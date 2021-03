Meghan Markle sier hun ikke lar seg tvinge til taushet: – Det er mye som har blitt mistet

Til helgen slippes det allerede omdiskuterte intervjuet med det engelske prinseparet. Et klipp fra seansen røper noen av Meghan Markless holdninger.

I et ferskt klipp fra det kommende intervjuet med Oprah Winfrey sier Markle at hun ikke er redd for eventuelle konsekvenser av å si sin mening.

– Hvis det kommer med en risiko for å miste ting, så er det allerede mye som har blitt mistet, sier hun til Winfrey i den nyeste traileren til talkshowet.

– Falske påstander

Markle sier tydelig at ingen kan forvente at hun skal sitte stille i båten og se på hvis kongefamilien sørger for å «opprettholde falske påstander om oss».

BBC skriver at uttalelsen handler om Buckingham Palace sin uttalelse hvor de beskriver en gransking av påstander om at Markle skal ha mobbet ansatte.

Mobbe-klagen ble angivelig sendt inn da hun bodde i Kensington Palace.

Ikke tilfeldig timing

Personen skrev at hertuginnen «drev to personlige assistenter ut av husstanden og undergravde tilliten til et tredje medlem av staben».

Markles talsperson sa den gang til pressen at dette var en æreskrenkende skildring. Talspersonen antydet også at det ikke er tilfeldig at slike påstander kommer rett før prinseparet skal snakke på showet til Winfrey.

– Jeg er lettet for at jeg kan sitte her med kona mi og snakke med deg om dette, sier prins Harry i et klipp fra intervjuet.