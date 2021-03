Mann dømt til fire år og to måneders fengsel for kirkebrannen på Dombås

Dommen fra Nord-Gudbrandsdal tingrett er dermed noe mildere enn aktor, politiadvokat Lars Rune Ringviks påstand på fem års fengsel, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

Skadene på Dombås kirke er anslått til å koste rundt 20 millioner kroner.

Mannen har erkjent at han tente på Dombås kirke natt til 20. februar i fjor. En drøy måned senere forsøkte han å tenne på Sel kirke. En vekter oppdaget brannen her og den ble slokket før kirken ble påført nevneverdige skader.

28-åringen er opprinnelig fra Somalia, men har oppholdstillatelse i Norge etter at han kom hit i 2015. Mannen har forklart at han tente på kirkene i sinne over at ingen var blitt straffet for koranbrenningen i Kristiansand i november 2019.