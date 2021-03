Hyller Forrens åpenhet – nå krever de lovendring

– At Vegard står fram som han gjør, skal han ha stor takk for. Vi politikere ser at her må vi gjøre noe, sier helsepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold i KrF til TV 2.

Vegard Forren og hans familie hylles av Kristelig Folkeparti (KrF) for sin åpenhet rundt spilleavhengigheten.

Et år etter at Forren første gang fortalte om problemet sitt offentlig, var Brann-spilleren og hans kone å se i TV 2-programmet «Norge bak fasaden», hvor de åpenhjertig fortalte om hva spilleavhengigheten gjorde med Forren og familien, og hvordan han kom seg ut av problemet.

– Jeg tror det er veldig mange som er midt oppi det samme problemet kjenner seg veldig godt igjen i det Vegard og kona fortalte. En total nederlagsfølelse, en historikk om å skjule problemet og ikke vise det til noen, selv ikke for sine nærmeste. Det forteller mye om hvor dyp skamfølelsen er, sier helsepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold i KrF til TV 2.

Han tror skamfølelsen er en stor årsak til at mange spilleavhengige ikke våger å fortelle noen om problemet. At en profilert person som Forren står fram, tror han kan gjøre at flere søker hjelp.

– At Vegard står fram som han gjør, skal han ha stor takk for. Det er mange som sliter med spilleavhengighet, som istedenfor å drukne i skammen kan søke hjelp mot denne sykdommen, sier Bekkevold.

Han forteller også at Forrens åpenhet gjorde inntrykk på ham, både personlig og som politiker.

– Jeg tror også det at han står fram åpner øynene for oss andre som ikke sliter med dette, og gjør at vi blir mer oppmerksom rundt det. Vi politikere ser vi at her må vi gjøre noe. Vi må sette inn tiltak slik at vi unngår at folk får livene sine ødelagt på grunn av dette, understreker Bekkevold.

Krever lovendring

I dag er det rundt 55.000 spilleavhengige i Norge. Tall KrF har viser at dette er en økning på 40 prosent fra 34.000 i 2015.

– Det er en skremmende utvikling. Vi vet også at de som tidligere har vært spilleavhengige har fått tilbakefall under pandemien. Dette er mer aktuelt enn noen gang, og dette må snakkes om. Vi må få fjernet tabuet. Vi i KrF er opptatt av at vi må møte denne utviklingen med mer politisk kraft, sier kulturpolitisk talsperson i KrF, Jorunn Gleditsch Lossius, til TV 2.

For øyeblikket er det en ny pengespillov ute på høring. Når loven skal behandles i KrFs komite, vil partiet jobbe for at minst en halv prosent av Norsk Tippings overskudd skal gå til tiltak for å motvirke spilleavhengighet.

Per i dag er loven at man kan bruke opptil en halv prosent. KrF mener det må settes inn større ressurser til tiltak for å bekjempe spilleavhengighet, og vil at kravet skal fastsettes på en halv prosent.

– Dersom vi får fastsatt at man minimum skal sette av en halv prosent, kan det gi cirka ti millioner ekstra til formålet sammenlignet med i dag. Det vil være til stor hjelp for de aktørene som jobber med problematikken, fastslår Lossius.

– Flere av høringsinstansene etterlyser dette, og vi vet at det er mange organisasjoner og stiftelser som mangler midler. Det mangles også midler til forskning som igjen kan gi bedre behandlingstilbud. Ved å frigjøre flere midler tar vi et stort steg mot å få bukt med denne problematikken, understreker hun.

I tillegg til å fastslå halvprosenten, mener KrF at det er flere grep som kan gjøres for å bekjempe spillavhengighet. Som å holde aktøren mer ansvarlig for sine pengespill og å vurdere tapsgrensene.

Forren: – En veldig god følelse

Etter han sto fram som spilleavhengig har Forren fått mange positive tilbakemeldinger. Han håper at hans historie kan hjelpe andre i samme situasjon.

– Om jeg kan snu det som har vært så negativt i så mange år til noe positivt og hjelpe noen som sliter, er det en veldig god følelse. For det er godt å kjenne på det at du kan bidra positivt, sier Forren til TV 2.

Han er glad for at problemstillingen blir tatt tak i, og mener det er avgjørende for at flere skal komme seg ut av marerittet han selv var i.

– Det virker som det blir tatt skikkelig tak i, og det er veldig viktig for jeg vet at dette er et problem blant veldig, veldig mange nordmenn. For meg var det tøft, flaut og det er den staheten som stopper deg i å fortelle hvor dypt det sitter. Om jeg kan hjelpe andre og gi dem en dytt som gjør at de våger å fortelle, er det bare helt fantastisk. For det er det første steget som er verst, etter det blir det lettere og mer naturlig å snakke om det, forteller Forren.

– Et holdningsproblem vi må bli kvitt

I tillegg til lovendringen, mener KrF at det er et holdningsproblem når det kommer til spilleavhengighet. Det er noe som også må bekjempes.

– En av grunnene til at få søker hjelp er at man blir møtt med en moralsk pekefinger, istedenfor å bli møtt som et menneske som trenger behandling, forteller helsepolitisk talsmann Bekkevold.

– Da jeg så episoden om spillavhengighet i «Norge bak fasaden» gjorde det inntrykk på meg å høre Forrens kone si at ikke alle vil anerkjenne at mannen hennes er syk. Det er et alvorlig holdningsproblem som vi må bli kvitt. Dette er ikke et moralsk problem, men en sykdom som det må være mye større fokus på, påpeker Bekkevold.

Han understreker også at spilleavhengighet er en sykdom som kan ramme folk i alle samfunnslag, og at Vegard Forren er et eksempel på det.

– Dette er ikke først og fremst et problem for folk som i utgangspunktet har lite ressurser, det kan ramme meg og deg. Det må vi være klar over, sier Bekkevold.

– Det er så beundringsverdig det Forren gjør. Han velger å by på sin tragiske historie for å hjelpe andre. Han er med på å skifte fokuset fra at det blir sett på som et moralsk problem, til det det faktisk er, et helseproblem, mener partikollega Lossius.

– Begynner å bli utålmodige

KrF håper en lovendring ikke er langt unna.

– Hvilke endringer håper du har skjedd om ett, to år?

– Jeg håper vi ser at vi har klart å få flere ressurser til behandling og at hjelpen skal være lett tilgjengelig. Sånn tror jeg dessverre ikke det er i dag, og jeg håper vi kan få på plass mer ressurser ganske snart, slik at vi kan få bidratt mer overfor de organisasjonene som jobber med dette slik at de kan nå ut til flere, sier Bekkevold og utdyper:

– Så er det sånn at i politikken er ett, to år kort tid, og man må ofte slå på steinen i mye lengre tid for å få en endring. Men fra Krf sin side har det blitt jobbet med dette i mange år, og vi begynner å bli utålmodige for å få til noe for de som sliter med dette og de pårørende rundt.

– For denne sykdommen rammer ikke bare den som er spillavhengig. Det rammer venner, familie, arbeidsplasser. Det har så enormt store ringvirkninger.