Loch Næss om viktig tema i «Delete Me»: – Visste ikke at det ikke var lov

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespillerne Thea Sofie Loch Næss (24) og Sofia Tjelta (20) røper at serien tar for seg spredningen av en sexvideo. Det er et tema spesielt én av skuespillerne gjerne skulle visst mer om som ung.

Serien «Delete Me» har premiere søndag på Viaplay og skuespillerne Thea Sofie Loch Næss og Sofia Tjelta Sydness spiller «Marit» og «Sanna» som er midt i russetiden.

I serien får publikum erfare at å være russ kan by på en rekke utfordringer. Kanskje spesielt hvor sårt det kan være å ønske å passe inn.

– Det er en mørk tematikk, forteller Tjelta Sydness når hun snakker om serien.

– Det handler om utenforskap når man går på videregående og man bare vil passe inn.

– Du vil bare passe inn

Loch Næss spiller «Marit» som driver med synkronsvømming. Hun er ikke blant de kule jentene og prøver å bli med på en buss - noe hun ikke lykkes med.

Tjelta Sydness spiller «Sanna» som er den populære jenta. Det er hun som bestemmer hvem som kan bli med på bussen og ikke.

I starten av innspillingen følte Loch Næss at det var en drøy skildring av russetiden, men etter hvert kjente hun seg mer og mer igjen i det som ble spilt inn.

– Jeg tenkte: «Dette skjedde jo i min russetid også!», sier hun.

24-åringen forteller at også på hennes skole hadde de «audition-vors» for å finne ut hvilke jenter de likte best og som var kule nok til å få være med på bussen deres.

– Når man står i det selv føles det som den eneste virkeligheten og det viktigste i verden, forklarer hun.

Tjelta Sydness var selv russ da serien ble spilt inn for ett år siden og vekslet mellom å være i sin egen russetid og i en fiktiv russetid.

MER INFORMASJON: Thea Sofie Loch Næss mener det var for lite informasjon da hun var ung om regler rundt spredning av andres videoer. Her avbildet i forbindelse med programmet «Presseklubben». Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg føler serien er kritikk rettet mot konspirasjonen av russetiden og hierarkiet du er i som ungdom. Du vil bare passe inn og være en del av det, forteller hun.

Spredning av sexvideo

I serien blir en av karakterenes sexvideo spredt, og alle opplever sin egen tragedie rundt det hele og håndterer situasjonen forskjellig.

Selv har ikke skuespillerne opplevd at en video av dem blir spredt, men forteller begge at de har opplevd at det har skjedd med folk de kjenner.

Loch Nærr mener at informasjonen rundt videodeling tidligere var alt for dårlig.

– Det fantes da jeg var 14 og man sendte det til hverandre fordi man ikke visste at det ikke var lov, sier Loch Næss og fortsetter:

– Det føler jeg at «Delete Me» tar opp veldig bra. Det er ingen som har skyld, men man vet at det ikke er lov å dele slik i vennegjengen.

Tjelta Sydness forteller at det ofte er jenta som får skylden når slike videoer deles og dermed fremstår som den svake.

– Men det er jo spredningen som er ødeleggende i det, forklarer hun.

«Bitchy» rolle

Dette er første gang Tjelta Sydness tar steget fra teaterscenen til filmlerretet. Hun har en rolle som er litt slem. Det synes hun var morsomt å spille.

SKUESPILLERFAMILIE: Det er første gang Sofia Tjelta Sydness har en skuespillerrolle utenom teaterscenen. Her sammen med sin mor, Pia Tjelta, under Amandaprisen i 2019. Foto: Jan Kåre Ness

– Det var faktisk veldig gøy! Det var gøy å bare kaste ting, skrike og få ut aggresjon, forteller hun.

Loch Næss skryter av sin medkollega og sier at 20-åringen håndterte den litt «bitchy» rollen utrolig bra.

Likevel også litt ubehagelig å ha en slem rolle ifølge Tjelta Sydness.

– Da vi gjorde scenen var man inne i en modus, men med en gang vi var ferdig følte jeg meg råtten inni meg, forteller hun.

Hun forklarer at hun kjente på et behov for å vise at det bare var skuespill og at hun egentlig er snill og grei etter at scenene var spilt inn.

– I scenene jeg har med Thea er jeg grusom! Det var litt rart etterpå, jeg følte at jeg måtte smile etterpå, ler hun.