, med mindre jeg tar en operasjon. Det er ikke ille, og slik det ser ut nå så er det ikke hensiktsmessig, forklarer hun.

Til tross for at alt tilsynelatende er i orden i dag, innrømmer hun at skaden har påvirket tankegangen hennes.

– Noen ganger blokker det seg fordi jeg går å tenker så mye på om det går galt. Jeg klarer ikke helt å stole på det til tider, men så vet jeg at jeg må bare gjøre det. Jeg ikke gå rundt å være redd, det er det her jeg skal leve av.

I fredagens episode av The Voice skal Stokke i duell mot lagkamerat Mads Wighus (41). Til slutt må mentor Ina Wroldsen velge én av dem som hun vil ta med seg videre i konkurransen.

