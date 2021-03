Prins Philip (99) hjerteoperert

Hertugen av Edinburgh har vært innlagt på sykehus i en lengre periode. Onsdag gjennomgikk han en suksessfull hjerteoperasjon, opplyser Buckingham Palace.

Det melder britiske The Telegraph.

Dronning Elizabeth sin ektemann vil nå forbli på sykehuset fremover for å hvile, skriver slottet i en uttalelse.

Under et besøk ved et vaksinesenter på onsdag uttalte prinsens svigerdatter Camilla, hertuginnen av Cornwall , at helsen hans var «noe bedre».

– Vi krysser fingrene våre, uttalte hertuginnen.

Det var i forrige måned at prinsen fikk påvist en infeksjon, og dermed lagt inn på sykehus.