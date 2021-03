Tobias Santelmann måtte på kurs før halvnakne Exit-scener

Santelmann måtte på poledance-kurs i to dager før han skulle spille inn en krevende strippeseanse i den nye sesongen av Exit.

– Det der er imponerende. De som til stadighet ser på mennesker som gjør det, de syns jeg burde gjøre det med en enorm respekt og stor applaus. Å få det til å se ut som det er enkelt og greit, det er en stor kunst, sier han til God kveld Norge.

I videoen øverst i saken kan du se hva Santelmann sier om poledance-treningen til både God kveld Norge og God morgen Norge. Du kan også se en liten smakebit av dansenummeret.

GODT TRENT: Regissøren sier det går gjetord om Santelmanns trente kropp etter at traileren ble sluppet. Foto: Skjermdump/NRK/Fremantle

– Imponerende overkropp

Den nye sesongen av Exit blir beskrevet som enda mørkere enn den første, hvor man dykker mer inn i personligheten til karakterene.

Det er likevel rom til mange morsomme, sjokkerende og overraskende scener, som når Santelmann plutselig hiver seg rundt strippestangen.

Han måtte trene i to dager med en poledance-instruktør, og sier at han fikk utallige blåmerker etter den intensive treningen.

– Jeg er ikke naken på strippestangen. Jeg går ikke naken, opp-ned, på en poledance-stang og sklir ned. Det er det ingen som vil se.

TUNGT: Det var særlig denne posituren han syns var tung. Foto: Skjermdump/NRK/Fremantle

Santelmann sier humoristisk at han er litt irritert over at regissør og manusforfatter Øystein Karlsen (49) skrev at rollen hans skulle være «overraskende god» på strippestangen. Karlsen mener derimot at Santelmann innfridde til forventingene.

– Det var en fryd å se på. Han er imponerende god. Han står med kroppen vannrett ut fra stangen. Det er ikke så mange andre jeg kunne spurt om det, sier Karlsen og fortsetter:

– Så må jeg si til alle der hjemme: Han er imponerende pen i bar overkropp.

Santelmann avslører imidlertid at selv om han får mye skryt for strippeferdigheter, så skal han ikke fortsette med poledancing.

Den andre sesongen av Exit blir sluppet på NRKs nettsider 5. mars, og kommer på TV dagen etter. Se traileren under: