Milliardær søker åtte medpassasjerer til måneferd

Den japanske millardæren Yusaku Maezawa (45) oppfordrer alle slags folk til å søke, og lover å dekke alle kostnader for romferden.

45-åringen, som er god for over 15 milliarder kroner, har kjøpt opp alle setene til Elon Musks planlagte romferd SpaceX i 2023.

Yusaku Maezawa delte påmeldingsinformasjonen på Twitter. I påmeldingsskjemaet trenger man ikke å oppgi mer enn navn og e-post i tillegg til et bilde av seg selv.

Nå kan altså hvem som helst få muligheten til nærmest å gå i Neil Armstrong og Buzz Aldrins fotspor, omtrent 50 år etter den første månelandingen.

Oppfordrer alle til å søke

Milliardæren oppfordrer folk med alle slags bakgrunner til å søke, og lover å dekke kostnadene for alle de utvalgte til romferden. I 2018 kjøpte han selv den første private passasjerplassen.

PRIVAT ROMFERD: Milliardæren har kjøpt samtlige plasser i den planlagte romferden. Foto: Toshifumi Kitamura / AFP

Ifølge Maezawa vil det være plass til 12 personer på romferden, som etter planen skal fly rundt månen og tilbake på en uke.

Opprinnelig hadde han planlagt å invitere mellom seks og åtte artister, men onsdag avslørte han at det ville være mulig for hvem som helst å søke om å få bli med.

Milliardæren sier han er litt redd, men mest nysgjerrig. Han har full tillit til Elon Musks teknologi, og er klar for det som vil bli den første månereisen med mennesker siden 1972.

Jaktet på kjærligheten

Allerede i fjor var Maezawa ute og etterlyste en medpassasjer, men den gangen var det en potensiell kjæreste han var på jakt etter.

Hele 27.000 kvinner meldte seg på for å delta i en japansk dokumentar der Maezawa skulle lete etter kjærligheten, men det ble avlyst etter at han fikk blandede følelser for prosjektet.

Tidligere har han også uttalt at han ønsket å dele ut millionbeløp til følgere på Twitter i et sosialt eksperiment, med mål om å finne ut om penger faktisk kunne kjøpe lykke.