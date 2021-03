Kombinertsjefen og Norge fikk advarsel etter smittevernbrudd

Kombinertlandslagets sportssjef Ivar Stuan har brutt reglene om bruk av munnbind under ski-VM. Nå har han fått en advarsel, melder NRK.

Stuan og flere norske utøvere har gjort intervjuer i pressesonen under VM uten det pålagte munnbindet. Det har vakt reaksjoner i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Kombinertsirkusets renndirektør Lasse Ottesen varslet tirsdag at smittevernbruddene ville bli sett nærmere på. Og nå har man konkludert i saken.

– Vi har hatt en fin dialog med Stuan og fått forklaringen hans. Vi har sett internt at noe desinformasjon har skjedd i området her i mixed zone ved et par anledninger, og derfor har vi valgt å gi Norge en advarsel i denne omgang, sier Ottesen til NRK.

– Det er en advarsel i dag, men hvis det skjer flere ganger, så vil vi sette oss ned og gi kraftige bøter eller at vi drar inn akkreditering, tilføyer han.

Onsdag ble det kjent at Norges hoppstjerne Halvor Egner Granerud er koronasmittet. I tillegg reiste hele den italienske VM-delegasjonen hjem etter nye smittetilfeller.

