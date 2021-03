– Jeg ville ikke leve et dobbeltliv

Da Else Kåss Furuseth (40) mistet både sin mor og sin bror, tok hun et valg. Nå håper hun det er greit at hun tuller med alvor.

De siste årene har Else Kåss Furuseth (40) gått fra å være en helt vanlig komiker til å få en viktig stemme i samfunnsdebatten.

Mye takket været showet hennes «Kondolerer», hvor hun fortalte sin egen historie om hvordan det var å miste både sin mor og bror, som begge begikk selvmord.

Komedie av tunge temaer

I 2012 mottok hun Wenche Foss' ærespris for showet, som resulterte i en ny forestilling hun kalte for «Gratulerer». Denne ble også hyllet av både anmeldere og publikum.

– Jeg har åpnet opp for at man kan gjøre to ting på en gang. Det synes jeg er en gave, avslører hun i ukens episode av TV 2-programmet «Helt Harald».

De to tingene er å kunne snakke om alvor, men på en humoristisk måte. Balansegangen er imponerende, da det ikke er lett å lage komedie av tunge temaer.

– Jeg håpet at det var sånn at man kunne tulle med alvor, fordi det er det beste jeg vet. Og da vet jeg at verden ikke går til helvete, smiler hun.

Kombinasjon

Hun forteller at hun hadde et behov for å kunne gjøre nettopp det, og at det var en deilig følelse da hun fant ut av det.

– Jeg ville ikke leve et liv hvor du sketsjer på dagen og gråter på kvelden, men heller finne en måte hvor man kan kombinere alt, forklarer hun.

NERVØS: Else Kåss Furuseth utfordrer seg selv i «Helt Harald». Foto: TV 2

Hun tror livet hennes ville vært annerledes om hun ikke hadde utfordret grensen med å lage humor om alvor.

– Ja, det tror jeg absolutt. Jeg mener at det ikke alltid må være sånn at du må fortelle alt, det kan være veldig deilig å slippe det. Men det var litt rart å snakke mye om dette hjemme med pappa og søsteren min, men ikke ellers. For det var jo dette jeg brydde meg mest om, så det var for å slippe å leve et sånt dobbeltliv, forklarer hun i programmet.

– Bor i et dukkehjem

Moren døde i 1992, mens broren gikk bort i 2009.

– Men jeg vil jo helst ikke lage flere slike stykker, for jeg er mest opptatt av det ikke skal skje noe mer trist. Det er jeg overdrevet opptatt av, sier hun og legger til:

– Jeg bor i et dukkehjem, liksom, fordi jeg vil banke på med hygge.

Og hygge blir det mye av i ukens episode av «Helt Harald». Men litt alvor blir det også når de sammen skal balansere på en bjelke 30 meter over bakken – en utfordring tøffere enn noen for en med solid høydeskrekk.

