Beskylder guvernør for seksuell trakassering: – Det er sånn jeg hilser

New York-guvernør Andrew Cuomo har vært en populær mann i årevis. Men nå krever folk at han går av etter en omfattende sex-skandale.

Siden 2011 har 63 år gamle Andrew Cuomo hatt rollen som guvernør i New York. Da delstaten ble selve episenteret for korona-pandemien i USA for et år siden, ble Cuomo hyllet av folket for måten han håndterte krisen på.

Til tross for stadige stikk fra daværende president Donald Trump om at han var alt for streng, og innførte unødvendige restriksjoner – sto Cuomo på sitt.

Det var det flere som satte pris på.

Men nå har pipa fått en annen lyd, og flere har tatt til gatene og krevd at den erfarne politikeren trekker seg.

– Ønsket ha sex med meg

Det skjer etter at flere kvinner har stått frem og beskyldt Cuomo for seksuell trakassering.

Én av kvinnene som har stått frem er Cuomos tidligere assistent, 25 år gamle Charlotte Bennett.

I et intervju med New York Times har Bennett fortalt at 63 år gamle Cuomo spurte henne om sexlivet hennes og hvorvidt hun noen gang hadde hatt sex med eldre menn.

STÅR FREM: 25 år gamle Charlotte Bennett er en av flere kvinner som står frem og anklager New York-guvernør Andrew Cuomo for seksuell trakassering. Foto: ELIZABETH FRANTZ / NY TIMES

– Jeg forsto at guvernøren ønsket å ha sex med meg, og det gjorde meg forferdelig ukomfortabel og redd. Jeg lurte på hvordan jeg skulle komme meg ut av det, og antok at det betydde slutten for jobben min, sier Bennett til avisen.

25-åringen varslet om hendelsen, og ble derfor flyttet over til en annen avdeling. Bennett forlot imidlertid jobben i november i fjor.

– Jeg var i sjokk

Cuomo selv nekter for alle anklager som Bennett har kommet med.

– Jeg prøvde meg aldri på Ms. Bennett, og jeg mente aldri å opptre på en måte som var ubehagelig, sier guvernøren ifølge New York Times.

25 år gamle Bennetts anklager kom bare dager etter at en annen assistent utdypet tidligere anklager rettet mot guvernøren.

Lindsay Boylan jobbet med Cuomo fra 2015 til 2018. I et essay beskriver hun flere år med ubehagelige hendelser knyttet til guvernøren.

FORTJENER BEDRE: Mandag denne uken samlet flere aktivister seg foran Cuomos kontor på Manhattan i New York for å vise sin avsky mot guvernøren. Foto: Brittainy Newman

I teksten trekker Boylan frem en hendelse fra en flytur i 2017, hvor Cuomo fortalte henne at de skulle spille strippe-poker. Og i 2018 skal Cuomo ha gitt henne et uønsket kyss etter et møte på hans kontor på Manhattan.

– I det jeg var i ferd med å gå mot døren, gikk han inn foran meg og kysset meg på munnen. Jeg var i sjokk, men jeg fortsatte å gå, forteller Boylan.

– Falske anklager

Guvernørens kontor har omtalt Boylan sine anklager som falske. Og da de først ble fremstilt i desember ble det ikke iverksatt en uavhengig etterforskning.

– Som en ekte overgriper, så fortsetter guvernør Cuomo å jobbe i kulissene med å undergrave sannheten, og såre sine mange offer, skriver Boylan på Twitter.

Den tredje kvinnen som har stått frem er 33 år gamle Anna Ruch. Hun møtte Cuomo på et bryllup i september 2019, og kom i prat med guvernøren etter at han hadde holdt en tale.

Men under samtalen skal Cuomo ha tatt hånden på Ruch sin bare rygg. Da 33-åringen fjernet hånden hans med sin egen, sa Cuomo at hun virket aggressiv og la hendene på kinnene hennes og spurte om han kunne kysse henne.

GÅ AV, NÅ: I New Yorks gater har dette skiltet dukket opp i lys av sex-skandalen. Foto: Mike Segar

– Jeg ble så forvirret, sjokkert og flau, sier Ruch.

– Jeg hadde ikke noe valg

Den 33 år gamle kvinnen skiller seg fra de andre varslerne, da hun aldri har jobbet med guvernøren.

– Jeg hadde ikke noe valg i den saken. Jeg hadde ikke noe valg i hans fysiske dominans over meg på det øyeblikket. Og det er det som opprører meg, forteller hun til New York Times.

Da skandalen først sprakk, viste Cuomo til en uttalelse hvor han adresserte påstandene. Han beklaget for det han mente var «lekne vitser» og at han hadde ertet ansatte på det han mente var en godtroende måte.

Men onsdag denne uken endret tonen seg.

Under en digital pressekonferanse fortalte guvernøren at han var flau over sin egen opptreden. Han kom også med en unnskyldning.

– Jeg forstår nå at jeg har oppført meg på en måte som har gjort folk ukomfortabel. Det var ikke meningen, og jeg er virkelig lei meg for det.

– Det siste jeg vill ha gjort

Cuomo nekter imidlertid for at han har tråkket over noen grenser, og befølt noen uten deres vilje.

SNAKKET UT: Under en digital pressekonferanse onsdag denne uken adresserte Cuomo anklagene. Foto: AP

– Jeg visste aldri på den tiden at jeg gjorde noen ukomfortabel. Og jeg mente i hvert fall ikke å såre noen, eller påføre noen smerte. Det er det siste jeg ville ha gjort, sa guvernøren.

Da Cuomo ble konfrontert med kysse-episoden fra bryllupet i 2019, forklarte guvernøren at kyssing og klemming var hans vanlige måte å hilse på.

– Hvis de ble fornærmet av det, så var det en feil. Hvis de ble såret av det, så beklager jeg. Hvis de følte smerte, så beklager jeg. Jeg mente det ikke på den måten, men hvis det var sånn de opplevde det - så er det alt som betyr noe.

Lindsey Boylan and Charlotte Bennett’s detailed accounts of sexual harassment by Gov. Cuomo are extremely serious and painful to read.



There must be an independent investigation - not one led by an individual selected by the Governor, but by the office of the Attorney General. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 28, 2021

Biden støtter etterforskning

På mandag ga Cuomos kontor klarsignal til statsadvokat Letitia James om å etterforske anklagene om seksuell trakassering. James, som i likhet med Cuomo er demokrat, har sagt at de vil engasjere et advokatfirma som vil bistå i etterforskningen.

Cuomos sexskandale har også nådd Det hvite hus. Joe Bidens pressesekretær Jan Psaki uttalte i et intervju med CNN at Biden støtter en uavhengig etterforskning av anklagene.

DEMONSTRERER: Flere aktivister har tatt til gatene og krever at Cuomo går av. Foto: Scott Heins

– Som kvinne var det tøft å lese historien til Charlotte Bennett, sa Psaki.

Den anerkjente demokraten Alexandria Ocasio-Cortez har også engajsert seg i saken. Hun er klar på at det må en uavhengig etterforskning til, og at etterforskningen ikke må ledes av en statsadvokat som er utnevnt av guvernøren selv.

Til tross for at Cuomo offentlig har gått ut og beklaget, øker presset på guvernøren. Folk har tatt til gatene i protest, og krevd hans avgang. Men Cuomo selv nekter å trekke seg.

– Jeg ber innbyggerne i New York om å vente på faktaene fra riksadvokaten, før dere danner dere en mening, sa guvernøren.