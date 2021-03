At VW Golf er en bestselger er kanskje ingen stor nyhet. Bilen har vært en gedigen suksess helt siden den ble lansert for snart 50 år siden. Det har toppet salgsstatistikken hele 18 ganger og er et svært vanlig syn på norske veier. Det selv om den ikke lenger er så populær som nybil.

Men som bruktbil herjer den fortsatt med konkurrentene. VW Golf var med klar margin Norges mest solgte bruktbil gjennom hele 2020 og den fortsetter å være det også så langt inn i 2021.

250.000 nordmenn har vel ikke tatt feil?

Vår gamle tese er at biler som er populære som nye, også blir populære på bruktbilmarkedet. Slik er det fortsatt.

Mange regner VW Golf som både et trygt og fornuftig bilkjøp. For en kvart million nordmenn (Ja – for så mange har kjøpt den …) tar vel ikke feil? Eller gjør de det ..?

Svaret på det er både ja og nei. Det finnes mange som er godt fornøyd – men jammen finnes de som er så langt fra fornøyd som det er mulig å komme også. Det viser de over 250 anmeldelsene som har kommet inn til Brooms brukergenererte bruktbilguide «Eierne mener». Der bileierne selv legger i sine egne erfaringer med ulike bilmodeller.

Dette er noe av det Golf-eierne skriver om bilene sine.

Kjøremaskin!

2016-modell Golf GTI. Eieren smiler hver gang han setter seg bak rattet. Bilde fra Brooms "Eierne mener".

– Fantastisk kjøremaskin. Veldig morsom bil som også fungerer godt i hverdagen. Det sier en eier av en 2016 modell av den spreke GTI-utgaven med 230 hestekrefter.

Full pott og 10/10 i kategorien kjøreglede. Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

Eieren mener den har noe høyere servicekostander og litt høyere verditap enn en standard Golf. Men dette oppveies i økt kjøreglede. Det hele vitner om at dette er en ekte entusiast! Det ender da også med 8,4 av 10 mulige poeng totalt.

Les hele anmeldelsen her:

2018-modell til bilopphuggeriet?

Like fornøyd er ikke en av de andre Golf-eierne. Vi får håpe vedkommende venter litt med å levere sin 2018-modell Golf 1,0 TSI til bilopphuggeren. Vi antar at det hele er en spissformulering, men det seier vel ikke så rent lite om hvor fornøyd – eller rettere sagt, misfornøyd – denne bileieren er. Ikke bare med bilen, men også med forhandleren sin.

Med et slikt utgangspunktet kan det jo ikke bli annet enn bunnkarakter og slakt. Det gjør det også til gangs. 2,2 poeng av 10 mulige er det den tre år gamle bilen tilgodesees med.

Vedkommende legger også til følgende: – Hvis man kjører innenfor fartsgrensene (som er det enste mange gjør) så er den like kjedelig å kjøre som det er å sykle.

Les hele anmeldelsen her:

Kort elektrisk rekkevidde

Oppgitt rekkevidde er litt kort. 16 mil på sommeren og rundt 10 mil på vinteren sier eieren av denne 2016-modellen av helelektriske e-Golf. Det er også det absolutt eneste denne eieren finner det for godt å trekke for. Ellers er det full pott over hele fjøla. Det ender med 9,6 av 10 mulige poeng.

Her er det ny og gammel VW i skjønn forening. Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

Les hele anmeldelsen her:

Fornøyd – men misfornøyd

Denne eieren har en Golf GTE, det vil si en ladbar hybrid, fra 2018. Bilen fikk problemer allerede 5 minutter etter utlevering. Nå har brukeren blitt skeptisk til bilen og har bestemt seg for å kvitte seg med den fullutstyrte Golfen før nybilgarantien utløper. Dett til tross for at bilen, isolert sett, virker å falle i smak.

Eieren påpeker at bagasjeplassen lider litt under hybrid-løsningen. Mest trekkes det for kvalitet og driftssikkerhet og det ender med 5,4 av 10 mulige poeng.

Dette kan være nyttig informasjon for de som vurderer en ladbar Golf. Faksimile fra «Eierne mener»

Les hele anmeldelsen her:

Konklusjon / oppsummering:

Man får ikke fram hele sannheten ved å vise kun noen eksempler. I det store og det hele virker mange Golf-eiere rimelig fornøyde. Aller mest de med den elektriske e-Golf-en og den ladbare hybriden GTE.

Der er poengsummen på henholdsvis 8,8 og 8,5 av 10 mulige.

Men det er ikke til å feie under teppet at en del eiere også er ganske misfornøyde. Med bil eller forhandler – eller begge deler. De fossile Golf-variantene får en gjennomsnittlig poengsum på 8,0 av 10.

Disse eksemplene er hentet fra VW Golf som er fra 2013 og nyere. Finn ut mer om de ulke Golf-variantene her:

