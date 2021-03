Dødstallene i Qatar blir ukritisk kastet rundt

Store, internasjonale idrettsarrangement medfører ofte oppfordringer om boikott. Nå vekker fotball-VM i Qatar sterk motstand hos mange i Norge.

Det har jeg respekt for, og er noe vi bør diskutere. Men noen av argumentene som har kommet så langt slår hardt, men leverer lite.

Oppsiktsvekkende lavt

6.500 døde fremmedarbeidere siden Qatar ble tildelt VM i 2010, meldte The Guardian i en sjokkrapport i forrige uke. Tromsøs I.L. responderte med en pressemelding der de oppfordret til norsk boikott, og skrev:

«Nylig publiserte The Guardian en rapport som viser enormt mange døde fremmedarbeidere.»

Rosenborg, Viking, Strømsgodset og andre klubber mobiliserer nå også for boikott. Bjørnar Posse Sandboe, Stabæk-supporter og tidligere leder av Supporteralliansen, kommenterte:

«Her er det et mesterskap bygget med lik. Det er 6.500 døde – nesten 1000 mer enn tilskuersnittet i Eliteserien i 2019».

Stabæk-kaptein Yaw Amankwah sier at synet hans på VM-boikott endret seg etter rapporten om 6.500 døde fremmedarbeidere kom:

«Nå tenker jeg at hvis jeg hadde spilt med flagget på brystet, og feirer en scoring, da danser jeg på gravplassen til flere tusen mennesker. Er det så jævlig kult da?»

Fotballekspert Erik Thorstvedt i TV 2 mener beslutningen om boikott tas på feil grunnlag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Men hvordan har den engelske avisa kommet fram til tallet 6.500, som jo har vært som en knyttneve i magen på mange?

Dødsårsak er ikke vurdert

De har tatt arbeidsinnvandrere fra fem land: India, Bangladesh, Pakistan, Nepal og Sri Lanka, og talt hvor mange av disse som har dødd i Qatar siden 2010. Av disse jobber estimert halvparten i bygningsindustrien. Men fremmedarbeiderne i Qatar er likevel en sammensatt gruppe, og dominerer alle deler av arbeidslivet.

Her har en talt alle dødsfall, uansett hvilken jobb en har, og uansett omstendighetene rundt dødsfallene. Om en er bygningsarbeider, IT-spesialist, ingeniør eller gartner. Om en får hjerteattakk, nyresvikt eller blir påkjørt.

Om det skjedde mens du jobbet, eller på fritida. Dette skurrer unektelig i forhold til etterlatt inntrykk: Disse døde mens de jobbet med stadion bygging.

Men folk som dør er uansett ikke bra. Og 6.500 er et voldsom høyt tall. Men sett i perspektiv er dette tallet faktisk oppsiktsvekkende lavt.

Forholdstallet menn/kvinner i Qatar er cirka 5-1, så for å sammenligne sjekket jeg: Hvor mange menn mellom 20-49 år døde i Norge i tidsrommet 2010-2019?

Resultatet:

Norge: Antall mennesker i folkegruppen, ca 1,1 millioner. Antall døde: 10.863.

Qatar: Antall mennesker i folkegruppen, estimert 1,8 millioner. Antall døde 6.500.

Dette gir altså en dødsrate som er langt lavere enn blant nordmenn, i Norge.

Hvorfor dør så få?

For å illustrere videre: Det jobber estimert 700.000 indere i Qatar. Den indiske regjering har anslått at dødsraten blant disse inderne er en fjerdedel av hva den er blant indere i India.

Så sykt som det faktisk høres ut, blir da spørsmålet, fra et statistisk synspunkt (ikke et menneskelig!): Hvorfor dør så få arbeidsinnvandrere i Qatar?

Feilkilder er en mulighet, men også: Når en blir syk, vil en gjerne hjem til familien. Og blir en arbeidsufør, mister en og i mange tilfeller rett til å oppholde seg i Qatar. Da drar en hjem, og dør der.

Leser vi videre i Guardian-artikkelen, finner vi også andre tall:

«There have been 37 deaths among workers directly linked to construction of World Cup stadiums, of which 34 are classified as “non-work related” by the event’s organising committee.»

Utenforstående som jobber med dette, sier at Qatar ikke bløffer om sånt. Så da er tre – 3 - dødsfall på VM-anlegg «work related» - rene arbeidsulykker.

Doha, Qatar 2016: Qatar er i full gang med å bygge stadionene til fotball-VM i 2022. Khalifa stadion i Doha skal rustes opp. Myndighetene i landet har fått kritikk for manglende sikkerhet på byggeplassene.

Det er tre for mange, la det være klinkende klart. Men likevel 6.497 færre enn det mange som bare leste den nylige overskriften, fikk inntrykk av.

Så det danner seg et bilde av tallet 6.500 som noe som kan skape oppmerksomhet, men har liten og ingen verdi for debatten. Og som til og med provoserer mange som jobber med dette, fordi det er med å kamuflere og ta oppmerksomhet fra andre forhold.

For vær ikke i tvil – det kan være et rent helvete å jobbe i Qatar. Selv om det er forbudt å jobbe i sola midt på dagen på sommeren, er heten er ekstrem. Og på natta når det blir kjøligere, går luftfuktigheten rett til værs.

Når en også tar med at Qatar er et av verdens aller mest forurensede land, betyr det at kroppens kretsløp utsettes for en voldsom belastning. Og Qatar har ikke vært villige til å etterforske godt nok de bakenforliggende dødsårsakene.

For hva er egentlig en «Natural death», eller «Non work related»?

Handler om mer enn dødsfall

Men kritikken mot Qatar handler jo ikke bare om dødsfall. Slaveri er et uttrykk som er brukt, og elendige bo- og arbeidsforhold er godt dokumentert. Her har også nordmenn vært inne med hemmelig kamera. Lønna er veldig lav.

En ting som har slått meg når jeg har reist i verden, er hvor mange mennesker som er tvunget til å flytte. I Norge får vi ofte bo og jobbe der vi helst vil. Ute i verden drar millioner av mennesker vekk fra hjemstedet sitt for å overleve. Dette er kapitalisme - folk som har ingenting, må dra til andre land der de også har svært lite, men der de i hvert fall tjener noen penger, som de kan sende hjem.

Mens arbeidsgiveren prøver å slippe unna billigst mulig. Slik er dessverre verden. Arbeiderne blir gjerne også rekruttert av en lokal agent i hjemlandet, som de ender opp med å skylde penger.

For enda bedre kunnskap, anbefaler jeg å lese Amnesty Internationals siste rapport om Qatar, som sannsynligvis er den beste kilden du kan få. Her blir forholdene godt dokumentert.

Men det som også kommer fram i Amnestys rapport, er at der er gjort fremgang på mange områder de siste årene. Så når Tromsø I.L. skriver om VM-arrangøren i sin pressemelding: «Men kritikken og dialogen har ikke ført fram», så må vi stille spørsmålet: Stemmer det?»

Flere forberedende tiltak

Amnesty lister opp en lang rekke med tiltak som har blitt gjennomført, og nye lover som har kommet for å bedre forholdene.

Som innføring av minstelønn, statlig fond som betaler ut lønn når arbeidsgiver ikke gjør det, doms komité som raskere skal behandle arbeidskonflikter, ny lov om arbeid som setter begrensninger i forhold til hvor mye en har lov å jobbe, angir pålagte daglige pauser, ukentlig fridag og betalt ferie, formelt samarbeide med FN’s arbeidslivsorganisasjon ILO - som har opprettet eget kontor i landet, og ordninger som sikrer at du uten arbeidsgivers tillatelse kan skifte jobb, og også forlate landet.

Så gjenstår det viktigste – gjennomføringen.

Lover i seg selv endrer ingenting. Og det er jo ikke Qatar som er formell arbeidsgiver for de disse arbeidere. Det er oftest utenlandske rekrutterings- og entreprenørbedrifter, som Qatar må tvinge til å overholde sine forpliktelser. Og landet må holde sine.

Jeg har full respekt for de som er veldig imot dette VM-et, og jeg ønsker en diskusjon om norsk boikott velkommen. Men da bør det være en informert debatt, og ikke en der tallet 6.500 ukritisk blir kastet rundt for å piske opp en stemning. Og en ser totalt vekk fra forbedringer som faktisk har vært gjort.

Akkurat nå blir mange norske fotballspillere spurt om de støtter boikott av VM. Og de føler de må svare ja for ikke å bli stemplet som dårlige mennesker.

Snart skal fotballfolket også stemme. På mange klubbers årsmøter skal medlemmene stemme ja eller nei til norsk boikott.

Om grunnlaget er at de har sett på Dagsrevyen at 6.500 arbeidere er blitt drept mens de bygde arenaene, er jeg svært skeptisk til prosessen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no