Krüger får ikke gå stafetten: – Vraking på høyt nivå

Til tross for to individuelle VM-sølv får ikke Simen Hegstad Krüger (27) gå fredagens stafett.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum kalte stafettuttaket for et luksusproblem da han snakket med TV 2 onsdag.

Nå er det klart at Simen Hegstad Krüger vrakes. Selv om 27-åringen har tatt to individuelle VM-sølv i Oberstdorf må han se stafetten fra sidelinjen.

Norges lag består av Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo. De vil gå i den rekkefølgen.

– Det er ingen som blir vraket på lik linje med Simen Hegstad Krüger. Han har to VM-sølv på to distanser. Når han ikke får gå stafetten er det vraking på høyt nivå, sier Odd-Bjørn Hjelmeset til TV 2.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum innrømmer på pressekonferansen at det var et utrolig vanskelig valg.

– Jeg sa før mesterskapet at jeg ikke vraker en verdensmester i 15-kilometeren. Når Hans Christer gjorde det strålende der så var det ikke tvil om at han skulle inn i stafettlaget, sier Nossum.

Han sa også at han føler Iversen og Golberg er bedre stilt i den klassiske delen som er i løypen.

Etter at Holund slo til med gull under onsdagens 15-kilometer var det ventet at han ville ta en plass på laget. Klæbo var også selvskreven.

Fredagens stafett blir Holunds stafett-debut i et mesterskap.

Hjelmeset reagerer

Odd-Bjørn Hjelmeset synes det er synd at ikke Krüger blir premiert med en stafettplass etter det han har levert hittil i VM.

– Det er synd å ikke bli premiert av å treffe formen. Det er et fantastisk vanskelig uttak, og de løperne som går kommer til å vinne. Men jeg mener fortsatt at om man presterer i et mesterskap skal man bli premiert med å gå en stafettetappe. Ikke bli vraket fordi du har truffet formen i mesterskapet, sier Hjelmeset til TV 2.

– Det er en lett utvei å ta Krüger, for han er den snilleste gutten i klassen. Han roper ikke høyest. Da er det lett å vrake ham.

TV 2s langrennekspert Petter Skinstad og Odd-Bjørn Hjelmeset hadde begge to Krüger på sitt lag. Det hadde ikke landslagssjef Eirik Myhr Nossum da han torsdag ettermiddag leste opp stafettlaget.

Hjelmeset og Skinstad trodde den siste plassen sto mellom Golberg og Iversen. Begge de får gå.

Norge er storfavoritter og ønsker nok å kopiere kvinnene som tok gull torsdag.

Da var det svenskene som var storfavoritter, men smørefeil sørget for at svenskene havnet hele to minutter bak Johaug & co.

På herresiden er ikke Sverige regnet som en gullkandidat etter en tung sesong. Johan Häggström går førsteetappe, etterfulgt av Oskar Svensson og Jens Burman. Unge William Poromaa går ankeretappen for söta bror.

TO SØLV: Simen Hegstad Krüger har allerede skaffet seg to sølv-medaljer han kan henge opp i premieskapet sitt hjemme. Foto: Lise Åserud

To endringer fra laget som tok gull i Seefeld

Da Norge tok stafett-gull i Seefeld i 2019 var det Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo som gikk.

Sjur Røthe reiste hjem til Norge torsdag ettersom han og samboeren venter barn. Terminen er kommende søndag - samme dag som femmila skal gås.

Mens Sundby er vraket fra det norske landslaget.